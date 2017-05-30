ЭволюционноПрозрачное доброутреннее с конкурсом)

Доброго утра всем, кто встает вместе с солнышком! И хорошего дня тем, кто присоединяется к нашей дружной компании несколько позже.

Главное событие дня сегодняшнего - празднование Международного дня детей (День защиты детей)

А еще Всемирный день родителей

Всемирный день молока

День Северного флота ВМФ России

и День создания правительственной связи России

Теперь новости...

Эротический танец медведя Ферапонта у старой ели тайком сняли на видео



В Висимском заповеднике, что в Свердловской области, сотрудники обратили внимание на то, что местная знаменитость – медведь по прозвищу Ферапонт достаточно часто приходит к одной из старых елей и проводит там немало времени. Чтобы узнать, чем там занимается косолапый, напротив этого дерева решили установить камеру — так называемую видеоловушку, пишет сайт НТВ.Ru. Кадры, которые были сняты, уже по достоинству оценили несколько десятков пользователей, посмотревших видео, попавшее в Сеть.

Оказалось, что Ферапонт там танцует, причем, его танцы очень напоминают эротические: извиваясь, насколько это возможно, косолапый с явным удовольствием трется о ствол.

Позже, правда, сотрудники зверинца объяснили поведение хищника весьма прозаическими причинами. Как пояснила местному порталу Е1.Ru научный сотрудник Екатеринбургского зоопарка Екатерина Уварова, это — типичное поведение бурого медведя весной, и таким образом хищник дает понять сородичам, кто "на районе" главный.

"Он показывает другим медведям, что это место занято. Есть объяснение и тому, что он привставал на лапах. Ведь чем медведь выше, тем он сильнее и тем меньше будет претензий со стороны других медведей на его участок", – объясняет Уварова.

Причем, по ее словам, особо хитрые медведи, которые не обладают высоким ростом, залезают на дерево повыше и трутся уже там, чтобы сородичи поняли: здесь был огромный медведь.

Впрочем, не исключено также, что Ферапонт в таком танце еще и помогает себе избавляться от лишней шерсти. Поэтому, поясняет специалист, косолапый в своем танце и делал три дела сразу: метил территорию, чесал спину, а заодно и пританцовывал.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2893577&cid=520

В немецкой церкви появился робот-священник



В одной из церквей в центре немецкого города Виттенберг начал работать священник-андроид. Квадратный робот с железными руками, лампочкой вместо носа, круглыми глазами и дисплеем на животе приветствует прихожан и благословляет их, сообщает Daily Mail.

Перед тем, как благословить прихожанина, робот-священник спрашивает его, каким голосом, мужским или женским, пользователь хотел бы услышать напутственные слова. Также у прихожан есть возможность распечатать благословение, бумага с текстом вылезет из "тела" андроида.

Представитель лютеранской церкви Себастиан фон Герен заявил: он был готов к тому, что верующие отреагируют на появление робота-священника неоднозначно. Впрочем, фон Герен против того, чтобы роботы-пасторы полностью заменили живых священников.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2893411&cid=520

Опрос дня:

Какие фильмы, мультфильмы или сериалы вы смотрели в последнее время? И могли бы порекомендовать другим?

Сегодняшняя подборочка посвящена... самым прозрачным существам в мире. В процессе эволюции все живые существа вырабатывали свой собственный способ защиты от жестокой реальности. Хищники вооружились клыками и прекрасной реакцией, их потенциальная добыча взяла на вооружение кто что — от скорости до брони. А самые хитрые выбрали невидимость — как поймать того, кого никак не заметить?

Сальпа Маджоре

Чудесную рыбку, больше похожую на пришельца из глубокого космоса, ученые долгое время считали всего лишь мистификацией. Однако, в 2014 году это редкое создание попалось на удочку — встретить прозрачную рыбу можно только у берегов Новой Зеландии.

Ледяная рыба

Эндемики антарктических вод обладают полностью бесцветной кровью, которая, помимо прочего, имеет странные функции, напоминающие антифриз.

Рыба-хирург

Помните мультик «В поисках Немо»? Дори — рыба-хирург, мальки которой совершенно прозрачны. Только с возрастом малыши приобретают характерную окраску и вырастают до 30 сантиметров.

Прозрачная лягушка

Вид Hyperolius Leucotaenius относится к прыгучему семейству гиперолиидов. Это эндемик республики Конго, который считался полностью вымершим до недавнего времени.

Жук-черепаха

Панцырь этого необычного жучка практически невидим. Таким образом насекомое обманывает хищника — через панцырь просвечивают специальные отметины, характерные для ядовитых собратьев жука.

Малоротая макропинна

Абсурдная внешность макропинны вызывает вопросы к Создателю. Купол на голове рыбы прозрачен, чтобы она могла видеть окружающее пространство.

Европейский угорь

Европейский угорь сохраняет прозрачное тело только до половой зрелости. Она, правда, наступает у них лишь в десятилетнем возрасте, так что многие специалисты даже называют взрослых особей иначе — серебристыми угрями.

Фараонов муравей

Небольшие Monomorium pharaonis встречаются по всему миру, от Европы до Австралии. Все съеденное муравьем прекрасно видно через его прозрачное брюшко.

Грета ото

Бабочки вида Greta oto отличаются почти прозрачными крыльями. Основной ареал обитания — Центральная и Южная Америки, но встретить их можно и гораздо дальше, вплоть до Техаса.

Бессмертная медуза

Единственное биологически бессмертное создание на планете. Turritopsis dohrni обитают в водах Японского моря и могут вернуться в стадию полипа уже после половой зрелости. Начать все заново, так сказать.

Костариканские головастики

Жутковатые с виду ребята, желудок которых прекрасно просматривается сквозь прозрачное брюшко.

Нашла здесь.

А прикольное название предлагаю придумать к такой картинке.

Хорошего всем дня! И удачи в делах!