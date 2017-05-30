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Утро с АСТВ
ЭволюционноПрозрачное доброутреннее с конкурсом)

ЭволюционноПрозрачное доброутреннее с конкурсом)

Доброго утра всем, кто встает вместе с солнышком! И хорошего дня тем, кто присоединяется к нашей дружной компании несколько позже.

Главное событие дня сегодняшнего - празднование Международного дня детей (День защиты детей)

А еще Всемирный день родителей

Всемирный день молока

День Северного флота ВМФ России

и День создания правительственной связи России

 

Теперь новости...

Эротический танец медведя Ферапонта у старой ели тайком сняли на видео
 
В Висимском заповеднике, что в Свердловской области, сотрудники обратили внимание на то, что местная знаменитость – медведь по прозвищу Ферапонт достаточно часто приходит к одной из старых елей и проводит там немало времени. Чтобы узнать, чем там занимается косолапый, напротив этого дерева решили установить камеру — так называемую видеоловушку, пишет сайт НТВ.Ru. Кадры, которые были сняты, уже по достоинству оценили несколько десятков пользователей, посмотревших видео, попавшее в Сеть.

Оказалось, что Ферапонт там танцует, причем, его танцы очень напоминают эротические: извиваясь, насколько это возможно, косолапый с явным удовольствием трется о ствол.
Позже, правда, сотрудники зверинца объяснили поведение хищника весьма прозаическими причинами. Как пояснила местному порталу Е1.Ru научный сотрудник Екатеринбургского зоопарка Екатерина Уварова, это — типичное поведение бурого медведя весной, и таким образом хищник дает понять сородичам, кто "на районе" главный.
"Он показывает другим медведям, что это место занято. Есть объяснение и тому, что он привставал на лапах. Ведь чем медведь выше, тем он сильнее и тем меньше будет претензий со стороны других медведей на его участок", – объясняет Уварова.
Причем, по ее словам, особо хитрые медведи, которые не обладают высоким ростом, залезают на дерево повыше и трутся уже там, чтобы сородичи поняли: здесь был огромный медведь.
Впрочем, не исключено также, что Ферапонт в таком танце еще и помогает себе избавляться от лишней шерсти. Поэтому, поясняет специалист, косолапый в своем танце и делал три дела сразу: метил территорию, чесал спину, а заодно и пританцовывал.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2893577&cid=520

В немецкой церкви появился робот-священник
 
В одной из церквей в центре немецкого города Виттенберг начал работать священник-андроид. Квадратный робот с железными руками, лампочкой вместо носа, круглыми глазами и дисплеем на животе приветствует прихожан и благословляет их, сообщает Daily Mail.
Перед тем, как благословить прихожанина, робот-священник спрашивает его, каким голосом, мужским или женским, пользователь хотел бы услышать напутственные слова. Также у прихожан есть возможность распечатать благословение, бумага с текстом вылезет из "тела" андроида.

Представитель лютеранской церкви Себастиан фон Герен заявил: он был готов к тому, что верующие отреагируют на появление робота-священника неоднозначно. Впрочем, фон Герен против того, чтобы роботы-пасторы полностью заменили живых священников. 

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2893411&cid=520

 

Опрос дня:

Какие фильмы, мультфильмы или сериалы вы смотрели в последнее время? И могли бы порекомендовать другим?

 

Сегодняшняя подборочка посвящена... самым прозрачным существам в мире. В процессе эволюции все живые существа вырабатывали свой собственный способ защиты от жестокой реальности. Хищники вооружились клыками и прекрасной реакцией, их потенциальная добыча взяла на вооружение кто что — от скорости до брони. А самые хитрые выбрали невидимость — как поймать того, кого никак не заметить?

Самые прозрачные существа в мире

Сальпа Маджоре

Чудесную рыбку, больше похожую на пришельца из глубокого космоса, ученые долгое время считали всего лишь мистификацией. Однако, в 2014 году это редкое создание попалось на удочку — встретить прозрачную рыбу можно только у берегов Новой Зеландии.

Самые прозрачные существа в мире

Ледяная рыба

Эндемики антарктических вод обладают полностью бесцветной кровью, которая, помимо прочего, имеет странные функции, напоминающие антифриз.

Самые прозрачные существа в мире

Рыба-хирург

Помните мультик «В поисках Немо»? Дори — рыба-хирург, мальки которой совершенно прозрачны. Только с возрастом малыши приобретают характерную окраску и вырастают до 30 сантиметров.

Самые прозрачные существа в мире

Прозрачная лягушка

Вид Hyperolius Leucotaenius относится к прыгучему семейству гиперолиидов. Это эндемик республики Конго, который считался полностью вымершим до недавнего времени.

Самые прозрачные существа в мире

Жук-черепаха

Панцырь этого необычного жучка практически невидим. Таким образом насекомое обманывает хищника — через панцырь просвечивают специальные отметины, характерные для ядовитых собратьев жука.

Самые прозрачные существа в мире

Малоротая макропинна

Абсурдная внешность макропинны вызывает вопросы к Создателю. Купол на голове рыбы прозрачен, чтобы она могла видеть окружающее пространство.

Самые прозрачные существа в мире

Европейский угорь

Европейский угорь сохраняет прозрачное тело только до половой зрелости. Она, правда, наступает у них лишь в десятилетнем возрасте, так что многие специалисты даже называют взрослых особей иначе — серебристыми угрями.

Самые прозрачные существа в мире

Фараонов муравей

Небольшие Monomorium pharaonis встречаются по всему миру, от Европы до Австралии. Все съеденное муравьем прекрасно видно через его прозрачное брюшко.

Самые прозрачные существа в мире

Грета ото

Бабочки вида Greta oto отличаются почти прозрачными крыльями. Основной ареал обитания — Центральная и Южная Америки, но встретить их можно и гораздо дальше, вплоть до Техаса.

Самые прозрачные существа в мире

Бессмертная медуза

Единственное биологически бессмертное создание на планете. Turritopsis dohrni обитают в водах Японского моря и могут вернуться в стадию полипа уже после половой зрелости. Начать все заново, так сказать.

Самые прозрачные существа в мире

Костариканские головастики

Жутковатые с виду ребята, желудок которых прекрасно просматривается сквозь прозрачное брюшко.

Нашла здесь.

 

А прикольное название предлагаю придумать к такой картинке.

Хорошего всем дня! И удачи в делах!

Автор: Elena Poletova, сегодня, в 06:58 +5
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Комментарии
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ILYA301968 Online
Написано сегодня, в 07:18 Отредактированно сегодня, в 07:19
Приобретайте костюмы меньшим своим братьям: "Кот в крабовом камуфляже, естественная маскировка от мышей на кухне."
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+7
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 07:23 Отредактированно сегодня, в 07:24
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+5
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 07:35 Отредактированно сегодня, в 07:35
Доброе утречко всем-всем! С днем защиты детей, с праздником родителей, связистов и Северный Флот, а также всех, кто любит молоко, как я
!
Мишка убил, Ферапонт даст фору многим танцорам стриптиза
а этот кокетливый жест - лапу ко рту
очччень эротично

Робот-священник... Ощущение неоднозначное. Хотя... Ему зато не нужны авто вип-класса и деньги

Подборка великолепная, какие интересные экземпляры создает мать-природа

Телевизор смотрю мало, недавно посмотрела "Джек Ричер. Никогда не возвращайся", меньше понравилось, чем первый фильм. Из мультиков - "Тайная жизнь домашних животных". Да с внучкой насмотрелись "Маши и Медведя"

Подпись: вот такой вот карнавал - чуть не съели, пока спал!
Всем отличной завтрапятницы!
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+7
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 07:49
НюНик_просто_Анна, и вам доброго утречка!
Я тоже телевизор смотрю мало. Новости, разве что.
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+5
Наталья Владимировна
Написано сегодня, в 07:57
Доброе утро!
Давненько меня здесь не было

Всех с праздниками!
А вот интересно, робот - священник отпускает грехи за кибер-преступления?
Щаз скоро у нас такого же запустят, с прямой связью с ФСБ. Ты исповедуешься роботу-священнику, а он потом записи отправляет куда надо

Сериалы уже давно не смотрю, мультики тоже, мультики сейчас страшнее Кошмара на улице Вязов

Фото для подписи из рубрики мой хозяин - идиот
Бедный киса, у него в глазюках столько страха

Всем отличного настроения!!!
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+5
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 08:07
Наталья Владимировна, доброго утра! Рады, что вы к нам вернулись;-))
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+5
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 08:13
Наталья Владимировна, спасибо большое
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+3
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 08:09
Доброе утро!
С ПРАЗДНИКАМИ!
Посмотрите сериал - "ИГРУШКИ" всего 20 серий! Наш, РОССИЙСКИЙ! СМЕШНО!
Название: - "То ли кот, то ли рак... то ли мой хозяин чуть дурак!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ??????
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+5
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 08:13
Рыжова Светлана, доброго утра!)) Если и не улыбалась ранее, то теперь точно этот пробел восполнила))) Спасибо вам! Хорошего дня!
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+5
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 08:55
Elena Poletova, и ВАМ СПАСИБО!!!
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+2
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 08:59
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+1
Еще 2 комментария
Mopsik
Написано сегодня, в 08:20 Отредактированно сегодня, в 08:21
Доброе утро друзья

С праздниками детишек и их родителей.
Танец класс, сразу склонялась к тому, что мишка спинку чешет себе, лапки то не достают

Я на выходных пересмотрела все серии сериала "Неизвестный", теперь жду второй сезон.
Вау, какая интересная подборочка

К картинке: пушистый рак чикибряк или мастер маскировки.
Хорошего всем дня и отличного настроения
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+5
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 08:45
Mopsik, доброго утра и замечательного дня! такой сериал еще не смотрела)) возможно посвящу ему часть своего отпуска;-))
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+4
Mopsik
Написано сегодня, в 08:50
Elena Poletova, думаю не пожалеете

Мне он очень понравился.
Отличного дня
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+3
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 08:51
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+2
LyiraTula
Написано сегодня, в 08:32 Отредактированно сегодня, в 08:32
Доброе утро, Сахалин!
Всем барышням рекомендую в пятницу взять бокал вина в компании с подружкой и включить русский фильм "Нереальная любовь"...а из свежих сериалов люблю " Крапленый", одна из последних работ Золотухина. Из зарубежного понравился очень "Союзники"
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+5
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 08:46
LyiraTula, а вам доброго вечера)) обязательно позову подружек в пятницу; -) Спасибо за совет)))
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+4
LyiraTula
Написано сегодня, в 09:51
Elena Poletova, спасибо, и не забудьте бутылочку в компанию. Вот такое очень подойдёт, если любите насыщенные танинные вина ( в адекватной ценовой категории)
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+3
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 09:52
LyiraTula, обязательно поищу
Спасибо
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+3
Еще 5 комментариев
Veronika1211
Написано сегодня, в 09:59
Доброе утро. Подборка красивая. Название картинки: «Дурной сон наяву или Васькины ужасы».
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+1
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 10:03
Veronika1211, доброго утра! Спасибочки
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+2
Veronika1211
Написано сегодня, в 11:38
Elena Poletova, спасибо!
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0
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Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 10:54
Всем привет! Дети наше всё... Банально. Я, полагаю, больше , чем всё... Это мы с Вами, помноженные на смысл жизни....Хотелось бы не формально отреагировать на столь существенное событие, как Международный день защиты детей... Как сахалинцу и краеведу мне на ум приходят те печатные вещи от Чехова А.П., Дорошевича В.М., Лобаса Н.С., Новомбергского Н.Я. и многих других, по которым мы судим о суровой жизни детей на каторжном Сахалине...
Диссонансом этим уважаемым источникам для меня прозвучала надпись на фотоальбоме присланным В.Захаровым из (тогда) Ленинграда в наш Александровский музей...Дело в том, что В.Захаров родился в посту Александровском в 1900 году...Надпись автором альбома П.Н.Красновым гласит: Милейшим и хорошеньким мальчикам Вите и Васе Захаровым на добрую память О СЧАСТЛИВО-ПРОВЕДЕННОМ ДЕТСТВЕ НА ОСТРОВЕ САХАЛИНЕ!!!
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 11:01
Григорий Смекалов, доброго утра и дня вам! Счастливым можно быть в любом возрасте и в любом месте. А деткам сам бог велел быть счастливыми))
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Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 11:02 Отредактированно сегодня, в 12:36
Позвольте, но ведь это разгар каторги? А как же ужасы каторжного детства? И я стал исподволь собирать тему детства...
У меня реально появились вопросы: как Витя Захаров смог стать ведущим архитектором Ленинграда? Как незаконнорожденные сыновья каторжан Дмитрий Гирев и Василий Ощепков прославили Россию на международной арене (первый стал знаменитым полярником, второй создателем самбо и разведчиком)? И Вы знаете, картина начала светлеть... Люди и на каторге могут оставаться людьми. Для поста с несколькими тысячами населения приют в 60 воспитанников существенно. А они ни в чем не нуждались и сопровождалась их учеба на материке (все благотворительные концерты, спектакли, издания ...все шли в пользу детей)..
на фото закладная плита Александровского детского приюта
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Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 11:08
О влиянии родителей, школы и церкви...сегодня, Я думаю, можно позавидовать... И это было не надумано лицемерно. Я общался с потомками десятков семей каторжан, они ВСЕ стали достойными гражданами страны, образованными и успешными людьми...у которых о жизни на Сахалине остались самые светлые воспоминания...
на фото александровские детки на ступенях часовни, построенной И.А.Чарушиным...
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Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 11:12
Минуло много лет... и что мы имеем во многих случаях? Я болею физически, когда "натыкаюсь" на передачи А.Малахова на Первом канале... Может быть верно, что рядом с Днем защиты детей стоит Всемирный день родителей? Может не нужно уповать на то , что страна и школа поднимут Ваше чадо? Все Ваши "проблемы" сегодня покажутся Вам ничтожными в сравнении с проблемами , которые принесут Ваши дети, если Вам нет времени на них сегодня...
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+4
berbajs
Написано сегодня, в 15:18
Приветики!
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0
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 15:20
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berbajs
Написано сегодня, в 15:24
Elena Poletova, спасибо! Вы всегда так меня радуете по утрам
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0
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 15:24
berbajs, очень рада это слышать;-)))
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