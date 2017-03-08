РеалистичноЛесное доброутреннее с конкурсом)
С добрым утром, друзья!
Сегодня Всемирный день защиты прав потребителей
И Международный день защиты бельков
А теперь новости. Они сегодня о еде
В Ялте пройдет фестиваль «Крымбургер»
Власти курортного города Ялта во время предстоящего летнего курортного сезона собираются впервые провести на территории города фестиваль фастфуда «Крымбургер». Об этом сообщается в публикации туристического портала республики.
Мероприятие, стоит полагать, пройдет 15-17 сентября этого года. В его рамках за звание лучшей бургерной региона будут бороться около двух десятков точек быстрого питания.
Еще одна премьера приближающегося курортного сезона в Ялте – это первые на территории региона соревнования на самодельных летательных аппаратах. Подобные соревнования уже проводились в других российских регионах. Их идея состоит в полетах на самодельных аппаратах с приземлением на воду. Провести это мероприятие здесь планируют 25 июня текущего года и уже успели получить два десятка заявок от команд-участниц
Источник: http://russiantourism.ru/news/news_20854.html
Благосостояние россиян измерили «индексом шаурмы»
На просторах всемирной сети появился проект для исследования покупательской способности жителей регионов. Его авторы посчитали количество шаурмы, которое может себе позволить житель того или иного субъекта каждый день. Исследователи брали доходы среднего человека и делили это на цену фаст-фуда. Сахалинцы и курильчане, в итоге, в состоянии приобретать по шесть шаверм в сутки, при средней стоимости товара в 160 рублей и зарплате в 50-т тысяч. Жители Ямало-Ненецкого автономного округа, например, могут позволить себе почти 11 порций в день. А новосибирцам хватает только на одну, и то раз в два дня.
Источник: http://www.newsru.com/finance/13mar2017/indexshavarma.html
Вопрос на сегодня:
А что из фаст-фуда вам нравится?
А теперь очередь подборочки. Сегодня это реалистичные пейзажи корейского художника An Jung-Hwan
Нашла тут.
Сайт художника: https://www.facebook.com/artduryan/
https://www.instagram.com/anjunghwan78/
А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:
Прекрасного дня!
Всех, к кому относится - с праздниками!
Из фаст-фуда люблю только манты, приготовленные на Железнодорожной в районе выхода мз подземного перехода, там готовят не русские женщины, и они очень вкусные, не с фаршем, как привыкли уже у нас, а мясо кусочками... Ну, и на Федоровке люблю пян-се, хотя оно совсем не такое, какие готовили и продавали раньше бабушки-кореянки... Еще люблю сосиски в тесте собственного изготовления.
Все остальное - не особо... Хотя настоящего макдональдсоновского бургера я не ела. Может, он и хорош...
Пейзажи очень реалистичные.
Подпись: Страшно представить, что натворили эти звери, за что с ними так... Пойду-ка я, уберу сюрприз в коридоре...
Кроме обозначенных праздников, 15.03 ДР моей любимой мамочки и ещё у одного человека, к которому я испытываю безусловную симпатию)))
Пусть меня презирают ЗОЖ-ники, но я с удовольствием лопаю Макдональдс, правда редко
Вчера так было тепло, что сегодня я уже по весеннему одет.
Я не очень люблю фасфуд, но если если приезжаю мимо Федоровки, то обязательно покупаю там пянсе.
Был в макдональсе, не впечатлился.
Картины шикарные, в Корее красивые леса.
Всем хорошего дня.
Люблю шаурму!
Название: - "Сижу я, вся такая, от DLCI & GABANO!" Мне так хорошо, что вам не скажу я МЯУ-МЯУ!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
Улыбок на весь день! И хорошего настроения!
Рисовать такие картины....и фотоаппарата не надо! Великолепно!
Фастфуд люблю только из рук мужа. Он может такую вкусняху скрутить из лаваша за 3 мин, что язык проглотишь! Макдональдсы не люблю, хотя приходилось едать там.
Картинка - Мы, Барсик Второй, разрешаем тебе, смерд, купить Нам еще и норку!