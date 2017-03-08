РеалистичноЛесное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, друзья!

Сегодня Всемирный день защиты прав потребителей

И Международный день защиты бельков

А теперь новости. Они сегодня о еде

В Ялте пройдет фестиваль «Крымбургер»

Власти курортного города Ялта во время предстоящего летнего курортного сезона собираются впервые провести на территории города фестиваль фастфуда «Крымбургер». Об этом сообщается в публикации туристического портала республики.

Мероприятие, стоит полагать, пройдет 15-17 сентября этого года. В его рамках за звание лучшей бургерной региона будут бороться около двух десятков точек быстрого питания.

Еще одна премьера приближающегося курортного сезона в Ялте – это первые на территории региона соревнования на самодельных летательных аппаратах. Подобные соревнования уже проводились в других российских регионах. Их идея состоит в полетах на самодельных аппаратах с приземлением на воду. Провести это мероприятие здесь планируют 25 июня текущего года и уже успели получить два десятка заявок от команд-участниц

Источник: http://russiantourism.ru/news/news_20854.html

Благосостояние россиян измерили «индексом шаурмы»

На просторах всемирной сети появился проект для исследования покупательской способности жителей регионов. Его авторы посчитали количество шаурмы, которое может себе позволить житель того или иного субъекта каждый день. Исследователи брали доходы среднего человека и делили это на цену фаст-фуда. Сахалинцы и курильчане, в итоге, в состоянии приобретать по шесть шаверм в сутки, при средней стоимости товара в 160 рублей и зарплате в 50-т тысяч. Жители Ямало-Ненецкого автономного округа, например, могут позволить себе почти 11 порций в день. А новосибирцам хватает только на одну, и то раз в два дня.

Источник: http://www.newsru.com/finance/13mar2017/indexshavarma.html

Вопрос на сегодня:

А что из фаст-фуда вам нравится?

А теперь очередь подборочки. Сегодня это реалистичные пейзажи корейского художника An Jung-Hwan







































































































































Нашла тут.

Сайт художника: https://www.facebook.com/artduryan/

https://www.instagram.com/anjunghwan78/

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного дня!