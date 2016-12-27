НовогоднеКаникулярное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком, роднульки!

Особых праздников сегодня нет, так что сразу перехожу к новостям.

Китаец сделал предложение девушке при помощи полутора тысяч бутылок

Житель китайской провинции Шаньси сложил из множества бутылок соевого молока гигантское сердце, чтобы сделать предложение своей девушке. Об этом сообщает агентство UPI.

Для сооружения фигуры мужчине понадобилось около 1,5 тысячи штук. С помощью знакомых он расставил их на асфальте в виде сердца. Видео, опубликованное сервисом Newsflare, показывает, что необычное событие собрало толпу зевак.

Когда сердце было готово, молодой человек привел подругу и спросил, станет ли она его женой. Девушка ответила согласием. После этого зрители, расталкивая друг друга, кинулись за оставленными на асфальте бутылками соевого молока.

Источник: https://lenta.ru/news/2016/12/27/milk/

Американский физик подсчитал типы снежинок, существующих на Земле

Физик Джон Нельсон из Университета штата Аризона в США подсчитал количество возможных типов снежинок, которые могут существовать на Земле, сообщает Popular Mechanics. Подробное исследование вопроса появится в издании в январе.

По мнению ученого, число различных снежинок, существующих в природе, обозначает цифра с 768 нулями. Поэтому найти две совершенно одинаковые снежинки практически невозможно.

Чаще всего эти снежные или ледяные кристаллы принимают форму шестиугольной пластины. Они образуется при сильных морозах, когда водяной пар сразу переходит не в жидкость, а в твердое состояние.

Источник: http://www.aif.ru/society/science/amerikanskiy_fizik_podschital_tipy_snezhinok_sushchestvuyushchih_na_zemle

Вопрос на сегодня:

А вы уже решили - в чем встретите Новый год? Подобрали, что оденете на праздник?

А теперь очередь подборочки. Сегодня это новогодние каникулы... Claire Coxon









































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А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке

Прекрасного вам дня!