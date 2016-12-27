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Утро с АСТВ
НовогоднеКаникулярное доброутреннее с конкурсом)

НовогоднеКаникулярное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком, роднульки!

Особых праздников сегодня нет, так что сразу перехожу к новостям.

Китаец сделал предложение девушке при помощи полутора тысяч бутылок

Житель китайской провинции Шаньси сложил из множества бутылок соевого молока гигантское сердце, чтобы сделать предложение своей девушке. Об этом сообщает агентство UPI.

Для сооружения фигуры мужчине понадобилось около 1,5 тысячи штук. С помощью знакомых он расставил их на асфальте в виде сердца. Видео, опубликованное сервисом Newsflare, показывает, что необычное событие собрало толпу зевак.

Когда сердце было готово, молодой человек привел подругу и спросил, станет ли она его женой. Девушка ответила согласием. После этого зрители, расталкивая друг друга, кинулись за оставленными на асфальте бутылками соевого молока.

Источник: https://lenta.ru/news/2016/12/27/milk/

Американский физик подсчитал типы снежинок, существующих на Земле

Физик Джон Нельсон из Университета штата Аризона в США подсчитал количество возможных типов снежинок, которые могут существовать на Земле, сообщает Popular Mechanics. Подробное исследование вопроса появится в издании в январе.

По мнению ученого, число различных снежинок, существующих в природе, обозначает цифра с 768 нулями. Поэтому найти две совершенно одинаковые снежинки практически невозможно.

Чаще всего эти снежные или ледяные кристаллы принимают форму шестиугольной пластины. Они образуется при сильных морозах, когда водяной пар сразу переходит не в жидкость, а в твердое состояние.

Источник: http://www.aif.ru/society/science/amerikanskiy_fizik_podschital_tipy_snezhinok_sushchestvuyushchih_na_zemle

 

Вопрос на сегодня: 

А вы уже решили - в чем встретите Новый год? Подобрали, что оденете на праздник?

 

А теперь очередь подборочки. Сегодня это новогодние каникулы... Claire Coxon




















Нашла тут

 

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке

Прекрасного вам дня!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 07:02 +16
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Комментарии
багз-банни
Написано сегодня, в 07:40
Доброго всем утречка!С наступающим!
Мы встречаем новый год дома и одеваемся по -домашнему.Чтобы было уютно и удобно.
Подборочка в стиле ретро.
Название:"Отряд не заметил потери бойца!"
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+11
Sade
Написано сегодня, в 07:41
Доброго утречка! ТанюФка, спасибо за очередной предновогодний позитив!


Китайца в баню, а вот второго можно пообсуждать я думаю
, что снежинок столько, сколько фантазии и тараканов в голове) все такие непредсказуемые и красивешные)


Доброго утра и дня!
Всем без исключения!
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+12
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 07:55 Отредактированно сегодня, в 07:56
До Нового года осталось два
дня и 16 часов
доброе утро!
Честно говоря, мне уже хочется чтобы наступило первое января
все эти приготовления, сборы, обдумывание меню, подарки, скатерти, одежда, ёлка, украшения, кастрюльки, оливьешки, наряды.....
сума сойти
А вот первого января кайф
некуда спешить, мороз и солнце; день чудесный!!!
Поэтому одену в Новогоднюю ночь праздничную пижаму с бабочкой, и буду ждать первое января

Всем самого доброго дня и отличного настроения!
Картинка: Ну вот и май. Всем спасибо, всем пока!
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+12
евгений
Написано сегодня, в 08:04
Доброго утра!!!Всех с морозным ясным утром!!!
По многолетней сложившейся традиции мы дома и все к нам в гости, так что я, лично, одену шорты и майку.
Шучу. Что супруга выдаст, то и придётся одеть. Тут я подкаблучник.
Фото подписал бы так- Говорил же я тебе дед что нам ещё 3 часовых пояса вытерпеть надо, не наливай ей, всё, сдулась.
Ну и от меня немного позитива ВАМ.
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+13
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано сегодня, в 09:46
евгений, а если выдаст только фартук надеть?!)))
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+4
евгений
Написано сегодня, в 09:54
чeLOVEк NaStRoEniE, Неее.. Это с утра я такой буду. Хотя.... Надо так надо.
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+7
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 09:54
чeLOVEк NaStRoEniE, фартук ...это ещё в кайф
Есть чудаки вымажут девушку в сливках (вместо одежды) и вылизывают...
Дойдут до интересного места и отваливаются..."Уф, наелся..." Вот это трагедия!
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+7
Еще 2 комментария
Online
Cneгуroчka Online
Написано сегодня, в 08:26 Отредактированно сегодня, в 08:29
Доброго предновогоднего утречка!
31 декабря я работаю, дома буду в 22:00. Поэтому мне уже всё равно в чём я буду его встречать
Главное среди дорогих и любымых людей, которым в принципе не важно как ты выглядишь.

Фото: Вот и празднику конец, кто не спился молодец!)))
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+6
Online
Елена Кириченко Online
Написано сегодня, в 08:49
Доброе утро! Вот смотрю я на подборку, такие все растакие, нарядные шокапец!
у меня в этом году на НГ пати будет простое платюфко.
не в том я уже возрасте и статусе, чтобы фельдиперстовые наряды пялить.

а вот дома наряжусь. Во что еще не придумала. Как обычно под бой курантов только воемя на себя найду
.
Картинка: Расскажи, Снегуууурочка, где была? Расскажи Снегууурочка, с кем пила?
Всем тепла. Ну и по традиции..... завтрапятница !!!
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+10
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 08:53
Всем доброго утра!
Праздник уже совсем близко. В садиках и школах утренники...
Новый год буду встречать в обычной одежде, т. к. работать буду до 23 часов, будет очень много покупателей и мне будет не до переодеваний

Подпись: Cнегурке больше не наливать!

Здоровья всем и счастья!!!
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+10
Ярославчик
Написано сегодня, в 09:06
Доброго утра, друзья.
Мне кажется это вообще нереально пересчитать снежинки...поэтому ученый просто отсебячину написал.
Я на НГ одену рубашку и брюки...буду дома...так что наряжаться не для кого.
Подборка интересная...если бы я шел на такой вечер, то тоже бы нарядился.
Название: Из-за ночных корпопативов снегурочке приходится спать днем прямо у елки.
Всем хорошего дня.
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+7
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 09:09
Доброе утро'
Новый год буду в нарядном платье!
Название: -"Приняла "ПЬЯНЫЙ УДАР" на себя, чтобы ДЕД и СНЕГОВИК дожили до 1 января"!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света;-)
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+7
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 09:18
Всем привет! Одежда не имеет смысла на такой праздник, на мой взгляд (можно вообще в бассейне)
А, как поется в моей новогодней песенке, "джентльмен во фраке однажды, накурившись гашиша, зарезал девушку из Нагасаки" Так, что фрак не отражает праздничных ожиданий

Сами то готовы к празднику? Мы ...почти...
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+9
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано сегодня, в 09:48
Григорий Смекалов, нет у нас снега.. и праздник не чувствуется совсем... Только вот давайте на НГ во фраке, но без всяких там зарезаний.
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+4
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 09:49
чeLOVEк NaStRoEniE, и ... лицом в оливье
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+6
Online
Cneгуroчka Online
Написано сегодня, в 10:55
Григорий Смекалов,
Кстати. Хорошая идея. В басейне))
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0
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 09:19
От лица любимой библиотеки всех с Наступающими!
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+8
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 09:21
Кому стоит завидовать, так это им... Загул у детишек уже начался...И это хорошо
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+6
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 09:22
Особенно, когда Снегурочка (по совместительству ) ещё и мама...
Ситуация - умора...
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+7
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 09:31
К Таниной картинке хотелось бы
не банальное продолжение... Мне лично видится, что дело было так...
Это только мешок с девчонками


И девчонки, таки, нашли себе приключения...
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+3
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано сегодня, в 09:50
Доброе утро! Я всё надеюсь что к Нг снега будем много)))... Сегодня день пушистой ёлки и день снежинок из бумаги. На Нг искала себе красивое красное платье, но я такая вредная, что мне трудно угодить и ничего не нашла для себя интересного!. Так что надену другое платьице))). А ты Т.М.!?
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+6
Дядя_Федор
Написано сегодня, в 10:00
По старой и доброй традиции раз в два года в новогоднюю ночь я одеваю джинсы, рубаху, свитер и прусь на работу, чтобы встретить Новый год в обнимку с монитором. ))))
С наступающим !!! )))
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+5
Хронос
Написано сегодня, в 10:03
Всем доброго утра и настроения в предновогодней суете!
Что одену, как встречать буду Новый год?
Встречать буду дома без гостей, они позже к утру подойдут, а значить одежда будет торжественной, то - это будет ГАЛСТУК КРАСНЫЙ С ЖЕЛТЫМИ ПОЛОСОЧКАМИ (год Петуха) , так как в семейном кругу, то в СЕМЕЙНЫХ ТРУСЕЛЯХ (красочных), а так же в вязаных ТЕПЛЫХ ЖЕЛТЫХ НОСКАХ (лапки).
Надпись к картинке :
"Зачем Снегурочка в год Петуха?
Наряд сняла, сама ушла.
А Дед Мороз и Снеговик
Ждут Петуха, он массовик! "
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+5
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 13:10
Хронос, клёвый будет наряд
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+2
Online
max7676 Online
Написано сегодня, в 12:49
Доброго всем дня ! Подборка клёвая , вот ещё немного и новый год , а встречать я его буду по домашнему , пусть другие наряжаются
, это при условии если не пойду в гости , или не пойдём в лесок , под ёлку , с костерком . Нечего ещё у меня пока не решено , как всегда принимаю решение в самый последний момент . Отличного всем настроения, и как можно больше позитивных эмоций .
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+6
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И снова предновогоднее доброутреннее с конкурсом)
И снова предновогоднее доброутреннее с конкурсом)
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