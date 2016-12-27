НовогоднеКаникулярное доброутреннее с конкурсом)
С добрым утречком, роднульки!
Особых праздников сегодня нет, так что сразу перехожу к новостям.
Китаец сделал предложение девушке при помощи полутора тысяч бутылок
Житель китайской провинции Шаньси сложил из множества бутылок соевого молока гигантское сердце, чтобы сделать предложение своей девушке. Об этом сообщает агентство UPI.
Для сооружения фигуры мужчине понадобилось около 1,5 тысячи штук. С помощью знакомых он расставил их на асфальте в виде сердца. Видео, опубликованное сервисом Newsflare, показывает, что необычное событие собрало толпу зевак.
Когда сердце было готово, молодой человек привел подругу и спросил, станет ли она его женой. Девушка ответила согласием. После этого зрители, расталкивая друг друга, кинулись за оставленными на асфальте бутылками соевого молока.
Источник: https://lenta.ru/news/2016/12/27/milk/
Американский физик подсчитал типы снежинок, существующих на Земле
Физик Джон Нельсон из Университета штата Аризона в США подсчитал количество возможных типов снежинок, которые могут существовать на Земле, сообщает Popular Mechanics. Подробное исследование вопроса появится в издании в январе.
По мнению ученого, число различных снежинок, существующих в природе, обозначает цифра с 768 нулями. Поэтому найти две совершенно одинаковые снежинки практически невозможно.
Чаще всего эти снежные или ледяные кристаллы принимают форму шестиугольной пластины. Они образуется при сильных морозах, когда водяной пар сразу переходит не в жидкость, а в твердое состояние.
Источник: http://www.aif.ru/society/science/amerikanskiy_fizik_podschital_tipy_snezhinok_sushchestvuyushchih_na_zemle
Вопрос на сегодня:
А вы уже решили - в чем встретите Новый год? Подобрали, что оденете на праздник?
А теперь очередь подборочки. Сегодня это новогодние каникулы... Claire Coxon
Нашла тут
А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке
Прекрасного вам дня!
Мы встречаем новый год дома и одеваемся по -домашнему.Чтобы было уютно и удобно.
Подборочка в стиле ретро.
Название:"Отряд не заметил потери бойца!"
Китайца в баню, а вот второго можно пообсуждать я думаю
, что снежинок столько, сколько фантазии и тараканов в голове) все такие непредсказуемые и красивешные)
Доброго утра и дня! Всем без исключения!
Честно говоря, мне уже хочется чтобы наступило первое января все эти приготовления, сборы, обдумывание меню, подарки, скатерти, одежда, ёлка, украшения, кастрюльки, оливьешки, наряды..... сума сойти А вот первого января кайф некуда спешить, мороз и солнце; день чудесный!!! Поэтому одену в Новогоднюю ночь праздничную пижаму с бабочкой, и буду ждать первое января
Всем самого доброго дня и отличного настроения!
Картинка: Ну вот и май. Всем спасибо, всем пока!
По многолетней сложившейся традиции мы дома и все к нам в гости, так что я, лично, одену шорты и майку. Шучу. Что супруга выдаст, то и придётся одеть. Тут я подкаблучник.
Фото подписал бы так- Говорил же я тебе дед что нам ещё 3 часовых пояса вытерпеть надо, не наливай ей, всё, сдулась.
Ну и от меня немного позитива ВАМ.
31 декабря я работаю, дома буду в 22:00. Поэтому мне уже всё равно в чём я буду его встречать Главное среди дорогих и любымых людей, которым в принципе не важно как ты выглядишь.
Фото: Вот и празднику конец, кто не спился молодец!)))
а вот дома наряжусь. Во что еще не придумала. Как обычно под бой курантов только воемя на себя найду .
Картинка: Расскажи, Снегуууурочка, где была? Расскажи Снегууурочка, с кем пила?
Всем тепла. Ну и по традиции..... завтрапятница !!!
Праздник уже совсем близко. В садиках и школах утренники...
Новый год буду встречать в обычной одежде, т. к. работать буду до 23 часов, будет очень много покупателей и мне будет не до переодеваний
Подпись: Cнегурке больше не наливать!
Здоровья всем и счастья!!!
Мне кажется это вообще нереально пересчитать снежинки...поэтому ученый просто отсебячину написал.
Я на НГ одену рубашку и брюки...буду дома...так что наряжаться не для кого.
Подборка интересная...если бы я шел на такой вечер, то тоже бы нарядился.
Название: Из-за ночных корпопативов снегурочке приходится спать днем прямо у елки.
Всем хорошего дня.
Новый год буду в нарядном платье!
Название: -"Приняла "ПЬЯНЫЙ УДАР" на себя, чтобы ДЕД и СНЕГОВИК дожили до 1 января"!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света;-)
Сами то готовы к празднику? Мы ...почти...
Кстати. Хорошая идея. В басейне))
Это только мешок с девчонками
И девчонки, таки, нашли себе приключения...
С наступающим !!! )))
Что одену, как встречать буду Новый год?
Встречать буду дома без гостей, они позже к утру подойдут, а значить одежда будет торжественной, то - это будет ГАЛСТУК КРАСНЫЙ С ЖЕЛТЫМИ ПОЛОСОЧКАМИ (год Петуха) , так как в семейном кругу, то в СЕМЕЙНЫХ ТРУСЕЛЯХ (красочных), а так же в вязаных ТЕПЛЫХ ЖЕЛТЫХ НОСКАХ (лапки).
Надпись к картинке :
"Зачем Снегурочка в год Петуха?
Наряд сняла, сама ушла.
А Дед Мороз и Снеговик
Ждут Петуха, он массовик! "