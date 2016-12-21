И снова предновогоднее доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком среды! С Международным днем кино!

А теперь новости)

Большинство россиян встретят Новый год дома

Большинство россиян предпочитают встретить Новый год дома. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ: 76 процентов респондентов заявили об этом. При этом 11 процентов жителей РФ собираются пойти в гости, еще четыре поедут праздновать Новый год на дачу и всего два процента намерены пойти в клуб или ресторан. За границу или в загородный отель отправятся по одному проценту опрошенных. И три процента никак не будут отмечать праздник.

88 процентов россиян планируют те или иные траты на Новый год. Сумма средних расходов превышает 12 тысяч рублей. Около 77 процентов опрошенных предполагают, что траты на подарки составят чуть больше четырех тысяч рублей, примерно столько же – на новогодний стол. Почти половина опрошенных собирается в праздники собирается сходить в ресторан, театр и на детскую елку.

Самыми частыми подарками станут сувениры – их своим близким подарят около трети опрошенных. Чуть меньше (26 процентов) намерены подарить родственникам и знакомым конфеты и алкоголь, игрушки 24 процента, а косметику – 19 процентов.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2837349&cid=520

«Объединяющий рождественский стол»: рекламная акция авиакомпании KLM

Голландская авиакомпания KLM объединила пассажиров, ожидающих рейсы в аэропорту Схипхол, при помощи оригинальной акции. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале перевозчика.

Пассажирам было необходимо занять все стулья вокруг праздничного стола, чтобы он опустился. После этого участники смогли насладиться ужином и общением в приятной компании.

«Вот что происходит, когда люди объединяются друг с другом вместо того, чтобы смотреть в гаджет. Поднимите взгляд от экрана и вы увидите, что магия в воздухе. С Рождеством!», — отмечается в сообщении авиакомпании.

Источник: https://tjournal.ru/39181-obedinyaushii-rozhdestvenskii-stol-reklamnaya-akciya-aviakompanii-klm

Вопрос на сегодня:

А вы делаете подарки своими руками? Когда делали последний раз? Какие подарки своим родным вы можете сделать сами?

Ну и очередь подборочки) Шведский художник Рольф Лидберг (Rolf Lidberg) известен по всему миру своими исключительными иллюстрациями тролль-мотивов. Есть у него и новогодние иллюстрации)

Нашла тут

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня!