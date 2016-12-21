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Утро с АСТВ
И снова предновогоднее доброутреннее с конкурсом)

И снова предновогоднее доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком среды! С Международным днем кино!

 

А теперь новости)

Большинство россиян встретят Новый год дома

Большинство россиян предпочитают встретить Новый год дома. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ: 76 процентов респондентов заявили об этом. При этом 11 процентов жителей РФ собираются пойти в гости, еще четыре поедут праздновать Новый год на дачу и всего два процента намерены пойти в клуб или ресторан. За границу или в загородный отель отправятся по одному проценту опрошенных. И три процента никак не будут отмечать праздник.

88 процентов россиян планируют те или иные траты на Новый год. Сумма средних расходов превышает 12 тысяч рублей. Около 77 процентов опрошенных предполагают, что траты на подарки составят чуть больше четырех тысяч рублей, примерно столько же – на новогодний стол. Почти половина опрошенных собирается в праздники собирается сходить в ресторан, театр и на детскую елку.

Самыми частыми подарками станут сувениры – их своим близким подарят около трети опрошенных. Чуть меньше (26 процентов) намерены подарить родственникам и знакомым конфеты и алкоголь, игрушки 24 процента, а косметику – 19 процентов.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2837349&cid=520

«Объединяющий рождественский стол»: рекламная акция авиакомпании KLM

Голландская авиакомпания KLM объединила пассажиров, ожидающих рейсы в аэропорту Схипхол, при помощи оригинальной акции. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале перевозчика.

Пассажирам было необходимо занять все стулья вокруг праздничного стола, чтобы он опустился. После этого участники смогли насладиться ужином и общением в приятной компании.

«Вот что происходит, когда люди объединяются друг с другом вместо того, чтобы смотреть в гаджет. Поднимите взгляд от экрана и вы увидите, что магия в воздухе. С Рождеством!», — отмечается в сообщении авиакомпании.

Источник: https://tjournal.ru/39181-obedinyaushii-rozhdestvenskii-stol-reklamnaya-akciya-aviakompanii-klm

 

Вопрос на сегодня:

А вы делаете подарки своими руками? Когда делали последний раз? Какие подарки своим родным вы можете сделать сами?

 

Ну и очередь подборочки) Шведский художник Рольф Лидберг (Rolf Lidberg) известен по всему миру своими исключительными иллюстрациями тролль-мотивов. Есть у него и новогодние иллюстрации)

 

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Нашла тут

 

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке: 

Прекрасного вам дня!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 07:00 +17
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Комментарии
Арктический Воин. Ясно, Солнышко?
Написано сегодня, в 07:10
Доброе утро, за бортом минус 26

А я еще тепленький

К картинке:


От стола- совсем вершок.
Вместо каски взял горшок,
Бабкины надел галоши,
Стельки в них- из красной кожи.
Взял за поручни телегу.
Я- шахтер, я в шахту еду!
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+10
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:29
Арктический Воин. Ясно, Солнышко?, какие люди!!!!!! привет)
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+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:31
Арктический Воин. Ясно, Солнышко?, а про подарок ответишь?)
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+5
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 09:10
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+4
Еще 13 комментариев
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 07:21
Всем привет!
Подпись к картинке: ...Кто же у нас на Руси себя Наполеоном не считает.
Ф.М.Достоевский
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+12
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:30
Григорий Смекалов, доброе утро!
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:30
Григорий Смекалов, а про подарок ответите?)
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+4
Еще 10 комментариев
багз-банни
Написано сегодня, в 07:34
Доброго всем утречка!Вот плохо,что в смайликах ёлочки нет!
Последний раз я делала подарок своими руками в детстве.То ли открытку,то ли что-то выжигателем выжигала.Уже и не помню.Сыну в школу иногда помогаю поделки делать.
Подборка из гномиков милая!
Название:"Дама из Амстердама!"
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+13
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 08:08
багз-банни, выжигатель
у меня до сих пор лежат картинки,которые мы с батей выжигали.И они до сих пор так вкусно пахнут.
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+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:31
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+7
багз-банни
Написано сегодня, в 09:06
BenZziНовая_радуга, ага!Сыну крёстная подарила в прошлом году,но он его редко достаёт!
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+4
Еще 2 комментария
Натали)))
Написано сегодня, в 07:42 Отредактированно сегодня, в 07:42
Доброе всем утро!
Спасибо Танюше за подборку, вроде опять появился настрой на Новый год
Вчера на работе так ушаталась, что праздник наступающий как-то не в радость стал.
Подарки своими руками делала только в школе. Я вообще не рукодельница, во мне нет этого вот - Вау

Подпись: Намёк на новую шляпку

Пусть здоровье россыпью подарка окружает ваши дома.
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+13
Sade
Написано сегодня, в 08:11
Натали))), Быро спать!)))
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+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:32
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+6
Натали)))
Написано сегодня, в 12:19
Sade, ужо, поспала
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+3
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 07:45
До Нового года осталось 3 дня и 16 часов
доброе утро!
Мы тоже Новогоднюю ночь встретим дома, в кругу семьи! На мой взгляд это очень здорово

Объединяющий стол классный. Удивление, и радость на лицах людей заставили улыбнуться.

Давно не делала подарков своими руками. Но в этом году подарю несколько продарочков, за которыми придётся поухаживать чтобы получить желаемое.
Всем самого доброго дня и отличного настроения!
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+13
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 08:16
Василиса_Я ^.^, чейта?А твои манты?
Это был подарок так подарок.До сих пор не могу забыть.Тоже ведь хенд-мейд
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:33
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+6
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Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 09:29
BenZziНовая_радуга, а разве это было перед новым годом?
Кстати
нужно сделать манты
чтобы сочные, ароматные, горяченькие и с аджикой
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+3
Еще 2 комментария
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Хронос Online
Написано сегодня, в 08:02 Отредактированно сегодня, в 08:04
Всем Утра доброго!
Подарки, своими руками, в школе делал.)))
Надпись к картинке :
"Аршок - мая сляпа,
Арзина - елега.
Ушпеть на азар
Нуно мне да абеда.
Я зе хаяйка
И мамина дочь,
Вот патаму,
Я далзна ей памочь! "
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+11
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:33
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+6
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Хронос Online
Написано сегодня, в 09:59
Татьяна Сергеева,
Спасибо!)))
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+2
Ярославчик
Написано сегодня, в 08:09
Доброго утра, друзья.
С днем кино вас, кстати сегодня иду на Елки-5.
В прошлом году я делал сапожки для подарков. Получилось даже очень ничего. В этом году не хватает времени на творчество. Могу бутылки шампанского или вина отделать красиво.
Подборка веселая, чувствуется новый год на подходе.
Название: В супермаркет за подарками Соня собралась очень быстро.
Всем хорошего дня.
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+12
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:34
Ярославчик,
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+7
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 08:49
Ярославчик, а бутылки коньяка?
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+3
Sade
Написано сегодня, в 08:11
Доброе утро, островушечки и островульки! Все без исключения!


Держимся еще три дня и, ВАУ! Сказка и волшебство!


На пороге...эх, на пороге двух цифЕр, так хочется застолбить изх насовсем...не, хотса их с каждым днём превратить во что-то невероятно-сумасшедшее))

Гномиковская подборка милейшая! Спасибо, Михална!


Точно завтра буду мягким и податливым гномиком))
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+11
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:35
Sade,
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+6
Катерина90
Написано сегодня, в 09:07
Доброе утро! С Рождественским столом здорово придумали! Новогодние подделки делали с ребенком в том году. Ждем, не дождемся когда же уже Новый Год
Название к картинке: "За покупками, только при параде!" Всем хорошего дня!)
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+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:41
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+3
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 09:24
Доброе утро!
Подарки делаю только в виде вкусняшек ??
Название - " А я иду в горшке, как в панаме ,
Вся такая с тележкой - за подарками МАМЕ!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
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+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:42
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+4
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 13:22
Татьяна Сергеева, СПАСИБО!!! "??"- это тортик. Картинки у меня не получаются!!!
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+1
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 09:43
Про "тролль-мотивы"...всегда задавался вопросом, это в каком состоянии надо видеть такие "персонажи"? Ладно на рисунках...а в жизни очень впечатляюще...
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 14:11
Григорий Смекалов, это ж Хоббитшир
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+2
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 14:24
НюНик_просто_Анна, правильнее Хоббитон....тоже из троллевых гномов...
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0
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано сегодня, в 10:09
Добррое морррозное утро!))) Даже скажу замораживающее утро, вообще сегодня Трифонов день и по поверьям- в этот день всегда сильный мороз... Мы НГ будем встречать тоже дома, только у моих родителей)))30 числа с утра выдвигаемся в путь!)) Подарки сама я делала очень давно)))
А ты Т.М.!?))
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+2
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:27
чeLOVEк NaStRoEniE, последний раз делала в юности - салфетки крючком вязала)
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+6
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано сегодня, в 10:25
Ещё сегодня: День рождественского пряника, северного оленя и международный день кино!
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0
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Алёна Online
Написано сегодня, в 12:48
У меня своими руками подарки как раз и случаются) То набор игрушек на елку, то коробочки с разными вкусняшками. В этом году по новому решила оформить их.
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+4
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 13:17
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+2
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LyiraTula Online
Написано сегодня, в 13:06 Отредактированно сегодня, в 13:07
Доброе утро, Сахалин!
Благодаря Татьяне Сергеевой вспомнила, что крайний раз из непищевых подарков, сделанных своими руками, дарила маме связанную крючком скатерть, "ваяла" я ещё около года...получилось что-то а/ля начало 20 века, когда на плотную темную ткань застилали белое кружево и ставили самовар и мейсенский фарфор.
Ну, а крайние годы из подарков, сделанных своими руками, у меня ягодные наливки, особенно хвалят мою брусничную с чабрецом и чёрную смородину с мятой)))
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+3
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 13:19
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+1
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LyiraTula Online
Написано сегодня, в 13:31
Татьяна Сергеева, а себе я всегда прошу книги в подарок, компаньон мужа как-то рассмеялся: Влада, я с детства не ходил на ДР, неся под мышкой книгу в подарок
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