И снова предновогоднее доброутреннее с конкурсом)
С добрым утречком среды! С Международным днем кино!
А теперь новости)
Большинство россиян встретят Новый год дома
Большинство россиян предпочитают встретить Новый год дома. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ: 76 процентов респондентов заявили об этом. При этом 11 процентов жителей РФ собираются пойти в гости, еще четыре поедут праздновать Новый год на дачу и всего два процента намерены пойти в клуб или ресторан. За границу или в загородный отель отправятся по одному проценту опрошенных. И три процента никак не будут отмечать праздник.
88 процентов россиян планируют те или иные траты на Новый год. Сумма средних расходов превышает 12 тысяч рублей. Около 77 процентов опрошенных предполагают, что траты на подарки составят чуть больше четырех тысяч рублей, примерно столько же – на новогодний стол. Почти половина опрошенных собирается в праздники собирается сходить в ресторан, театр и на детскую елку.
Самыми частыми подарками станут сувениры – их своим близким подарят около трети опрошенных. Чуть меньше (26 процентов) намерены подарить родственникам и знакомым конфеты и алкоголь, игрушки 24 процента, а косметику – 19 процентов.
Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2837349&cid=520
«Объединяющий рождественский стол»: рекламная акция авиакомпании KLM
Голландская авиакомпания KLM объединила пассажиров, ожидающих рейсы в аэропорту Схипхол, при помощи оригинальной акции. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале перевозчика.
Пассажирам было необходимо занять все стулья вокруг праздничного стола, чтобы он опустился. После этого участники смогли насладиться ужином и общением в приятной компании.
«Вот что происходит, когда люди объединяются друг с другом вместо того, чтобы смотреть в гаджет. Поднимите взгляд от экрана и вы увидите, что магия в воздухе. С Рождеством!», — отмечается в сообщении авиакомпании.
Источник: https://tjournal.ru/39181-obedinyaushii-rozhdestvenskii-stol-reklamnaya-akciya-aviakompanii-klm
Вопрос на сегодня:
А вы делаете подарки своими руками? Когда делали последний раз? Какие подарки своим родным вы можете сделать сами?
Ну и очередь подборочки) Шведский художник Рольф Лидберг (Rolf Lidberg) известен по всему миру своими исключительными иллюстрациями тролль-мотивов. Есть у него и новогодние иллюстрации)
Нашла тут
А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня!
А я еще тепленький
К картинке:
От стола- совсем вершок.
Вместо каски взял горшок,
Бабкины надел галоши,
Стельки в них- из красной кожи.
Взял за поручни телегу.
Я- шахтер, я в шахту еду!
Подпись к картинке: ...Кто же у нас на Руси себя Наполеоном не считает.
Ф.М.Достоевский
Последний раз я делала подарок своими руками в детстве.То ли открытку,то ли что-то выжигателем выжигала.Уже и не помню.Сыну в школу иногда помогаю поделки делать.
Подборка из гномиков милая!
Название:"Дама из Амстердама!"
Спасибо Танюше за подборку, вроде опять появился настрой на Новый годВчера на работе так ушаталась, что праздник наступающий как-то не в радость стал.
Подарки своими руками делала только в школе. Я вообще не рукодельница, во мне нет этого вот - Вау
Подпись: Намёк на новую шляпку
Пусть здоровье россыпью подарка окружает ваши дома.
Мы тоже Новогоднюю ночь встретим дома, в кругу семьи! На мой взгляд это очень здорово
Объединяющий стол классный. Удивление, и радость на лицах людей заставили улыбнуться.
Давно не делала подарков своими руками. Но в этом году подарю несколько продарочков, за которыми придётся поухаживать чтобы получить желаемое.
Всем самого доброго дня и отличного настроения!
Кстати нужно сделать манты чтобы сочные, ароматные, горяченькие и с аджикой
Подарки, своими руками, в школе делал.)))
Надпись к картинке :
"Аршок - мая сляпа,
Арзина - елега.
Ушпеть на азар
Нуно мне да абеда.
Я зе хаяйка
И мамина дочь,
Вот патаму,
Я далзна ей памочь! "
Спасибо!)))
С днем кино вас, кстати сегодня иду на Елки-5.
В прошлом году я делал сапожки для подарков. Получилось даже очень ничего. В этом году не хватает времени на творчество. Могу бутылки шампанского или вина отделать красиво.
Подборка веселая, чувствуется новый год на подходе.
Название: В супермаркет за подарками Соня собралась очень быстро.
Всем хорошего дня.
Держимся еще три дня и, ВАУ! Сказка и волшебство!
На пороге...эх, на пороге двух цифЕр, так хочется застолбить изх насовсем...не, хотса их с каждым днём превратить во что-то невероятно-сумасшедшее))
Гномиковская подборка милейшая! Спасибо, Михална!
Точно завтра буду мягким и податливым гномиком))
Подарки делаю только в виде вкусняшек ??
Название - " А я иду в горшке, как в панаме ,
Вся такая с тележкой - за подарками МАМЕ!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
А ты Т.М.!?))
Благодаря Татьяне Сергеевой вспомнила, что крайний раз из непищевых подарков, сделанных своими руками, дарила маме связанную крючком скатерть, "ваяла" я ещё около года...получилось что-то а/ля начало 20 века, когда на плотную темную ткань застилали белое кружево и ставили самовар и мейсенский фарфор.
Ну, а крайние годы из подарков, сделанных своими руками, у меня ягодные наливки, особенно хвалят мою брусничную с чабрецом и чёрную смородину с мятой)))