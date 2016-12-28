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Утро с АСТВ
Предновогоднее доброутреннее с конкурсом)

Предновогоднее доброутреннее с конкурсом)

Доброе утро, дорогие!

Это доброутреннее - последнее в уходящем году. Посему начну его с поздравления.

Старые и новые друзья, с наступающим вас новым годом! Пусть он будет намного лучше 2016 года, пусть 2017 год подарит любовь, уют, достаток, пусть рядом будут любимые и родные люди, хорошие друзья, пусть в вашей жизни будет много ярких и добрых моментов, улыбок, пусть иногда вам захочется прыгать до потолка от счастья, пусть....ВЫ БУДЕТЕ СЧАСТЛИВЫ! С наступающим Новым годом!

 

Расписывать все праздники на все предстоящие выходные не буду) Поэтому сразу перейду к новостям.

На Ставрополье у народного целителя украли 14 ведер с червями

Житель Апанасенского района Ставропольского края обратился в полицию с заявлением о пропаже медицинских пиявок. По его словам, черви предназначались для проведения медицинских процедур.

Народный целитель рассказал, что злоумышленники сломали крышу сарая и вытащили оттуда через дыру 14 ведер по 15 литров. В них в общей сложности находилось 40 тысяч червей. Общую сумму ущерба пострадавший оценил в один миллион рублей.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Полицейским удалось достаточно быстро найти грабителей. Как сообщаетсайт НТВ.Ru, ими оказались двое ранее судимых местных жителей. В их доме нашли все ведра с пиявками, они не пострадали.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2838085&cid=520

В Англии прошли гонки резиновых уточек

В английской деревне Бибери состоялись традиционные гонки резиновых уток. Об этом сообщает агентство UPI.

На ежегодные соревнования, устраиваемые каждый год после Рождества, приехали тысячи зрителей. Они столпились вдоль берегов протекающей через деревню речки и на мосту, от которого стартует заплыв.

На первом этапе гонок в воду выпустили 150 чучел подсадных уток, используемых в качестве приманки. За 10 фунтов стерлингов участники мероприятия могли сделать ставку на одну из них. Тому, чье чучело первым достигло финишной линии, позволили выбрать благотворительную организацию, которой пожертвуют собранные деньги.

Затем по течению отправили две тысячи желтых резиновых уточек. Ставка на этом этапе составляла всего один фунт стерлингов. Призы получили спонсоры 20 уточек, преодолевших дистанцию быстрее всех, и человек, поставивший на «участницу», которая финишировала последней.

Источник: https://lenta.ru/news/2016/12/28/ducks/

 

Вопрос на сегодня. Пофантазируем.

Если бы у вас была возможность на одну ночь стать хозяином какого-то волшебного предмета - что бы вы выбрали и почему?? Сразу оговорюсь. Предмет должен быть с одной функцией, не волшебная палочка, не цветик-семицветик и т.д.))) 

 

А теперь очередь подборочки. Кому-то не нравится, может быть, пин-ап, но мне симпатичны работы Татьяны Дорониной. Особенно новогодние. Поэтому делюсь с вами)

Художник-иллюстратор Доронина Татьяна




  

  
  
  
 


 

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасных вам каникул! С наступающим!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 07:10 +9
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Комментарии
Натали)))
Написано сегодня, в 07:25
Доброго всем утречка!
Забежала поздоровкаться и пожелать удачи!
Всем здоровья и улыбок!!! Пусть последняя пятница этого года принесёт Вам много радости!!!
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+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:33
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+1
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 07:50
До Нового года остался один
день и 16 часов
С добрым утром!
Волшебный предмет? Хм......... Даже в голову ничего не идёт
Не могу придумать.

С наступающим Новым Годом вас друзья! Пускай уходят все неприятности, все неурядицы. А в 2017 году исполняется все ваши мечты и желания!
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+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:33
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+1
Veronika1211
Написано сегодня, в 08:20
Доброе утро. Подборочка просто загляденье - глаз невозможно оторвать! Название картинки: "Дедам Морозам тоже нужен отдых".
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+2
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:35
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+2
Veronika1211
Написано сегодня, в 09:08
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0
багз-банни
Написано сегодня, в 08:21
Доброго всем утречка!С наступающим всех!
Пусть уходящий год заберёт всё плохое,что было в вашей жизни,а новый,принесёт вам счастье!
Волшебный предмет?Наверное большущую коробку пилюль,которые излечивают все тяжёлые болезни.Я поделюсь со всеми.

А мне иллюстрации понравились!Весёлые!
Название:"Мороз и Морозик!"
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+2
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:34
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+2
багз-банни
Написано сегодня, в 08:51
Татьяна Сергеева, и мы тебя!
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0
Veronika1211
Написано сегодня, в 08:22
Еще название картинки: "Спит усталый Дед Мороз".
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+2
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 08:22
Доброе утро!
Волшебный предмет - графин с живой водой! Всех бы исцелила!
Название: -" За час до НОВОГО ГОДА"!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света!
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+3
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:37
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+2
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 08:49
Татьяна Сергеева, СПАСИБО! С НАСТУПАЮЩИМ! ;-)))
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+1
Veronika1211
Написано сегодня, в 09:08
Рыжова Светлана, спасибо Вас также с наступающим!
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0
Veronika1211
Написано сегодня, в 08:23
И еще: "Дайте отдохнуть после тяжелого рабочего дня".
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+1
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Cneгуroчka Online
Написано сегодня, в 08:28
Доброе предновогоднее утречко! Всех с наступающим Новым годом и Рождеством!
Если бы у меня была возможность, я выбрала сапоги-скороходы. И в Новогоднюю ночь со скоростью света добежала до родных мне людей на другом конце планеты.
А еще бы я хотела молодильные яблочки. Ведь мы женщины всегда хотим оставаться молодыми и красивыми.

Хочется всем пожелать , что бы наши желания совпадали с возможностями. Что бы в наступающем году, с нами произошло то самое чудо, о котором мы мечтаем!
Фото- Желаю всем такого подарка, кто его очень хочет и ждёт!
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+2
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:38
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+2
Veronika1211
Написано сегодня, в 09:06
Очередное название картинки: "Долгожданный отдых новогоднего волшебника".
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0
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Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 09:33
Всем привет! Подпись к Таниной картинке: в ожидании новогоднего стишка...

А желания...какая разница...каким "предметом" они исполнятся?
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Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 09:34
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Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 09:35
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0
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Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 09:35
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Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 09:36
ну и осторожнее... в желаниях то...
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Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 09:38
Всех с наступающим!)))
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НовогоднеКаникулярное доброутреннее с конкурсом)
НовогоднеКаникулярное доброутреннее с конкурсом)
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