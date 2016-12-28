Предновогоднее доброутреннее с конкурсом)

Доброе утро, дорогие!

Это доброутреннее - последнее в уходящем году. Посему начну его с поздравления.

Старые и новые друзья, с наступающим вас новым годом! Пусть он будет намного лучше 2016 года, пусть 2017 год подарит любовь, уют, достаток, пусть рядом будут любимые и родные люди, хорошие друзья, пусть в вашей жизни будет много ярких и добрых моментов, улыбок, пусть иногда вам захочется прыгать до потолка от счастья, пусть....ВЫ БУДЕТЕ СЧАСТЛИВЫ! С наступающим Новым годом!

Расписывать все праздники на все предстоящие выходные не буду) Поэтому сразу перейду к новостям.

На Ставрополье у народного целителя украли 14 ведер с червями

Житель Апанасенского района Ставропольского края обратился в полицию с заявлением о пропаже медицинских пиявок. По его словам, черви предназначались для проведения медицинских процедур.

Народный целитель рассказал, что злоумышленники сломали крышу сарая и вытащили оттуда через дыру 14 ведер по 15 литров. В них в общей сложности находилось 40 тысяч червей. Общую сумму ущерба пострадавший оценил в один миллион рублей.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Полицейским удалось достаточно быстро найти грабителей. Как сообщаетсайт НТВ.Ru, ими оказались двое ранее судимых местных жителей. В их доме нашли все ведра с пиявками, они не пострадали.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2838085&cid=520

В Англии прошли гонки резиновых уточек

В английской деревне Бибери состоялись традиционные гонки резиновых уток. Об этом сообщает агентство UPI.

На ежегодные соревнования, устраиваемые каждый год после Рождества, приехали тысячи зрителей. Они столпились вдоль берегов протекающей через деревню речки и на мосту, от которого стартует заплыв.

На первом этапе гонок в воду выпустили 150 чучел подсадных уток, используемых в качестве приманки. За 10 фунтов стерлингов участники мероприятия могли сделать ставку на одну из них. Тому, чье чучело первым достигло финишной линии, позволили выбрать благотворительную организацию, которой пожертвуют собранные деньги.

Затем по течению отправили две тысячи желтых резиновых уточек. Ставка на этом этапе составляла всего один фунт стерлингов. Призы получили спонсоры 20 уточек, преодолевших дистанцию быстрее всех, и человек, поставивший на «участницу», которая финишировала последней.

Источник: https://lenta.ru/news/2016/12/28/ducks/

Вопрос на сегодня. Пофантазируем.

Если бы у вас была возможность на одну ночь стать хозяином какого-то волшебного предмета - что бы вы выбрали и почему?? Сразу оговорюсь. Предмет должен быть с одной функцией, не волшебная палочка, не цветик-семицветик и т.д.)))

А теперь очередь подборочки. Кому-то не нравится, может быть, пин-ап, но мне симпатичны работы Татьяны Дорониной. Особенно новогодние. Поэтому делюсь с вами)

Художник-иллюстратор Доронина Татьяна























А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасных вам каникул! С наступающим!