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Утро с АСТВ
АппетитноСолнечное доброутреннее с конкурсом)

АппетитноСолнечное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком вторника, друзья!

Сегодня Пушкинский день в России (День русского языка)

 

А теперь новости:

Ранее ученые рассказали, почему дети не любят молоко

Исследователи из США задались вопросом, почему молодые люди так негативно относятся к молоку и не употребляют его в пищу. Согласно опросам ученых, 46% подростков не употребляют молоко.

Ученые предполагали, что все дело во вкусовых качествах, однако опрос позволил опровергнуть это предположение. Оказалось, что большинство молодых людей придерживается мнения, что этот продукт вызывает аллергию. Исследователи отметили, что многие дети и подростки сознательно отказываются от употребления в пищу молока, считая, что оно может отрицательно сказаться на работе их ЖКТ и даже вызывать аллергические реакции.

При этом, на самом деле, согласно статистическим данным, лишь у 5% населения действительно невосприимчивость лактозы.+

Но теория о распространенности этого заболевания настолько популярна, что многие люди отказываются от употребления молока, считая что у них есть аллергия, даже, если на самом деле, ее нет.

Учёные утверждают, что безмолочная диета не сделает подростков счастливее. А также это может отрицательно сказаться на здоровье, поскольку в молоке содержатся полезные вещества, которые необходимы для здоровья человека. Медики отмечают, что важно прежде, чем отказываться от какого-либо продукта стоит пройти обследования и сделать тесты на то, как организм реагирует на этот продукт.

При этом, ученые говорят о том, что необоснованный страх перед молоком приводит к тому, что у молодёжи вырабатывается тревога перед употреблением продуктов. Что в итоге может приводить к расстройствам.

Источник: http://www.medikforum.ru/news/other-news/60313-ranee-uchenye-rasskazali-pochemu-deti-ne-lyubyat-moloko.html

Разработан чехол для смартфона с функцией кофеварки

Итальянские инженеры из Неаполя разработали необычный чехол для смартфона, имеющий функцию кофеварки, чтобы люди, спешащие на работу, могли выпить чашечку кофе в любом месте. Уникальный гаджет под названием Mokase предназначен для использования одноразовых картриджей с кофе объемом 25 мл, что достаточно для приготовления чашки эспрессо. Для этого всего лишь нужно нажать на кнопку в фирменном приложении и подождать от 5 до 8 секунд.

Кофейный напиток нагревается до температуры 60 градусов и подается через специальную трубочку. Чехол Mokase имеет специальный защитный слой, который не дает гаджету перегреваться. Сообщается, что чехол совместим с некоторыми моделями телефонов iPhone, Samsung, Huawei и LG. Для реализации своего проекта разработчики запустили кампанию по сбору средств на краудфандинговой платформе Kickstarter и в ближайшее время планируют расширить ассортимент предлагаемого кофе.

В настоящее время чехол Mokase доступен для предзаказа по цене 49 евро. В комплекте с чехлом идет компактная складывающаяся чашка для кофе. 

Источник: http://kedem.ru/news/2017/06/02/chehol-dlya-smartfona-s-funkciej-kofevarki/

 

Сегодня будет не вопрос, а задание: 

Придумайте себе девиз на это лето)

 

А теперь очередь подборочки. Сегодня это Акварели художника Susan Avis Murphy. 















Нашла тут.

 

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:43 +12
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Комментарии
berbajs
Написано сегодня, в 07:02
Доброе утро!
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+7
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 07:10
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+5
berbajs
Написано сегодня, в 13:15
Татьяна Сергеева, спасибо большое!
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 07:18
Доброе утро! Всех с днем русского языка, даже тех, кто не знает правил
!
Кофе в смартфоне... Оригинально!
Про молоко совершенно согласна, что его пить нужно! Это вот очевидный вред, приносимый безответственными публикациями в сети. Я всю жизнь пью много молока, нет проблем с зубами (сестра потеряла во время беременности), крепкие кости... Отец приучил пить молоко по 0,5-1 литру в день.
Натюрморты хороши... Да что ж это, повсюду еда-еда-еда!!!

Подпись: любители карточных домиков в отсутствие карт.
Всем отличного дня! Наслаждайтесь солнцем... даже на работе!
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+13
Miss Skyline
Написано сегодня, в 07:38
НюНик_просто_Анна, во время беременности зубы портятся, волосы, ногти!!! не у всех! Но я попала в этот вредный список
ну ничего восстановимся со временем)
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 15:14
Татьяна Сергеева, уф, тока домой приползла
спасибо за пожелание
Ответить
+1
Еще 1 комментарий
Miss Skyline
Написано сегодня, в 07:37
Всем здравствуйте))) я молоко оооочень люблю, а сейчас так тем более поглощаю кальций в молочном виде, но не всегда по настроению. Всем отличного рабочего дня) а мне завтра на сутки
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+8
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 12:57
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+3
Gадкая_Баbонька
Написано сегодня, в 07:49
Доброе, солнечное утро, дорогуни!

С Pussykinским
днём, вас!
"Тревога перед употреблением продуктов" WTF???? Как говорила моя бабушка:" Ешь, пока рот радуется". Вот я с радости и наела диссер
Молока они боятся, блин. Лучше бы с пива ср@лись.
Гаджет варит кофе (рука лицо) Пристрелите меня,а лучше придушите уже тех, кто делает бабки на нашей тупости и страсти ко всему дорогущему, бесполезному, и ни на что не годному, кроме как:"Чувак, мари чё он у меня умеет. Кульно,да?"

Михална, лето же, хорош жрачку на картинках показывать, ну
. Это хорошо,что холодное лето и телеса в куртках ещё некоторое время можно прятать.
Но ведь настанет время "хы" и даже "три хы"

Картинка:Вот что значит делать карьеру идя по головам.
Хорошего вам дня и отличного настроения! И пейте молоко, не бойтесь
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+12
Арктический Воин
Написано сегодня, в 08:23
Gадкая_Баbонька, чет после твоей рекламы расхотелось
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+2
Gадкая_Баbонька
Написано сегодня, в 09:25
Арктический Воин, несогласные минусят
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+3
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 11:21
Gадкая_Баbонька, Не надо, я его не минусила, это похоже кто-то козни строит...
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+1
Еще 14 комментариев
Хронос
Написано сегодня, в 08:40
Доброе утро всем!
Девиз: - "Дерзай, тебя ждут великие перемены!"
Надпись к картинке :
- "Вертикаль власти к стенке!"
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+8
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 12:58
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+5
Хронос
Написано сегодня, в 19:48
Татьяна Сергеева,
Спасибо, Танюшка.)))
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+1
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 08:48
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+6
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 12:59
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+3
KsuKsu
Написано сегодня, в 09:08
всем бодрого утра! Всех с имеющимися праздниками! Боязнь пить молоко -чисто американский идиотизм.... Доказанный американскими же учеными.. У нас если нравится пьют, не нравится не пьют. Я лично молочный человек.
На счет девиза на лето ,так это наверно не сойти с ума на работе
Чехол с кофе -серьезно? Может с душем для тех кто умыться не успел? -продаю идею

Картинка : в малогаборитном классе....
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+9
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 13:00
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+5
KsuKsu
Написано сегодня, в 14:16
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+2
Online
Катерина90 Online
Написано сегодня, в 09:10
Доброе утро! Сегодня с утра уже зарядила положительными эмоциями, подруга сообщила что родила сыночка!
К молочке очень положительно отношусь, так как это ни только вкусно, но и полезно! Девиз на сегодняшний день такой: "Живите и дышите полной грудью,
Ход времени нельзя остановить,
Надейтесь, наслаждайтесь, верьте в чудо,
Жизнь любит тех, кто любит жизнь." Название к картинке: "Стратегия превыше всего!" Всем хорошего дня и прекраснейшего настроения!
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+10
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 13:01
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+4
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 09:51
Всем привет! Картинка: действующая модель пирамиды...
Про Пушкина шутить не буду, хотя...
А вот знаток русского языка Даль
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+10
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 13:22
Ответить
+6
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 09:58
Как же я люблю всё, что связано с поклонением Александру Сергеевичу...
Ответить
+6
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 10:00
"А работать за Вас кто будет...Пушкин?"- это всенародная слава...
Ответить
+6
anmari
Написано сегодня, в 10:09
Всем доброго утра
мыслей нет.. никаких
просто С ПРАЗДНИКОМ !!!
Потому что Пушкин это наше все, и еще моя большая любовь...
молоко иногда пью с вареньем размешаю и так вкусно.. ну примерно как яблоки с хлебом или конфетами
Ответить
+7
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 13:03
Ответить
+4
anmari
Написано сегодня, в 14:03
Татьяна Сергеева, спасибо и вам тоже
Ответить
+2
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 12:07 Отредактированно сегодня, в 12:07
Доброе утро!
Девиз: - "Отдыхать в отпуске "!
Название: - "УИТЬСЯ! УЧИТЬСЯ! И ещё раз УЧИТЬСЯ "!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
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+8
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 14:12
Татьяна Сергеева, БЛАГОДАРЮ!!!
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+3
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:11
Добренького всем денька!


С праздничками, у кого они есть!


Чо тока не придумают наннотехнологичные придумывальщики!

А у меня все детки пили и пьют молоко! и обе любят молочную пенку)

Всем хорошего настроения и классной погоды!
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+6
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 17:26
Балтийская Килька, а сама пенку любишь?
Ответить
+5
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:38
Татьяна Сергеева, ой, Танюсечка, что ты)))нет,конечно) не люблю) брррррр...
Ответить
+4
Еще 1 комментарий
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 17:32
Победитель дня сегодня Gадкая_Баbонька! Поздравляем! Танцуют все!
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+5
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С телочками и не только доброутреннее)
С телочками и не только доброутреннее)
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