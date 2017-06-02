АппетитноСолнечное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком вторника, друзья!

Сегодня Пушкинский день в России (День русского языка)

А теперь новости:

Ранее ученые рассказали, почему дети не любят молоко

Исследователи из США задались вопросом, почему молодые люди так негативно относятся к молоку и не употребляют его в пищу. Согласно опросам ученых, 46% подростков не употребляют молоко.

Ученые предполагали, что все дело во вкусовых качествах, однако опрос позволил опровергнуть это предположение. Оказалось, что большинство молодых людей придерживается мнения, что этот продукт вызывает аллергию. Исследователи отметили, что многие дети и подростки сознательно отказываются от употребления в пищу молока, считая, что оно может отрицательно сказаться на работе их ЖКТ и даже вызывать аллергические реакции.

При этом, на самом деле, согласно статистическим данным, лишь у 5% населения действительно невосприимчивость лактозы.+

Но теория о распространенности этого заболевания настолько популярна, что многие люди отказываются от употребления молока, считая что у них есть аллергия, даже, если на самом деле, ее нет.

Учёные утверждают, что безмолочная диета не сделает подростков счастливее. А также это может отрицательно сказаться на здоровье, поскольку в молоке содержатся полезные вещества, которые необходимы для здоровья человека. Медики отмечают, что важно прежде, чем отказываться от какого-либо продукта стоит пройти обследования и сделать тесты на то, как организм реагирует на этот продукт.

При этом, ученые говорят о том, что необоснованный страх перед молоком приводит к тому, что у молодёжи вырабатывается тревога перед употреблением продуктов. Что в итоге может приводить к расстройствам.

Источник: http://www.medikforum.ru/news/other-news/60313-ranee-uchenye-rasskazali-pochemu-deti-ne-lyubyat-moloko.html

Разработан чехол для смартфона с функцией кофеварки

Итальянские инженеры из Неаполя разработали необычный чехол для смартфона, имеющий функцию кофеварки, чтобы люди, спешащие на работу, могли выпить чашечку кофе в любом месте. Уникальный гаджет под названием Mokase предназначен для использования одноразовых картриджей с кофе объемом 25 мл, что достаточно для приготовления чашки эспрессо. Для этого всего лишь нужно нажать на кнопку в фирменном приложении и подождать от 5 до 8 секунд.

Кофейный напиток нагревается до температуры 60 градусов и подается через специальную трубочку. Чехол Mokase имеет специальный защитный слой, который не дает гаджету перегреваться. Сообщается, что чехол совместим с некоторыми моделями телефонов iPhone, Samsung, Huawei и LG. Для реализации своего проекта разработчики запустили кампанию по сбору средств на краудфандинговой платформе Kickstarter и в ближайшее время планируют расширить ассортимент предлагаемого кофе.

В настоящее время чехол Mokase доступен для предзаказа по цене 49 евро. В комплекте с чехлом идет компактная складывающаяся чашка для кофе.

Источник: http://kedem.ru/news/2017/06/02/chehol-dlya-smartfona-s-funkciej-kofevarki/

Сегодня будет не вопрос, а задание:

Придумайте себе девиз на это лето)

А теперь очередь подборочки. Сегодня это Акварели художника Susan Avis Murphy.

































Нашла тут.

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня!