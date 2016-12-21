блоги
блоги
Регистрация
Утро с АСТВ
ИностранноДедМорозное доброутреннее с конкурсом

ИностранноДедМорозное доброутреннее с конкурсом

С добрым утром, солнышки! С началом последней рабочей недели года!

Особых праздников в России нынче, вроде, нет. Поэтому сразу перехожу к новостям.

Ученые: Люди будут жить на Марсе в надувных домах изо льда

Люди будут жить на Марсе в надувных домах изо льда. Это убережет их от радиации, сообщают ученые.

Использование передовых технологий в области строительства жилищ на Марсе позволят людям жить на Красной планете без постоянной апелляции к ресурсам Земли. В этом им помогут специальные надувные дома изо льда.

В ходе исследования природы Марса, ученым удалось установить, что под небольшим покровом космической пыли находятся ледяные залижи. Они и станут материалом для новых сооружений человеческой цивилизации на Красной планете. В них расположат отсеки для работы, отдыха, сна и выращивания продукции. Температура воздуха в таких конструкциях будет в пределах 22 градусов, а давление – 14,7 футов на квадратный метр.

Лед заполнит наружные стены отсека, а двуокись углерода, полученный из атмосферы Марса, изолирует отсеки от среды обитания планеты. Тонкие слои льда смогут пропускать свет, а более толстые – защитят жителей отсеков от радиации. Такая методика строительства позволит космонавтам использовать ресурсную базу Марса. Это облегчит им задачу в перевозке материала из Земли.

Источник: http://www.vladtime.ru/nauka/530552

Панда в Торонто подралась со снеговиком

На прошлой неделе в Канаде выпал снег, и сотрудники зоопарка в Торонто решили слепить снеговика для большой панды по имени Да Мао. Но панде снеговик не понравился — Да Мао попыталась сломать его. На видео животное отламывает снеговику голову, запрыгивает на него, бьет и пинает. Но все бесполезно.

Источник: https://meduza.io/shapito/2016/12/21/panda-v-toronto-podralas-so-snegovikom

 

Вопрос на сегодня:

А какое произведение (сказку, роман, повесть, стихотворение) вы считаете самым зимним?

 

А теперь очередь подборочки. Сегодня это Дедушки Морозы из разных стран.

Аналоги русского Деда Мороза существуют в фольклоре многих народов мира. У них есть некоторые общие черты, а вот имена нередко совершенно разные и местами довольно забавные. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нашла тут.
 

 А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня! Легкой и волшебной недели!

P.S. Я на выходных "выпала" из новостей. Не знала, что сегодня день траура. 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 07:03 +10
Еще в этом блоге
СказочноКнижное со снежинкой для мамы доброутреннее)
В старости позитивное новогоднее с конкурсом)
ХудожественноНовогоднее доброутреннее с конкурсом)
ВолшебноДушевное доброутреннее с конкурсом)
Комментарии
Натали)))
Написано сегодня, в 07:09
Доброго всем понедельника!!!
Панда прикольная

Наш Дед Мороз всё равно самый лучший

Для меня, самое зимнее произведение - Морозко

Подпись: Пчела Майя на пенсии

Всем отличных приготовляшек к Новому году!
Ответить
+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:24
Ответить
+5
Online
багз-банни Online
Написано сегодня, в 08:07
Доброго утречка всем!С наступающим всех!

Самое зимнее произведение-поэма "Мороз Красный нос".
Наш Дед Мороз самый лучший!
Название:"Пычела-дегустатор!"
Ответить
+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:28
Ответить
+6
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^
Написано сегодня, в 08:37
Всем всего!!!!
Мне показалось что панда просто игралась а вовсе не дралась со снеговиком!
Подпись:вот,все цветочки при виде тучной пчёлки разбежались и пришлось ей сыр лопать.
Успехов!
Ответить
+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:10
Ответить
+4
KsuKsu
Написано сегодня, в 08:47
Всех с началом короткой рабочей недели! до марса нам пока далеко, но иногда посмотришь на некоторых и кажется марсиане уже среди нас! На счет мишки ,так мне показалось что ему очень даже понравился снеговик. Как он веселился, просто супер. Произведение конечно Пушкин,, мороз и солнце день чудесный, еще ты дремлешь друг прелестный.....
Картинка: пчела которая ела мед после 6
Ответить
+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:10
Ответить
+5
KsuKsu
Написано сегодня, в 09:28
Татьяна Сергеева, Вновь приходит зима в круговерти метелей и стуж,
Вновь для звезд и снежинок распахнуто небо ночное...
Все равно я дождусь! Обязательно счастья дождусь!
И хочу, чтобы вы в это верили вместе со мною!
Роберт Рождественский
Ответить
+4
Online
Cneгуroчka Online
Написано сегодня, в 08:48
Доброморозное утречко!
Даже не представляю как будут выгдядеть надувные дома из льда. Чем их надувать то будут....хм, интересно на них посмотреть. Весело ученым

Подборка просто суппер! Такие необычные Дзмер Папи(язык сломаешь),и Йыулувана. Логопед просто отдыхает
Зюзю представляла другим
. Ну наш Дед Мороз конечно лучше всех
!
Название к картинке-
Я пчёлка,пчёлка,пчёлка,
Я вовсе не медведь,
Я жрать хочу всё время,
Но только не толстеть.)))
Ответить
+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:12
Cneгуroчka, доброе утро
Ответить
+6
Online
Cneгуroчka Online
Написано сегодня, в 09:25
Ответить
+1
Online
Хронос Online
Написано сегодня, в 09:15
Всех с добрым утром!
Ребята сегодня день траура...
Извените, если напомнил, но как то не до шуток.
Ответить
+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:13
Хронос, давайте жить
Ответить
+2
Катерина90
Написано сегодня, в 09:15
Доброе утро! Самый классный - это ДЕД МОРОЗ! Вот вспомнились стихи А. С. Пушкин.
"Зимнее утро"
Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный -
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры
Навстречу северной Авроры,
Звездою севера явись!
Название к картинке: "Баба Капа" Всем хорошего дня!
Ответить
+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:13
Ответить
+2
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 09:26
Доброе утро! До Нового года осталось 5 дней и 14 часов

Панда такая мимимишная
мне тоже показалось, что он не дрался со снеговиком, а просто играл

Самой зимней и Новогодней сказкой считаю "12 месяцев".
Подборка суперская!
Конечно же наш Мороз самый самый, но мне еще очень понравился Увлин Увгун.

Картинка : Чукотские пчеловоды третий год сидят без работы. Они потеряли пчелу.
Ответить
+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:18
Василиса_Я ^.^, доброго дня
Ответить
+2
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 10:27
Татьяна Сергеева, и тебе, дорогая!
Ответить
0
Vaska
Написано сегодня, в 09:42
Я понимаю что вы и не знали про траур когда писали этот блог. Но сейчас могли бы и удалить из блога веселые картинки и видео. Даже ваши коллеги из радио кроме музыки и новостей ничего не крутят. Обратил внимание что городская дума тоже видимо про траур не знают, даже флаги не приспустили...
Ответить
+1
Online
Любовь Барабашова Online
Написано сегодня, в 10:16 Отредактированно сегодня, в 10:20
Vaska, умиляютскорбеющие, которые вместо того, чтобы скорбеть, ходят по развлекательным блогам и указывают, что кому делать.
Ответить
+1
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:18
Vaska, давайте жить
Ответить
+1
Online
max7676 Online
Написано сегодня, в 09:52
Доброе утро ! Подборка классная , но наш дед мороз идёт конечно впереди планеты всей ! Любимые произведения это конечно наш Пушкин. А вот новогодняя сказка это Морозко . Всем отличного настроения !
Ответить
+3
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:19
max7676, доброе утро
Ответить
+2
Online
чeLOVEк NaStRoEniE Online
Написано сегодня, в 09:53
Доброе утро! На улице снежок, может к Нг насыпет хоть немного!?)) Финляндский Дед мороз- на русский язык переводится как "Рождественский козёл".... На вопрос ответить затрудняюсь, мой котелок не проснулся ещё.))
Ответить
+2
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:19
чeLOVEк NaStRoEniE, доброе утро
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
СказочноКнижное со снежинкой для мамы доброутреннее)
СказочноКнижное со снежинкой для мамы доброутреннее)
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru