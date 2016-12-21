ИностранноДедМорозное доброутреннее с конкурсом

С добрым утром, солнышки! С началом последней рабочей недели года!

Особых праздников в России нынче, вроде, нет. Поэтому сразу перехожу к новостям.

Ученые: Люди будут жить на Марсе в надувных домах изо льда

Люди будут жить на Марсе в надувных домах изо льда. Это убережет их от радиации, сообщают ученые.

Использование передовых технологий в области строительства жилищ на Марсе позволят людям жить на Красной планете без постоянной апелляции к ресурсам Земли. В этом им помогут специальные надувные дома изо льда.

В ходе исследования природы Марса, ученым удалось установить, что под небольшим покровом космической пыли находятся ледяные залижи. Они и станут материалом для новых сооружений человеческой цивилизации на Красной планете. В них расположат отсеки для работы, отдыха, сна и выращивания продукции. Температура воздуха в таких конструкциях будет в пределах 22 градусов, а давление – 14,7 футов на квадратный метр.

Лед заполнит наружные стены отсека, а двуокись углерода, полученный из атмосферы Марса, изолирует отсеки от среды обитания планеты. Тонкие слои льда смогут пропускать свет, а более толстые – защитят жителей отсеков от радиации. Такая методика строительства позволит космонавтам использовать ресурсную базу Марса. Это облегчит им задачу в перевозке материала из Земли.

Источник: http://www.vladtime.ru/nauka/530552

Панда в Торонто подралась со снеговиком

На прошлой неделе в Канаде выпал снег, и сотрудники зоопарка в Торонто решили слепить снеговика для большой панды по имени Да Мао. Но панде снеговик не понравился — Да Мао попыталась сломать его. На видео животное отламывает снеговику голову, запрыгивает на него, бьет и пинает. Но все бесполезно.

Источник: https://meduza.io/shapito/2016/12/21/panda-v-toronto-podralas-so-snegovikom

Вопрос на сегодня:

А какое произведение (сказку, роман, повесть, стихотворение) вы считаете самым зимним?

А теперь очередь подборочки. Сегодня это Дедушки Морозы из разных стран.

Аналоги русского Деда Мороза существуют в фольклоре многих народов мира. У них есть некоторые общие черты, а вот имена нередко совершенно разные и местами довольно забавные.

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня! Легкой и волшебной недели!

P.S. Я на выходных "выпала" из новостей. Не знала, что сегодня день траура.