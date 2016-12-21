ИностранноДедМорозное доброутреннее с конкурсом
С добрым утром, солнышки! С началом последней рабочей недели года!
Особых праздников в России нынче, вроде, нет. Поэтому сразу перехожу к новостям.
Ученые: Люди будут жить на Марсе в надувных домах изо льда
Люди будут жить на Марсе в надувных домах изо льда. Это убережет их от радиации, сообщают ученые.
Использование передовых технологий в области строительства жилищ на Марсе позволят людям жить на Красной планете без постоянной апелляции к ресурсам Земли. В этом им помогут специальные надувные дома изо льда.
В ходе исследования природы Марса, ученым удалось установить, что под небольшим покровом космической пыли находятся ледяные залижи. Они и станут материалом для новых сооружений человеческой цивилизации на Красной планете. В них расположат отсеки для работы, отдыха, сна и выращивания продукции. Температура воздуха в таких конструкциях будет в пределах 22 градусов, а давление – 14,7 футов на квадратный метр.
Лед заполнит наружные стены отсека, а двуокись углерода, полученный из атмосферы Марса, изолирует отсеки от среды обитания планеты. Тонкие слои льда смогут пропускать свет, а более толстые – защитят жителей отсеков от радиации. Такая методика строительства позволит космонавтам использовать ресурсную базу Марса. Это облегчит им задачу в перевозке материала из Земли.
Источник: http://www.vladtime.ru/nauka/530552
Панда в Торонто подралась со снеговиком
На прошлой неделе в Канаде выпал снег, и сотрудники зоопарка в Торонто решили слепить снеговика для большой панды по имени Да Мао. Но панде снеговик не понравился — Да Мао попыталась сломать его. На видео животное отламывает снеговику голову, запрыгивает на него, бьет и пинает. Но все бесполезно.
Источник: https://meduza.io/shapito/2016/12/21/panda-v-toronto-podralas-so-snegovikom
Вопрос на сегодня:
А какое произведение (сказку, роман, повесть, стихотворение) вы считаете самым зимним?
А теперь очередь подборочки. Сегодня это Дедушки Морозы из разных стран.
А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня! Легкой и волшебной недели!
P.S. Я на выходных "выпала" из новостей. Не знала, что сегодня день траура.
Панда прикольная
Наш Дед Мороз всё равно самый лучший
Для меня, самое зимнее произведение - Морозко
Подпись: Пчела Майя на пенсии
Всем отличных приготовляшек к Новому году!
Самое зимнее произведение-поэма "Мороз Красный нос".
Наш Дед Мороз самый лучший!
Название:"Пычела-дегустатор!"
Мне показалось что панда просто игралась а вовсе не дралась со снеговиком!
Подпись:вот,все цветочки при виде тучной пчёлки разбежались и пришлось ей сыр лопать.
Успехов!
Картинка: пчела которая ела мед после 6
Вновь для звезд и снежинок распахнуто небо ночное...
Все равно я дождусь! Обязательно счастья дождусь!
И хочу, чтобы вы в это верили вместе со мною!
Роберт Рождественский
Даже не представляю как будут выгдядеть надувные дома из льда. Чем их надувать то будут....хм, интересно на них посмотреть. Весело ученым
Подборка просто суппер! Такие необычные Дзмер Папи(язык сломаешь),и Йыулувана. Логопед просто отдыхает Зюзю представляла другим. Ну наш Дед Мороз конечно лучше всех!
Название к картинке-
Я пчёлка,пчёлка,пчёлка,
Я вовсе не медведь,
Я жрать хочу всё время,
Но только не толстеть.)))
Ребята сегодня день траура...
Извените, если напомнил, но как то не до шуток.
"Зимнее утро"
Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный -
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры
Навстречу северной Авроры,
Звездою севера явись!
Название к картинке: "Баба Капа" Всем хорошего дня!
Панда такая мимимишная мне тоже показалось, что он не дрался со снеговиком, а просто играл
Самой зимней и Новогодней сказкой считаю "12 месяцев".
Подборка суперская! Конечно же наш Мороз самый самый, но мне еще очень понравился Увлин Увгун.
Картинка : Чукотские пчеловоды третий год сидят без работы. Они потеряли пчелу.