СказочноКнижное со снежинкой для мамы доброутреннее)

С добрым утром! С новым днем! С пятничкой!

Начну, как обычно, с праздников на сегодня и выходные.

Итак, нынче День дальней авиации ВВС России

А еще День воинской славы России — День взятия турецкой крепости Измаил

А западные христиане в субботу празднуют Сочельник, а в воскресенье - Рождество Христово

А теперь новости

В Сахаре впервые за 37 лет выпал снег

Житель алжирского города Айн-Сефра, который находится на севере африканской пустыни Сахара, опубликовал фотографии снега, выпавшего в одном из самых жарких мест на Земле впервые за 37 лет. По словам Карим Бушетаты, снег можно было наблюдать в Сахаре почти сутки, после чего тот начал таять, сообщает Independent.

"Все мои друзья и знакомые были шокированы этим событием. Снег в наших краях – крайне редкое явление", — рассказал Бушетата.

Местные жители называют алжирский город Айн-Сефра "Воротами пустыни". Летом среднемесячная температура в этой части Сахары достигает 37,2 градусов по Цельсию, а среднесуточная температура — 40 градусов и более. Зимой температура воздуха в районе Айн-Сефра часто опускается ниже ноля. Это второй случай выпадения снега в Сахаре за всю историю наблюдений. Впервые это произошло также в районе Айн-Сефра 18 февраля 1979 года. Тогда снег шел полчаса, пишет The Telegraph.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2835526&cid=520#

В США офицер полиции помог нарушителю скоростного режима завязать галстук

Офицер полиции Мартин Фолкзик из города Меномони (штат Висконсин) помог молодому человеку, остановленному за превышение скорости, завязать галстук. Об этом сообщает ABC News.

Студент Тревор Кини рассказал офицеру, что опаздывает на презентацию и пытается найти своего друга, который поможет ему завязать галстук.

Фолкзик предложил молодому человеку свою помощь, завязав узел на галстуке и заодно проверив водительские права и страховку Кини. За правонарушение студент отделался предупреждением.

Кини рассказал ABC News, что набрал на презентации высокие 92 балла и решил взять у офицера ещё один урок.

«Я вернулся и встретился с ним ещё раз. И он научил меня! Это было круто», —поделился впечатлениями студент.

Источник: https://tjournal.ru/39021-v-ssha-oficer-policii-pomog-narushitelu-skorostnogo-rezhima-zavyazat-galstuk

Задание на сегодня. Продолжите фразу

Мечтаю, чтобы каждое утро перед работой...

А теперь очередь подборочки. Сегодня это иллюстрации художника Игоря Приходкина к сказке Заболоцкой "Снежинка для мамы". Сам текст сказки, к сожалению, нашла только в формате PDF, не могу сюда прикрепить, так что, кому интересно - скачайте)



















































Нашла тут.

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам настроения на этот день и выходные!