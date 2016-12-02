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Утро с АСТВ
СказочноКнижное со снежинкой для мамы доброутреннее)

СказочноКнижное со снежинкой для мамы доброутреннее)

С добрым утром! С новым днем! С пятничкой!

Начну, как обычно, с праздников на сегодня и выходные.

Итак, нынче День дальней авиации ВВС России

А еще День воинской славы России — День взятия турецкой крепости Измаил  

А западные христиане в субботу празднуют Сочельник, а в воскресенье - Рождество Христово

 

А теперь новости

В Сахаре впервые за 37 лет выпал снег

Житель алжирского города Айн-Сефра, который находится на севере африканской пустыни Сахара, опубликовал фотографии снега, выпавшего в одном из самых жарких мест на Земле впервые за 37 лет. По словам Карим Бушетаты, снег можно было наблюдать в Сахаре почти сутки, после чего тот начал таять, сообщает Independent.

"Все мои друзья и знакомые были шокированы этим событием. Снег в наших краях – крайне редкое явление", — рассказал Бушетата.

Местные жители называют алжирский город Айн-Сефра "Воротами пустыни". Летом среднемесячная температура в этой части Сахары достигает 37,2 градусов по Цельсию, а среднесуточная температура — 40 градусов и более. Зимой температура воздуха в районе Айн-Сефра часто опускается ниже ноля. Это второй случай выпадения снега в Сахаре за всю историю наблюдений. Впервые это произошло также в районе Айн-Сефра 18 февраля 1979 года. Тогда снег шел полчаса, пишет The Telegraph.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2835526&cid=520#

В США офицер полиции помог нарушителю скоростного режима завязать галстук

Офицер полиции Мартин Фолкзик из города Меномони (штат Висконсин) помог молодому человеку, остановленному за превышение скорости, завязать галстук. Об этом сообщает ABC News.

Студент Тревор Кини рассказал офицеру, что опаздывает на презентацию и пытается найти своего друга, который поможет ему завязать галстук.

Фолкзик предложил молодому человеку свою помощь, завязав узел на галстуке и заодно проверив водительские права и страховку Кини. За правонарушение студент отделался предупреждением.

Кини рассказал ABC News, что набрал на презентации высокие 92 балла и решил взять у офицера ещё один урок.

«Я вернулся и встретился с ним ещё раз. И он научил меня! Это было круто», —поделился впечатлениями студент.

Источник: https://tjournal.ru/39021-v-ssha-oficer-policii-pomog-narushitelu-skorostnogo-rezhima-zavyazat-galstuk

 

Задание на сегодня. Продолжите фразу

Мечтаю, чтобы каждое утро перед работой...

 

А теперь очередь подборочки. Сегодня это иллюстрации художника Игоря Приходкина к сказке Заболоцкой "Снежинка для мамы". Сам текст сказки, к сожалению, нашла только в формате PDF, не могу сюда прикрепить, так что, кому интересно - скачайте)

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Нашла тут.

 

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке: 

Прекрасного вам настроения на этот день и выходные!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:41 +15
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Комментарии
VULKAN
Написано сегодня, в 06:51
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+5
Online
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^ Online
Написано сегодня, в 10:07
VULKAN,
Супер!!!
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0
Натали)))
Написано сегодня, в 06:53
Все с очередной пятницей!!!
Мечтаю перед работой...поспать ещё часа три

Подпись: Осторожно! Во дворе крокодил с ледяным сердцем

Всем отличного завершения рабочей недели!!!
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+9
Online
багз-банни Online
Написано сегодня, в 07:19
Доброго всем утречка!Будет сегодня снег?
Мечтаю,чтобы каждое утро перед работой мне говорили,что мне не надо на работу!

Название:"Предок крокодила Гены!"
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+9
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 07:52
багз-банни, с языка сняла
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+4
LyiraTula
Написано сегодня, в 07:24
Доброе утро, Сахалин!
Перед работой я, как правило, ни о чем не мечтаю, а быстро в уме прокручиваю предстоящий день и бегло смотрю ежедневник, чтобы не упустить самое важное. Часам к 10-00 мы с коллегой- подругой-партнершей ,( и все в одном лице,) идём в сигарную энотеки пить кофе и перекурить)) и поделиться тем, что уже сделано и каковы планы на остаток рабочего дня)))
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+7
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 08:02
LyiraTula, у вас есть даже сигарная, да еще и в энотеке
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+5
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 07:58
Доброе всем утро! Мечтаю, чтоб каждое утро перед работой выяснялось, что мне досталось огромное наследство, и работать больше не нужно
а можно отдыхать и тусить с друзьями, и заниматься благотворительностью, и вылечить всех родных и детей, и купить большой дом, и устроить там нормальный приют для кошков с собакенами
что-то я размечталась...
Подборка мимимишная, заи прелесть

Подпись: Хозяйственный мужик этот Степаныч. Вот и с Таиланда что-то приволок...
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+8
точка_G
Написано сегодня, в 10:25
НюНик_просто_Анна, Наследство?Каждое утро?До скончанья дней?
Сейчас вымерла популяция Рокфеллеров и Ротшильдов.
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+2
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 10:32
точка_G, эт даааа... Но ведь новые народились
да я и пишу ж - размечталась. Вечно ты кайф обламываешь
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+2
Б_о_с_о-Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 08:23
Доброморозное утречко! Мечтаю, что бы каждое утро перед работой.......да не о чём я перед работой мечтать не могу
. Мечтаю остаться дома

Танюш, а это тебе. Вчера с детьми делали.
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+8
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 09:03
Б_о_с_о-Н_о_ж_к_а, СИМПОТИЧНЫЙ!
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+2
точка_G
Написано сегодня, в 10:26 Отредактированно сегодня, в 10:26
Рыжова Светлана, Света
симпАтичный
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+2
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 10:36
точка_G, многие так пишут. И еще симпОтяга. Видимо, думают, что проверочное слово "симпОтный", а не "симпАтия"
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+3
Еще 12 комментариев
max7676
Написано сегодня, в 08:24
Доброго всем утро ! Подборка класс , да не мечтаю я с спросонья , а думаю поспать ещё минут 15 хотя бы . Да с праздниками конечно всех . Ну вроде всё пора , отличного настроения, и здоровья всем желаю !
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+5
Ярославчик
Написано сегодня, в 08:55
Доброго утро, друзья.
Дальнюю авицию с праздником.
Что говорить про Сахару, скоро и у нас снега не будет. С каждым годом все меньше и меньше снега.
Полицейский молодец, помог бедному студенту.
Каждое утро перед работой я думаю свои планы на день, и мечтаю о нескором отпуске...
Картинки сегодня красивые и наши русские, ну почему сейчас наших русских узоров и картинок так мало...вот помню раньше открытки были. Хорошие такие., а сейчас все абы как.
Название. Внимание! Этот дом охраняет кракодил. Будте осторожны.
Всем хорошего дня и веселых выходных.
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+6
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 08:57 Отредактированно сегодня, в 09:01
Доброе утро!
Хочу, чтоб перед выходом на работу - приходил парикмахер и делал мне прическу!
Название: - "ТЫ СЮДА НЕ ХОДИ, ГОЛОВА В КРОКОДИЛОВУ ПАСТЬ ПОПАДЁТ... СОВСЕМ НЕ ЖИВОЙ БУДЕШЬ"!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
Ответить
+6
Катерина90
Написано сегодня, в 09:08
Рыжова Светлана, обезьянка классная!))
Ответить
+1
Хронос
Написано сегодня, в 08:58
С Добрым утром!!!
Когда просыпаюсь то не мечтаю, а думаю о том, что сейчас заварю себе прекрасное кофе и под утреннюю сигару распланирую свой день!)))
Надпись к картинке :
"Хозяииин, почему я серый? "
-" Экология у нас такая, мой друг Гена! "
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+5
Катерина90
Написано сегодня, в 09:02
Доброе утро! Всех с наступающими праздниками!) Полицейский завязывающий галстук вообще красавчик!))
Нам бы таких обходительных гаишников) Мечтаю чтобы каждое утро перед работой, продливалось сладким сном еще так пару часов. Название к картинке: " Дачный аллигатор" Всем хорошего дня и отличного настроения!
Ответить
+4
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано сегодня, в 09:39
Привет! Буран не обещают ли там? Снега хочу)))) Перед работой я мечтаю..... о том чтобы остаться дома и спать в тёплой кроватке)))))
Сегодня ещё день снежных ангелов и день Ростехнадзора.
А ты Т.М. о чём мечтаешь перед раб?
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+5
Online
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^ Online
Написано сегодня, в 09:57
Всем привет! Каждое утро перед работой я мечтаю о том чтоб меня вышла проводить жена, чтоб нежно поцеловала, завязала галстук а потом чтоб куча деток высыпала из спальни и кто то дёргал за рукав, кто то спрашивал пап а ты скоро, кто то просто стоит в сторонке с навёрнутыми на глаза слёзками...............
Подпись: несколько лет назад у нас с женой почему то родился негритёнок а в этом году мы вышли с женой слепить снеговика и вот что у нас получилось
Успехов друзья!!!
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+2
точка_G
Написано сегодня, в 10:42 Отредактированно сегодня, в 10:42
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^, как мимимиииило
а кто сейчас провожает?
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+2
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 10:25
Всем привет! Переученный хуже недоученного...
Наша гордость дальняя авиация на фоне АМЕРИКАНСКОГО орла?

а мы ждем-с праздника...
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+3
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 10:26
В этом году мы индивидуальны...пусть петух, но на фоне Трех братьев
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+5
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 11:55
"Чтобы снег не вывозить, айда рептилию лепить!"
"Пааа улицам ходила большАя крокодила!"
"Осторожно! Во дворе злой аллигатор!"
"Крокодил Гена и Чебурррашка пришли в гости к... добрым людям".
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+1
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