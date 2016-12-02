СказочноКнижное со снежинкой для мамы доброутреннее)
С добрым утром! С новым днем! С пятничкой!
Начну, как обычно, с праздников на сегодня и выходные.
Итак, нынче День дальней авиации ВВС России
А еще День воинской славы России — День взятия турецкой крепости Измаил
А западные христиане в субботу празднуют Сочельник, а в воскресенье - Рождество Христово
А теперь новости
В Сахаре впервые за 37 лет выпал снег
Житель алжирского города Айн-Сефра, который находится на севере африканской пустыни Сахара, опубликовал фотографии снега, выпавшего в одном из самых жарких мест на Земле впервые за 37 лет. По словам Карим Бушетаты, снег можно было наблюдать в Сахаре почти сутки, после чего тот начал таять, сообщает Independent.
"Все мои друзья и знакомые были шокированы этим событием. Снег в наших краях – крайне редкое явление", — рассказал Бушетата.
Местные жители называют алжирский город Айн-Сефра "Воротами пустыни". Летом среднемесячная температура в этой части Сахары достигает 37,2 градусов по Цельсию, а среднесуточная температура — 40 градусов и более. Зимой температура воздуха в районе Айн-Сефра часто опускается ниже ноля. Это второй случай выпадения снега в Сахаре за всю историю наблюдений. Впервые это произошло также в районе Айн-Сефра 18 февраля 1979 года. Тогда снег шел полчаса, пишет The Telegraph.
Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2835526&cid=520#
В США офицер полиции помог нарушителю скоростного режима завязать галстук
Офицер полиции Мартин Фолкзик из города Меномони (штат Висконсин) помог молодому человеку, остановленному за превышение скорости, завязать галстук. Об этом сообщает ABC News.
Студент Тревор Кини рассказал офицеру, что опаздывает на презентацию и пытается найти своего друга, который поможет ему завязать галстук.
Фолкзик предложил молодому человеку свою помощь, завязав узел на галстуке и заодно проверив водительские права и страховку Кини. За правонарушение студент отделался предупреждением.
Кини рассказал ABC News, что набрал на презентации высокие 92 балла и решил взять у офицера ещё один урок.
«Я вернулся и встретился с ним ещё раз. И он научил меня! Это было круто», —поделился впечатлениями студент.
Источник: https://tjournal.ru/39021-v-ssha-oficer-policii-pomog-narushitelu-skorostnogo-rezhima-zavyazat-galstuk
Задание на сегодня. Продолжите фразу
Мечтаю, чтобы каждое утро перед работой...
А теперь очередь подборочки. Сегодня это иллюстрации художника Игоря Приходкина к сказке Заболоцкой "Снежинка для мамы". Сам текст сказки, к сожалению, нашла только в формате PDF, не могу сюда прикрепить, так что, кому интересно - скачайте)
Нашла тут.
А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам настроения на этот день и выходные!
https://youtu.be/1Rbq_gAXF5Q
Супер!!!
Мечтаю перед работой...поспать ещё часа три
Подпись: Осторожно! Во дворе крокодил с ледяным сердцем
Всем отличного завершения рабочей недели!!!
Мечтаю,чтобы каждое утро перед работой мне говорили,что мне не надо на работу!
Название:"Предок крокодила Гены!"
Перед работой я, как правило, ни о чем не мечтаю, а быстро в уме прокручиваю предстоящий день и бегло смотрю ежедневник, чтобы не упустить самое важное. Часам к 10-00 мы с коллегой- подругой-партнершей ,( и все в одном лице,) идём в сигарную энотеки пить кофе и перекурить)) и поделиться тем, что уже сделано и каковы планы на остаток рабочего дня)))
Подборка мимимишная, заи прелесть
Подпись: Хозяйственный мужик этот Степаныч. Вот и с Таиланда что-то приволок...
Танюш, а это тебе. Вчера с детьми делали.
Дальнюю авицию с праздником.
Что говорить про Сахару, скоро и у нас снега не будет. С каждым годом все меньше и меньше снега.
Полицейский молодец, помог бедному студенту.
Каждое утро перед работой я думаю свои планы на день, и мечтаю о нескором отпуске...
Картинки сегодня красивые и наши русские, ну почему сейчас наших русских узоров и картинок так мало...вот помню раньше открытки были. Хорошие такие., а сейчас все абы как.
Название. Внимание! Этот дом охраняет кракодил. Будте осторожны.
Всем хорошего дня и веселых выходных.
Хочу, чтоб перед выходом на работу - приходил парикмахер и делал мне прическу!
Название: - "ТЫ СЮДА НЕ ХОДИ, ГОЛОВА В КРОКОДИЛОВУ ПАСТЬ ПОПАДЁТ... СОВСЕМ НЕ ЖИВОЙ БУДЕШЬ"!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
Когда просыпаюсь то не мечтаю, а думаю о том, что сейчас заварю себе прекрасное кофе и под утреннюю сигару распланирую свой день!)))
Надпись к картинке :
"Хозяииин, почему я серый? "
-" Экология у нас такая, мой друг Гена! "
Сегодня ещё день снежных ангелов и день Ростехнадзора.
А ты Т.М. о чём мечтаешь перед раб?
Подпись: несколько лет назад у нас с женой почему то родился негритёнок а в этом году мы вышли с женой слепить снеговика и вот что у нас получилось
Успехов друзья!!!
а мы ждем-с праздника...
"Пааа улицам ходила большАя крокодила!"
"Осторожно! Во дворе злой аллигатор!"
"Крокодил Гена и Чебурррашка пришли в гости к... добрым людям".