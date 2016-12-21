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Утро с АСТВ
ФотоНовогоднее Ожидаемое и Реальное доброутреннее с конкурсом

ФотоНовогоднее Ожидаемое и Реальное доброутреннее с конкурсом

С добрым утром, любимые!

Сегодня День спасателя в России. Поздравляем!!!

 

А теперь новости:

В Китае построили 34-метрового снеговика

Снеговика высотой 34 метра соорудили на ежегодной выставке скульптур из снега, которая в 34-й раз проводится в китайском городе Харбин. Строители возвели огромные статуи в виде дракона, снежинки, а также замка с несколькими башнями. Для этого потребовалось 120 тысяч кубометров снега, сообщает UPI.

На опубликованных ниже кадрах запечатлены результаты грандиозной новогодней стройки.

Тем не менее, мировой рекорд в области возведения снежных скульптур китайским строителям побить не удалось. В 2008 году в США слепили 37-метрового снеговика. До сих пор он остается самым высоким сооружением в своем роде.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2836341&cid=520

В США шериф в честь Рождества раздавал луковицы вместо штрафов

Шериф одного из округов американского штата Флорида в честь наступающего Рождества раздавал нарушителям правил дорожного движения луковицы вместо штрафов. Об этом сообщает телеканал WFTV.

В среду, 21 декабря, шериф Лу Капуто вышел на дежурство возле начальной школы в городе Марафон (штат Флорида) в костюме Гринча. К концу дня он остановил около дюжины водителей, превысивших скорость на пять миль в час или менее (около восьми километров в час). Каждому из них был предложен выбор: штраф или луковица. Большинство нарушителей выбрали овощ.

Для Капуто предпраздничные дежурства в костюме Гринча давно стали традицией. Полицейский раздает луковицы с 2000 года, когда на экраны вышла комедия «Гринч — похититель Рождества» с Джимом Керри в главной роли. Фильм рассказывал про зеленое существо по имени Гринч, которое ненавидит праздники.

В ноябре сообщалось, что в Миннесоте полиция пригрозила, что заставит пойманных перед Днем благодарения пьяных водителей слушать каверы группы One Direction по дороге в тюрьму.

Источник: https://lenta.ru/news/2016/12/23/onion/

 

Вопрос на сегодня:

Сколько минут - часов в день вы обычно проводите на свежем воздухе?

 

А теперь очередь подборочки. Сегодня Рождественская фотосессия малышейожидания и реальность

Родители всегда хотят запечатлеть своих детей в процессе их взросления, но с совсем маленькими в процессе съемки могут возникнуть определенные трудности. Насмотревшись в сети красивых рождественских фотографий малышей, родители этих карапузов решили их повторить, и вот, что из этого получилось.

Рождественская фотосессия малышей: ожидания и реальность (19 фото)

 
Рождественская фотосессия малышей: ожидания и реальность (19 фото)
Рождественская фотосессия малышей: ожидания и реальность (19 фото)
Рождественская фотосессия малышей: ожидания и реальность (19 фото)
Рождественская фотосессия малышей: ожидания и реальность (19 фото)
Рождественская фотосессия малышей: ожидания и реальность (19 фото)
Рождественская фотосессия малышей: ожидания и реальность (19 фото)
Рождественская фотосессия малышей: ожидания и реальность (19 фото)
Рождественская фотосессия малышей: ожидания и реальность (19 фото)
Рождественская фотосессия малышей: ожидания и реальность (19 фото)
Рождественская фотосессия малышей: ожидания и реальность (19 фото)
Рождественская фотосессия малышей: ожидания и реальность (19 фото)
Рождественская фотосессия малышей: ожидания и реальность (19 фото)
Рождественская фотосессия малышей: ожидания и реальность (19 фото)
Рождественская фотосессия малышей: ожидания и реальность (19 фото)
Рождественская фотосессия малышей: ожидания и реальность (19 фото)
Рождественская фотосессия малышей: ожидания и реальность (19 фото)
Рождественская фотосессия малышей: ожидания и реальность (19 фото)
 

Рождественская фотосессия малышей: ожидания и реальность (19 фото)

Нашла тут.

 

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Ну и вот еще для настроения:
 

Прекрасного вам дня!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:57 +9
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Комментарии
Натали)))
Написано сегодня, в 07:07
Доброе всем утро!
Подборочка сегодня мимимишная

Всё ближе и ближе Новый год. В магазинах праздничная суета, начались утренники...
На улице бываю не так часто как бы этого хотелось.
Всем громадного здоровья и мандаринок!!!
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:41
Натали))), предпраздничного настроения!
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0
багз-банни
Написано сегодня, в 07:31
Доброго всем утречка!Пушисто-новогоднего!

Доблестных спасателей с праздником!
На свежем воздухе в будни я бываю минут 10.С машины на работу,с машины домой.На выходных подольше,но не всегда.Могу вообще из дому не выйти.

Малыши потешные!
Название:"Бурёнкомобиль!!"
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:42
багз-банни, прекрасного предновогоднего настроения!
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0
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 07:41
Доброе утро, дорогие друзья! Так уж вышло, что этот Новый год для меня не праздник... Тем больше я благодарна судьбе и сайту за то, что у меня есть вы все, мои любимые, поддерживающие и ободряющие меня в тяжелую минуту. Я очень-очень люблю вас! Спасибо вам за все! С наступающим Новым годом!
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+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:44
НюНик_просто_Анна, мы тебя любим
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0
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 07:48
До Нового года осталось 4 дня и 16 часов
доброе утро!
На свежем воздухе, к моему сожалению провожу очень мало времени. Утром когда бегу на работу, и вечером когда опять же бегу домой. А хотелось бы больше.
Подборочка
прикольная!

Всем самого доброго дня и отличного настроения!
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+3
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:45
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0
LyiraTula
Написано сегодня, в 08:20 Отредактированно сегодня, в 08:20
Доброе, Сахалин!!!
На воздухе я бываю минут 15, недавно правда, прошла пешком км 3, честно? Чуть не окочурилась- так устала)))
Малыши чудесные!
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0
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:46
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0
Online
Cneгуroчka Online
Написано сегодня, в 08:47
Доброе утречко!
Какие чудесные малыши! ))
Фото- Нет оленя! Не беда!
На корове уедем хоть куда!
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0
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ИностранноДедМорозное доброутреннее с конкурсом
ИностранноДедМорозное доброутреннее с конкурсом
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