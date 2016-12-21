ФотоНовогоднее Ожидаемое и Реальное доброутреннее с конкурсом

С добрым утром, любимые!

Сегодня День спасателя в России. Поздравляем!!!

А теперь новости:

В Китае построили 34-метрового снеговика

Снеговика высотой 34 метра соорудили на ежегодной выставке скульптур из снега, которая в 34-й раз проводится в китайском городе Харбин. Строители возвели огромные статуи в виде дракона, снежинки, а также замка с несколькими башнями. Для этого потребовалось 120 тысяч кубометров снега, сообщает UPI.

На опубликованных ниже кадрах запечатлены результаты грандиозной новогодней стройки.

Тем не менее, мировой рекорд в области возведения снежных скульптур китайским строителям побить не удалось. В 2008 году в США слепили 37-метрового снеговика. До сих пор он остается самым высоким сооружением в своем роде.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2836341&cid=520

В США шериф в честь Рождества раздавал луковицы вместо штрафов

Шериф одного из округов американского штата Флорида в честь наступающего Рождества раздавал нарушителям правил дорожного движения луковицы вместо штрафов. Об этом сообщает телеканал WFTV.

В среду, 21 декабря, шериф Лу Капуто вышел на дежурство возле начальной школы в городе Марафон (штат Флорида) в костюме Гринча. К концу дня он остановил около дюжины водителей, превысивших скорость на пять миль в час или менее (около восьми километров в час). Каждому из них был предложен выбор: штраф или луковица. Большинство нарушителей выбрали овощ.

Для Капуто предпраздничные дежурства в костюме Гринча давно стали традицией. Полицейский раздает луковицы с 2000 года, когда на экраны вышла комедия «Гринч — похититель Рождества» с Джимом Керри в главной роли. Фильм рассказывал про зеленое существо по имени Гринч, которое ненавидит праздники.

В ноябре сообщалось, что в Миннесоте полиция пригрозила, что заставит пойманных перед Днем благодарения пьяных водителей слушать каверы группы One Direction по дороге в тюрьму.

Источник: https://lenta.ru/news/2016/12/23/onion/

Вопрос на сегодня:

Сколько минут - часов в день вы обычно проводите на свежем воздухе?

А теперь очередь подборочки. Сегодня Рождественская фотосессия малышей: ожидания и реальность

Родители всегда хотят запечатлеть своих детей в процессе их взросления, но с совсем маленькими в процессе съемки могут возникнуть определенные трудности. Насмотревшись в сети красивых рождественских фотографий малышей, родители этих карапузов решили их повторить, и вот, что из этого получилось.

Нашла тут.

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Ну и вот еще для настроения:



Прекрасного вам дня!