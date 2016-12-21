ФотоНовогоднее Ожидаемое и Реальное доброутреннее с конкурсом
С добрым утром, любимые!
Сегодня День спасателя в России. Поздравляем!!!
А теперь новости:
В Китае построили 34-метрового снеговика
Снеговика высотой 34 метра соорудили на ежегодной выставке скульптур из снега, которая в 34-й раз проводится в китайском городе Харбин. Строители возвели огромные статуи в виде дракона, снежинки, а также замка с несколькими башнями. Для этого потребовалось 120 тысяч кубометров снега, сообщает UPI.
На опубликованных ниже кадрах запечатлены результаты грандиозной новогодней стройки.
Тем не менее, мировой рекорд в области возведения снежных скульптур китайским строителям побить не удалось. В 2008 году в США слепили 37-метрового снеговика. До сих пор он остается самым высоким сооружением в своем роде.
Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2836341&cid=520
В США шериф в честь Рождества раздавал луковицы вместо штрафов
Шериф одного из округов американского штата Флорида в честь наступающего Рождества раздавал нарушителям правил дорожного движения луковицы вместо штрафов. Об этом сообщает телеканал WFTV.
В среду, 21 декабря, шериф Лу Капуто вышел на дежурство возле начальной школы в городе Марафон (штат Флорида) в костюме Гринча. К концу дня он остановил около дюжины водителей, превысивших скорость на пять миль в час или менее (около восьми километров в час). Каждому из них был предложен выбор: штраф или луковица. Большинство нарушителей выбрали овощ.
Для Капуто предпраздничные дежурства в костюме Гринча давно стали традицией. Полицейский раздает луковицы с 2000 года, когда на экраны вышла комедия «Гринч — похититель Рождества» с Джимом Керри в главной роли. Фильм рассказывал про зеленое существо по имени Гринч, которое ненавидит праздники.
В ноябре сообщалось, что в Миннесоте полиция пригрозила, что заставит пойманных перед Днем благодарения пьяных водителей слушать каверы группы One Direction по дороге в тюрьму.
Источник: https://lenta.ru/news/2016/12/23/onion/
Вопрос на сегодня:
Сколько минут - часов в день вы обычно проводите на свежем воздухе?
А теперь очередь подборочки. Сегодня Рождественская фотосессия малышей: ожидания и реальность
Родители всегда хотят запечатлеть своих детей в процессе их взросления, но с совсем маленькими в процессе съемки могут возникнуть определенные трудности. Насмотревшись в сети красивых рождественских фотографий малышей, родители этих карапузов решили их повторить, и вот, что из этого получилось.
Нашла тут.
А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:
Ну и вот еще для настроения:
Прекрасного вам дня!
Подборочка сегодня мимимишная
Всё ближе и ближе Новый год. В магазинах праздничная суета, начались утренники...
На улице бываю не так часто как бы этого хотелось.
Всем громадного здоровья и мандаринок!!!
Доблестных спасателей с праздником!
На свежем воздухе в будни я бываю минут 10.С машины на работу,с машины домой.На выходных подольше,но не всегда.Могу вообще из дому не выйти.
Малыши потешные!
Название:"Бурёнкомобиль!!"
На свежем воздухе, к моему сожалению провожу очень мало времени. Утром когда бегу на работу, и вечером когда опять же бегу домой. А хотелось бы больше.
Подборочка прикольная!
Всем самого доброго дня и отличного настроения!
На воздухе я бываю минут 15, недавно правда, прошла пешком км 3, честно? Чуть не окочурилась- так устала)))
Малыши чудесные!
Какие чудесные малыши! ))
Фото- Нет оленя! Не беда!
На корове уедем хоть куда!