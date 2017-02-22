С сосульками редкостное доброутреннее с конкурсом)

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На заседании закса Ленобласти появился картонный депутат

Помощник депутата Законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова («Единая Россия») принес на заседание парламента региона картонную фигуру своего начальника, передает портал 47news.ru.

Депутат Вадим Густов потребовал задержать помощника Петрова, после чего сотрудник аппарата закса попытался убрать изображение, однако вице-губернатор Ленобласти Олег Коваль забрал его и поставил около своего кресла со словами: «Это мой Петров».

«Теперь всем можно в таком виде приходить или только ему? И будет ли считаться голосование картонного депутата за настоящее?» — спросил лидер фракции ЛДПР областного парламента Андрей Лебедев и попросил повернуть картонную копию единоросса лицом к стене. Председатель заксобрания Сергей Бебенин предложил направить этот вопрос в комиссию по этике.

Петров не мог присутствовать на заседании, так как сломал ногу, уточняет 47news.ru.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/02/22/moi_petrov/

Суп-харчо признан одним из лучших в мире

Традиционный грузинский суп харчо попал в топ-5 лучших зимних блюд в мире в гастрономическом рейтинге одного из британских путеводителей. Он занял вторую строчку и признан одним из наиболее питательных супов на свете.

Первое место это яство уступило лишь китайскому куриному супу с женьшенем, на третьем мест расположился перуанский суп из креветок.

Четвертую строчку поделили между собой американский суп курицей, имбирем и луком и первое блюдо Доктора Оза с брокколи, шпинатом и сельдереем.

Замкнул пятерку лидеров не менее знаменитый в наших краях русский суп-рассольник с бараньими почками. Авторы рейтинга утверждают, что именно это блюдо способно облегчить похмелье.

Источник: http://www.avtoradio.ru/news/uid/78568

Вопрос на сегодня:

А какой суп вы любите больше всего?

А теперь очередь подборочки.

Зимой природа любит пошутить и иногда создаёт невероятные вещи из замёрзшей воды. Мы представляем вашему вниманию подборку самых странных и необычных фотографий сосулек, которые попали в интернет. Они, безусловно, развлекут ваше воображение, а некоторые из них даже достойны целой истории. Приятного просмотра!

Ледяная спираль

Замуровали, демоны!

Он придёт, когда вы совсем его не ждёте

И приведёт друга И не одного

Подглядывает

Явно перепил

Оказывается, такие ловушки существуют!

На волоске

Это уже сцена из фильма ужасов!

Сосулька с пивом

Замороженные активы

Ожерелье для дерева

Дорожные истории

Экспонат выставки абстрактного искусства!

Накапало за неделю

Нашла тут.

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня!