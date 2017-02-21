МногоСмысловое доброутреннее с конкурсом)

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Сегодня День Сил специальных операций в России

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И начало Великого поста у православных

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Российские ученые научились выявлять необычное поведение людей по походке

Специалисты Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (Москва) создали программу, распознающую необычное поведение людей по их поведению в толпе, в том числе по манере ходьбы, эта разработка может найти применение в системах обеспечения безопасности, сообщила пресс-служба вуза.

Речь идет о программе распознавания сложных образов по обычной видеозаписи. На данном этапе завершаются работы по доработке программы для распознавания людей в толпе по манере ходьбы, телосложению, стилю одежды и т.д.

По словам руководителя проекта, сотрудника Института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ Вадима Даньшина, для работы программы не требуется дополнительное дорогостоящее оборудование, достаточно мощности обычных смартфонов.

"Мы планируем провести испытания этой разработки для задач сбора статистики и анализа поведения покупателей и продавцов в крупных торговых центрах. В перспективе наши алгоритмы могут быть использованы для выявления необычного поведения людей, зафиксированного камерами наружного наблюдения в аэропортах, вокзалах или на транспорте. Это актуальная задача для современных IT-систем безопасности", — сказал Даньшин, слова которого цитируются в сообщении.

Также сферами применения разработки могут стать игровая виртуальная реальность и все, что с этим связано, интерактивная реклама в торговых центрах, создание тренажеров для водителей, пилотов, хирургов, военных и пожарных, с автоматической классификацией их действий.

Источник: https://ria.ru/science/20170221/1488514980.html

Шведский политик предложил ввести перерыв во время рабочего дня для секса

Шведский политик предложил ввести оплачиваемый часовой перерыв во время рабочего дня, чтобы сотрудники могли пойти домой и заняться сексом.

"Имеются исследования, доказывающие, что секс полезен. Это поможет улучшить отношения", — заявил агентству Франс Пресс член городского совета шведского местечка Эвертурнео Пер-Эрик Мускос.

По мнению депутата, сейчас шведские пары проводят недостаточно времени вместе. При этом он не исключает, что в случае успешного введения данного предложения шведы будут использовать перерыв не по назначению.

"Нельзя гарантировать, что сотрудник вместо этого не пойдет на прогулку", — отметил Мускос. По его мнению, предложение обречено на успех.

По данным института Coe-Rexecode, шведы в 2015 году работали в среднем всего 1685 часов. Меньше них в Европе работали только финны и французы.

Источник: https://ria.ru/world/20170221/1488539286.html

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А в качестве подборочки сегодня МногоСмысловые картины

Шупляк Олег / Syupliak Oleg







Автопортрет





Танцы





Stonehenge





До солнца





На чужбину...





Белое вино











Букет





Сон Калины





Окрыленность



Листопад



Две пташки





















Метаморфоза

































Різдвяний Дідух













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А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке

Прекрасного вам дня и легкой недели!