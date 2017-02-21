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Утро с АСТВ
МногоСмысловое доброутреннее с конкурсом)

МногоСмысловое доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком! С началом новой недели!

Сегодня День Сил специальных операций в России

Еще Международный день полярного медведя 

И начало Великого поста у православных

 

А теперь новости

Российские ученые научились выявлять необычное поведение людей по походке

Специалисты Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (Москва) создали программу, распознающую необычное поведение людей по их поведению в толпе, в том числе по манере ходьбы, эта разработка может найти применение в системах обеспечения безопасности, сообщила пресс-служба вуза.

Речь идет о программе распознавания сложных образов по обычной видеозаписи. На данном этапе завершаются работы по доработке программы для распознавания людей в толпе по манере ходьбы, телосложению, стилю одежды и т.д.

По словам руководителя проекта, сотрудника Института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ Вадима Даньшина, для работы программы не требуется дополнительное дорогостоящее оборудование, достаточно мощности обычных смартфонов.

"Мы планируем провести испытания этой разработки для задач сбора статистики и анализа поведения покупателей и продавцов в крупных торговых центрах. В перспективе наши алгоритмы могут быть использованы для выявления необычного поведения людей, зафиксированного камерами наружного наблюдения в аэропортах, вокзалах или на транспорте. Это актуальная задача для современных IT-систем безопасности", — сказал Даньшин, слова которого цитируются в сообщении.

Также сферами применения разработки могут стать игровая виртуальная реальность и все, что с этим связано, интерактивная реклама в торговых центрах, создание тренажеров для водителей, пилотов, хирургов, военных и пожарных, с автоматической классификацией их действий.

Источник: https://ria.ru/science/20170221/1488514980.html

Шведский политик предложил ввести перерыв во время рабочего дня для секса

Шведский политик предложил ввести оплачиваемый часовой перерыв во время рабочего дня, чтобы сотрудники могли пойти домой и заняться сексом.

"Имеются исследования, доказывающие, что секс полезен. Это поможет улучшить отношения", — заявил агентству Франс Пресс член городского совета шведского местечка Эвертурнео Пер-Эрик Мускос.

По мнению депутата, сейчас шведские пары проводят недостаточно времени вместе. При этом он не исключает, что в случае успешного введения данного предложения шведы будут использовать перерыв не по назначению.

"Нельзя гарантировать, что сотрудник вместо этого не пойдет на прогулку", — отметил Мускос. По его мнению, предложение обречено на успех.

По данным института Coe-Rexecode, шведы в 2015 году работали в среднем всего 1685 часов. Меньше них в Европе работали только финны и французы.

Источник: https://ria.ru/world/20170221/1488539286.html

 

Вопрос на сегодня:

Как прошли ваши выходные?

 

 А в качестве подборочки сегодня МногоСмысловые картины

Шупляк Олег / Syupliak Oleg
 

я 103.jpg


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Автопортрет

1 2 .jpg
Танцы

1 3 .jpg
Stonehenge

1 4 698 .jpg
До солнца

1 5 .jpg
На чужбину...

2 1 .jpg
Белое вино

2 2 .jpg


2 3 .jpg
Букет

2 4 .jpg
Сон Калины

3 0 .jpg
Окрыленность
3 2 .jpg
Листопад
3 1 .jpg
Две пташки
3 3 .jpg


3 10 .jpg


4 2.jpg


574 0 .jpg
Метаморфоза
574 1 .jpg

574 2 3 .jpg


580 1 .jpg


650 .jpg


700.jpg

580 3.JPG

800 1 .jpg
Різдвяний Дідух
800 2 .jpg

802 .jpg


803.jpg

Нашла тут

 

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке

Прекрасного вам дня и легкой недели!

Автор: Татьяна Сергеева, вчера, в 07:21 +17
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Комментарии
Сергей Сергеевич М
Написано вчера, в 07:24
как много важных дел
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано вчера, в 09:40
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+7
Рыжова Светлана
Написано вчера, в 07:35 Отредактированно вчера, в 07:36
Доброе утро!
В субботу был рабочий день!
В воскресенье наводила красоту - была в парикмахерской: прическа, маникюр!
Название: - "Теперь я свою МЫШКУ никому не отдам!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
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+10
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано вчера, в 09:40
Ответить
+6
Рыжова Светлана
Написано вчера, в 12:36
Татьяна Сергеева, СПАСИБО!!!
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+2
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано вчера, в 07:43 Отредактированно вчера, в 07:46
Доброе утро! Всех с началом рабочей недели! Тяжко после длинных выходных, верно?

Я 23го работала. А потом всяким занималась. Вчера, например, с папой прошлись по окрестным сопкам.
Швейцария как-то здорово подрасслабилась
эт я завидую просто

Картины прекрасны. Мне очень понравились "Сон Калины", "Белое вино" и теплая такая ива над прудом

Подпись: - Системная ошибка! Чтобы получить доступ, воспользуйтесь кусочком колбасы и погладьте!
Всем хорошего понедельника)))
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+13
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано вчера, в 09:41
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+6
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано вчера, в 09:47
Татьяна Сергеева, спасибо, солнышко
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+2
Online
Натали))) Online
Написано вчера, в 07:49
Доброе послевыходное утро!
Я даже не могу представить расписание любого отдела

офис работает с 9 до 18
обед с 13 до 14
секс с 14 до...ну как получится

Выходные прошли норм, без резких движений
в поедании блинов

Подпись: Если есть компьютерная мышь, значит должен быть и компьютерный кот

Всех с началом великого поста!!!
Всем много здоровья и дееенееег!!!
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+14
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано вчера, в 09:42
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+8
Online
Натали))) Online
Написано вчера, в 13:23
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+3
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано вчера, в 18:09
Натали))), с победой дня! Танцы ниже)
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+4
Еще 9 комментариев
sasch
Написано вчера, в 08:26
Шведскому политику надо устроится в российскую компанию.
Желательно на производство.
Там ему сексуальных утех будет выше крыши, и уже потребуется перерыв для отдыха от секса, который бесконечно устраивает начальство для своих подчинённых
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+11
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано вчера, в 09:43
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+8
Nektos
Написано вчера, в 15:04
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+1
VULKAN
Написано вчера, в 08:56
Доброе утро, россияне!
А вот и мы: я и моя тень...


https://www.youtube.com/watch?v=y15FM11LfSM
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+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано вчера, в 09:43
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+7
Ptijka1
Написано вчера, в 09:19
Добрый день.Очень понравилась картина "Окрыленность."Действительно и сидя в клетке можно летать.Разве можно чем либо ,закрыть человеческий разум и полёт мыслей .
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+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано вчера, в 09:45
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+7
sasch
Написано вчера, в 10:27
Писающий мальчик - это целая история
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+6
lvista
Написано вчера, в 10:39
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+3
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано вчера, в 18:54
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+3
Катерина90
Написано вчера, в 11:10
Доброго дня! Подборка картин очень красива
Выходные провели хорошо, ходили в парк побывали на масленице, прошлись практически по всем площадкам где проходили мероприятия, пытались даже поучаствовать в одной из игр, но с дочкой так своей очереди и не дождались, уж очень много народу было. В основном нам все понравилось, было весело!) название к картинке: "Ну обрати на меня внимание хозяин" Всем хорошего дня и отличного настроения!
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано вчера, в 12:10
Катерина90,
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+5
sasch
Написано вчера, в 11:46
Желание. Хоть на денёк поменяться с хомяком
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+6
LyiraTula
Написано вчера, в 12:02
Доброе утро, Сахалин! Выходные пролетели как один день...23.02 и 25.02 ходили в гости к моему брату и другу мужа соответственно. Вчера была в столице, купила 2 кожаных пуфика, теперь есть куда положить ноги при просмотре фильмов)))
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано вчера, в 12:11
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+5
LyiraTula
Написано вчера, в 12:23
Татьяна Сергеева, спасибо, взаимно)))
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+3
Nektos
Написано вчера, в 15:10
Доброго дня всем!!!! Удачной недельки! Подборочка супер, особенно тронула картина "в чужие края".
По поводу времени для секса, солидарна с вышеописанным про наши производства
.
Подпись к картинке: "наконец- то все ушли и это теперь все мое"
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+2
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано вчера, в 18:07
Nektos,
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+3
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано вчера, в 18:08
Победитель дня сегодня Натали)))! Танцуют все!
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+3
sasch
Написано вчера, в 18:33
Татьяна Сергеева,
и от меня танец...под названием "Мужиков надо любить"
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+3
VULKAN
Написано вчера, в 21:11
sasch, Все верно девчонки в песне поют, но их не только надо любить и ценить, а ещё надо уметь и уважать...
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+1
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