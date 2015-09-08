В полете доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком, солнышки! С пятничкой!

Начнем с праздников на сегодня и выходные.

Сегодня День дипломатического работника в России

В субботу, 11 февраля День зимних видов спорта в России

А еще Международный день женщин и девочек в науке

И Всемирный день больного

А в воскресенье, 12 февраля Международный день брачных агентств

А теперь новости

В китайском зоопарке растолстели амурские тигры

В китайском зоопарке растолстели амурские тигры. Сотрудники зоопарка говорят, что причиной ожирения стал удвоенный рацион питания, который нужен хищникам, чтобы благополучно пережить зиму. В естественных условиях перед зимой жировая прослойка амурских тигров вырастает до пяти сантиметров. Однако в зоопарке явно перестарались с усиленным питанием, сообщает "ТВ Центр".

Защитники животных вообще говорят, что такой лишний вес вредит тиграм. Теперь работники зоопарка обещают к весне привести хищников в должную форму. Однако сейчас популярность этих животных у посетителей резко выросла.

Источник: http://www.tvc.ru/news/show/id/109919/#254112

Женщина 4 года фотошопила снимки, чтобы убедить близких в наличии у себя мужчины

Жительница Великобритании около четырех лет создавала совместные снимки с незнакомцем при помощи фотошопа. Таким образом британка изображала роман с мужчиной, которого на самом деле ни разу в жизни не видела, пишет The Sun.

31-летняя Джилл Шарп из Шотландии четыре года назад начала выкладывать в соцсетях совместные снимки с неким парнем по имени Грин, с которым у нее якобы завязались романтические отношения. Несмотря на то, что она вела с ним активную переписку в соцсетях, называя его Мистер Маккей и публикуя фото с цветами и шампанским, в реальной жизни друзья женщины никогда его не видели, так как Джилл Шарп всегда находила уважительную причину, оправдывавшую отсутствие жениха.

Так продолжалось на протяжении четырех лет, пока женщина не опубликовала снимок на фоне Вестминтерского аббатства. Друзья заметили, что на фото с мужчиной видна толпа и мокрая земля, тогда как на втором снимке в кадре никого нет, кроме Джилл Шарп, а земля выглядит светлой.

После недолгого поиска друзья женщины обнаружили настоящий аккаунт Грина Маккея. Как выяснилось, он никогда в жизни не виделся с Джилл Шарп и был обручен с совершенной другой девушкой. Узнав от приятелей Шарп о том, что неизвестная женщина собирается выйти за него замуж, он очень удивился.

Оказалось, что Джилл Шарп подделывала свои снимки с помощью фотошопа и вела от имени своего несуществующего жениха фейковый аккаунт. При этом ради фотографий она даже совершила поездку в Лондон, повторив маршрут Грэма и его настоящей девушки, незадолго до этого также приезжавших в столицу Великобритании.

Когда о ее обмане стало известно, Джилл Шарп удалила все аккаунты в соцсетях. В то же время в полиции, куда впоследствии обратился Грин, не нашли в действиях женщины ничего незаконного.

Источник: https://ruposters.ru/life/08-02-2017/roman-jill-sharp

Вопрос на сегодня:

А вы умеете пользоваться фотошопом? Для каких целей чаще всего его применяете?

А теперь очередь подборочки. Сегодня это Птицы в полете.

Птицы в полете.



Птица в полете,

расправлены крылья,

облака в позолоте,

ночи бессилье...

Утра токката

органом звучит –

каждым звуком услада

со мной говорит...

Я ведь птицею тоже

летаю в заре,

свои радость и горе

несу на крыле,

и белые розы

из пен облаков

взбивают березы

под шум ветерков…



Я ведь птицею тоже

летаю в заре...





© Copyright: Зарина Морская, 2013

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А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного дня!

Не ругайтесь, если не сразу буду отвечать (у меня отгул сегодня, ура!))))))