В полете доброутреннее с конкурсом)
С добрым утречком, солнышки! С пятничкой!
Начнем с праздников на сегодня и выходные.
Сегодня День дипломатического работника в России
В субботу, 11 февраля День зимних видов спорта в России
А еще Международный день женщин и девочек в науке
И Всемирный день больного
А в воскресенье, 12 февраля Международный день брачных агентств
А теперь новости
В китайском зоопарке растолстели амурские тигры
В китайском зоопарке растолстели амурские тигры. Сотрудники зоопарка говорят, что причиной ожирения стал удвоенный рацион питания, который нужен хищникам, чтобы благополучно пережить зиму. В естественных условиях перед зимой жировая прослойка амурских тигров вырастает до пяти сантиметров. Однако в зоопарке явно перестарались с усиленным питанием, сообщает "ТВ Центр".
Защитники животных вообще говорят, что такой лишний вес вредит тиграм. Теперь работники зоопарка обещают к весне привести хищников в должную форму. Однако сейчас популярность этих животных у посетителей резко выросла.
Источник: http://www.tvc.ru/news/show/id/109919/#254112
Женщина 4 года фотошопила снимки, чтобы убедить близких в наличии у себя мужчины
Жительница Великобритании около четырех лет создавала совместные снимки с незнакомцем при помощи фотошопа. Таким образом британка изображала роман с мужчиной, которого на самом деле ни разу в жизни не видела, пишет The Sun.
31-летняя Джилл Шарп из Шотландии четыре года назад начала выкладывать в соцсетях совместные снимки с неким парнем по имени Грин, с которым у нее якобы завязались романтические отношения. Несмотря на то, что она вела с ним активную переписку в соцсетях, называя его Мистер Маккей и публикуя фото с цветами и шампанским, в реальной жизни друзья женщины никогда его не видели, так как Джилл Шарп всегда находила уважительную причину, оправдывавшую отсутствие жениха.
Так продолжалось на протяжении четырех лет, пока женщина не опубликовала снимок на фоне Вестминтерского аббатства. Друзья заметили, что на фото с мужчиной видна толпа и мокрая земля, тогда как на втором снимке в кадре никого нет, кроме Джилл Шарп, а земля выглядит светлой.
После недолгого поиска друзья женщины обнаружили настоящий аккаунт Грина Маккея. Как выяснилось, он никогда в жизни не виделся с Джилл Шарп и был обручен с совершенной другой девушкой. Узнав от приятелей Шарп о том, что неизвестная женщина собирается выйти за него замуж, он очень удивился.
Оказалось, что Джилл Шарп подделывала свои снимки с помощью фотошопа и вела от имени своего несуществующего жениха фейковый аккаунт. При этом ради фотографий она даже совершила поездку в Лондон, повторив маршрут Грэма и его настоящей девушки, незадолго до этого также приезжавших в столицу Великобритании.
Когда о ее обмане стало известно, Джилл Шарп удалила все аккаунты в соцсетях. В то же время в полиции, куда впоследствии обратился Грин, не нашли в действиях женщины ничего незаконного.
Источник: https://ruposters.ru/life/08-02-2017/roman-jill-sharp
Вопрос на сегодня:
А вы умеете пользоваться фотошопом? Для каких целей чаще всего его применяете?
А теперь очередь подборочки. Сегодня это Птицы в полете.
Птицы в полете.
Птица в полете,
расправлены крылья,
облака в позолоте,
ночи бессилье...
Утра токката
органом звучит –
каждым звуком услада
со мной говорит...
Я ведь птицею тоже
летаю в заре,
свои радость и горе
несу на крыле,
и белые розы
из пен облаков
взбивают березы
под шум ветерков…
Я ведь птицею тоже
летаю в заре...
© Copyright: Зарина Морская, 2013
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Нашла тут.
А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:
Прекрасного дня!
Не ругайтесь, если не сразу буду отвечать (у меня отгул сегодня, ура!))))))
Тигры смешные, как плюшевые, но для здоровья плохо, это точно
Фотошоп немного осваивала, но не пользуюсь им.
Птицы в полете прекрасны.
Подпись: Подарок Шреку на 23 февраля.
Фотошопить теоретически знаю.
Подпись: - "Доисторическая ФЛЭШка !"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
Подборочка супеская, красивейшие существа, а сова чем то напомнила кобру
Название к картинке: археологи нашли древнюю флешку великанов!!!
У меня сегодня праздник, я всемирный больной
Фотошопом не занимаюсь, много раз пыталась, но не моё это. Дети что-то там фотошопят
Подпись: Челябинская суровая флешка
Всем здоровья!!!
Фотошопом пользоваться не умею.
Тигры-плюшки!
Птицы прекрасны!
Название:"Чтобы сохранить Вселенную!"
я поняла, становлюсь амурским тигром, т.к. у меня усиленное питание и прибавка в весе))) фотошопом пользоваться не умею и вообще с техникой на Вы)))
С пятницей всех.
А зачем женщина врала своим друзьям, но нет у неё жениха и нет. Найдёт потом.
Я умею пользоваться фотошопом, но на деле его не применяют.
Подборка очень и очень красивая, птицы яркие.
Название: мегафлешка для ПК нового поколения.
Всем хорошей пятницы и хороших выходных.
Сергей Викторовича и Виталия Ивановича с праздником, и других наших дипломатов, трудно вам, но вы держитесь)))
С праздником и больных, вы тоже держитесь))))
И так как нет штатного "Сегодняпятница" объявляльщика, объявление сделаю я:
Ииииии, СЕГОДНЯПЯТНИЦА
Точно подмеченно...
ДЭвушки бывают разные
Чёрные, белые, красные!
И от меня презент
широконоска селезень....
Там центрального отопления не предусмотрено!
можно продолжать бесконечно.
Официально, орнитологи подтвердили мой список на сегодня 160 видов пернатых в Александровске.
Фотошопом не могу пользоваться, но эта программа зачем-то у меня есть на ноутбуке, а зачем никому не известно даже.
А ты Т.М.?)
Как же поменялся смысл некоторых слов и выражений.
Тигры
Это на сколько должна быть фиговая личная жизнь? Чтоб 4 года обманывать своих близких. Или может она просто была тайно влюблена в незнакомца? Любовь морковь с первого взгляда
Фотошопом не приходилось пользоватся.
Очень красивая подборочка
К картинке: новый вид флешки.
Флешка-сейф, теперь и в ваших офисах города.
Желаю хорошего дня, успехов, отличного настроения.
Поскорее бы вечер, сегодня пойду на свидание
Фотошоп классное приложение, пользуюсь, можно прикольные фотки стряпать, открытки разные и тд.))))
Надпись к картинке :
"Модем для пирамиды Хеопса")))
Вітаю з перемогою дня і тижня!