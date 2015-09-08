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Утро с АСТВ
В полете доброутреннее с конкурсом)

В полете доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком, солнышки! С пятничкой!

Начнем с праздников на сегодня и выходные.

Сегодня День дипломатического работника в России

В субботу, 11 февраля День зимних видов спорта в России

А еще Международный день женщин и девочек в науке 

И Всемирный день больного 

А в воскресенье, 12 февраля Международный день брачных агентств

 

А теперь новости

В китайском зоопарке растолстели амурские тигры

В китайском зоопарке растолстели амурские тигры. Сотрудники зоопарка говорят, что причиной ожирения стал удвоенный рацион питания, который нужен хищникам, чтобы благополучно пережить зиму. В естественных условиях перед зимой жировая прослойка амурских тигров вырастает до пяти сантиметров. Однако в зоопарке явно перестарались с усиленным питанием, сообщает "ТВ Центр".

Защитники животных вообще говорят, что такой лишний вес вредит тиграм. Теперь работники зоопарка обещают к весне привести хищников в должную форму. Однако сейчас популярность этих животных у посетителей резко выросла.

Источник: http://www.tvc.ru/news/show/id/109919/#254112

Женщина 4 года фотошопила снимки, чтобы убедить близких в наличии у себя мужчины

Жительница Великобритании около четырех лет создавала совместные снимки с незнакомцем при помощи фотошопа. Таким образом британка изображала роман с мужчиной, которого на самом деле ни разу в жизни не видела, пишет The Sun.

31-летняя Джилл Шарп из Шотландии четыре года назад начала выкладывать в соцсетях совместные снимки с неким парнем по имени Грин, с которым у нее якобы завязались романтические отношения. Несмотря на то, что она вела с ним активную переписку в соцсетях, называя его Мистер Маккей и публикуя фото с цветами и шампанским, в реальной жизни друзья женщины никогда его не видели, так как Джилл Шарп всегда находила уважительную причину, оправдывавшую отсутствие жениха.

Так продолжалось на протяжении четырех лет, пока женщина не опубликовала снимок на фоне Вестминтерского аббатства. Друзья заметили, что на фото с мужчиной видна толпа и мокрая земля, тогда как на втором снимке в кадре никого нет, кроме Джилл Шарп, а земля выглядит светлой.

После недолгого поиска друзья женщины обнаружили настоящий аккаунт Грина Маккея. Как выяснилось, он никогда в жизни не виделся с Джилл Шарп и был обручен с совершенной другой девушкой. Узнав от приятелей Шарп о том, что неизвестная женщина собирается выйти за него замуж, он очень удивился.

Оказалось, что Джилл Шарп подделывала свои снимки с помощью фотошопа и вела от имени своего несуществующего жениха фейковый аккаунт. При этом ради фотографий она даже совершила поездку в Лондон, повторив маршрут Грэма и его настоящей девушки, незадолго до этого также приезжавших в столицу Великобритании.

Когда о ее обмане стало известно, Джилл Шарп удалила все аккаунты в соцсетях. В то же время в полиции, куда впоследствии обратился Грин, не нашли в действиях женщины ничего незаконного.

Источник: https://ruposters.ru/life/08-02-2017/roman-jill-sharp

 

Вопрос на сегодня:

А вы умеете пользоваться фотошопом? Для каких целей чаще всего его применяете?

 

А теперь очередь подборочки. Сегодня это Птицы в полете.

Птицы в полете.
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Птица в полете,
расправлены крылья,
облака в позолоте,
ночи бессилье...
Утра токката
органом звучит –
каждым звуком услада
со мной говорит...
Я ведь птицею тоже
летаю в заре,
свои радость и горе
несу на крыле,
и белые розы
из пен облаков
взбивают березы
под шум ветерков…

Я ведь птицею тоже
летаю в заре...


© Copyright: Зарина Морская, 2013
Свидетельство о публикации №113042403750 
 
 

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Нашла тут.

 

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного дня!

Не ругайтесь, если не сразу буду отвечать (у меня отгул сегодня, ура!))))))

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:51 +21
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 07:05
С добрым утром, со-сайтники мои! Всех с праздниками!!!
Тигры смешные, как плюшевые, но для здоровья плохо, это точно

Фотошоп немного осваивала, но не пользуюсь им.
Птицы в полете прекрасны.
Подпись: Подарок Шреку на 23 февраля.
Ответить
+16
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:21
НюНик_просто_Анна, я слышала, что их специально на зиму откармливают, чтобы холодную зиму перенести ;-)
Ответить
+6
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 08:24
Рыжова Светлана, ну не настолько же
Ответить
+6
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 08:28
НюНик_просто_Анна, там -20 к весне будут в норме ;-)))
Ответить
+3
Еще 2 комментария
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:19
Доброе утро!
Фотошопить теоретически знаю.
Подпись: - "Доисторическая ФЛЭШка !"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
Ответить
+11
Nektos
Написано сегодня, в 07:28
Доброе утро односайтники!!! Желаю всем прекрасного настроения на предстоящие выходные! Всем больным поправиться! Женщин и девочек в науке тоже! Дипломатов всех с профессиональным праздником! Обожаю дипломатические решения проблем!!! Так сказать бескровные победы! Зиму и соответственно зимние виды спорта люблю, но когда холодно впадаю в анабиоз. Всех с Днем зимних видов спорта!!
Подборочка супеская, красивейшие существа, а сова чем то напомнила кобру
.
Название к картинке: археологи нашли древнюю флешку великанов!!!
Ответить
+13
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 13:30
Ответить
+3
Nektos
Написано сегодня, в 13:34
Татьяна Сергеева, спасибо Танюша!!
Ответить
+2
Nektos
Написано сегодня, в 07:34
А тигры в Китае думаю сами похудеют
Ответить
+7
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 07:39
Всем доброе утро! С пятницей, урааа!
У меня сегодня праздник, я всемирный больной

Фотошопом не занимаюсь, много раз пыталась, но не моё это. Дети что-то там фотошопят

Подпись: Челябинская суровая флешка

Всем здоровья!!!
Ответить
+12
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 13:31
Натали))), в смысле - всемирный больной?)))))
Ответить
+3
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 13:31
Ответить
+3
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 13:38
Татьяна Сергеева, ну, я же болею
Ответить
+2
Еще 1 комментарий
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 08:02
Разлетались тут.... вороны!
Ответить
+12
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 13:32
Ответить
+3
багз-банни
Написано сегодня, в 08:03
Доброго утречка всем!

Фотошопом пользоваться не умею.
Тигры-плюшки!

Птицы прекрасны!
Название:"Чтобы сохранить Вселенную!"
Ответить
+13
Nektos
Написано сегодня, в 12:54
багз-банни, подпись
Ответить
+2
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 13:35
Ответить
+2
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 17:07
багз-банни, с победой дня! Танцы ниже)
Ответить
+2
Арктический Воин.
Написано сегодня, в 08:12
Танечка, доброеутреннее отгульное
Фотошопом не пользуюсь, предпочитаю натуральные изображения. Шутка про «Челябинскую флэшку» уже не актуальна. Ответ: Пообещал девушке выбросить все, накопленное за холостяцкую жизнь порно
Обессилил в двадцати шагах от бачка
Ответить
+12
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 10:48
Арктический Воин., Всё,что нажито непосильным трудом
ручным
Ответить
+6
Арктический Воин.
Написано сегодня, в 13:22
BenZziНовая_радуга, Конечно. Все ж естественное и натуральное. Не стимпанк
Ответить
+2
Еще 54 комментария
LyiraTula
Написано сегодня, в 08:13
Доброе утро, Сахалин! Дипломатов с Праздником! Обожаю Лаврова, считаю его одним из эталонов мужской красоты и аристократизма)))
я поняла, становлюсь амурским тигром, т.к. у меня усиленное питание и прибавка в весе))) фотошопом пользоваться не умею и вообще с техникой на Вы)))
Ответить
+12
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 10:49
LyiraTula, ооо,вот в отношении к Лаврику мы с тобой единодушны и единогласны.
Ответить
+5
Nektos
Написано сегодня, в 12:55
LyiraTula, Лаврова тоже уважаю!!!
Ответить
+3
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 13:37
Ответить
+3
Еще 5 комментариев
Online
Ярославчик Online
Написано сегодня, в 08:18
Доброго утра, друзья.
С пятницей всех.
А зачем женщина врала своим друзьям, но нет у неё жениха и нет. Найдёт потом.
Я умею пользоваться фотошопом, но на деле его не применяют.
Подборка очень и очень красивая, птицы яркие.
Название: мегафлешка для ПК нового поколения.
Всем хорошей пятницы и хороших выходных.
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+13
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 13:38
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+2
V.K.
Написано сегодня, в 08:39
Наши микрокалькуляторы - самые большие калькуляторы в мире. Картинка для тех, кто не помнит, что такое микрокалькулятор :))
Ответить
+10
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 13:39
V.K.,
Ответить
+2
Online
Black65 Online
Написано сегодня, в 08:44
Всем привет)))
Сергей Викторовича и Виталия Ивановича с праздником, и других наших дипломатов, трудно вам, но вы держитесь)))
С праздником и больных, вы тоже держитесь))))
И так как нет штатного "Сегодняпятница" объявляльщика, объявление сделаю я:
Ииииии, СЕГОДНЯПЯТНИЦА
Ответить
+11
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 08:55
Black65, чот пухленькая прямо пятница у тебя
Ответить
+7
Online
Black65 Online
Написано сегодня, в 08:59
Натали))), это вместо
, не шаришь чтоле?
Ответить
+6
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 09:00
Black65, мне сейчас положено не шарить, у меня темпер 39
Ответить
+7
Еще 14 комментариев
Online
Катерина90 Online
Написано сегодня, в 08:59
Доброе утро!) Фотошопом не пользуюсь, мне это в принципе не нужно, по приколу как то делала фотки, а так предпочитаю когда все естественное. Подборка с птицами очень красивая, особенно мимишный колибри
Название к картинке: " Флешкамень" Всем хорошего дня!
Ответить
+10
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано сегодня, в 09:43
Катерина90, не обнаглел ли котик?))
Ответить
+6
Online
Катерина90 Online
Написано сегодня, в 09:51
чeLOVEк NaStRoEniE, котику и пробки хватит для веселой пятницы!))
Ответить
+6
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 13:41
Катерина90,
Ответить
+3
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 09:26
Всем привет! Тигр не бывает перекормленный...Он просто добрый тогда...
Ответить
+9
Nektos
Написано сегодня, в 12:58
Ответить
+1
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 09:28
И .... с любимой Пятницей Вас! А.В. персонально!
Ответить
+8
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 09:42
Григорий Смекалов, Эх, Г.Н.!!!
Точно подмеченно...
ДЭвушки бывают разные
Чёрные, белые, красные!

И от меня презент
Ответить
+8
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано сегодня, в 09:43
Григорий Смекалов, А.В.-это кто?
Ответить
+5
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 09:50
sasch, а у индейцев все девки красные
Ответить
+6
Еще 20 комментариев
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 09:29 Отредактированно сегодня, в 09:30
Что до полетов...эти райские птички вызывают у меня меньше эмоций, чем волшебные пируэты наших земляков:
широконоска селезень....
Ответить
+7
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 09:29
Сами вы растолстели! Ты попробуй всю зиму на морозе без жратвы...
Там центрального отопления не предусмотрено!
Ответить
+8
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 13:44
sasch, развыступался прям)))))
Ответить
+3
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 15:25
sasch, так и не разглядел, что за курица летит
Ответить
+1
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 15:40
Григорий Смекалов, Да... на фазана не похоже, а похоже, что тиграм действительно бросили курицу.
Ответить
+3
Еще 1 комментарий
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 09:30
кречет Кеша
Ответить
+8
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 09:31
Белоплечий орлан над Татарским проливом
Ответить
+8
lvista
Написано сегодня, в 12:48
Григорий Смекалов, какая синь..."сосет глаза"...
Ответить
+7
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 15:27
lvista, а какой сюжет?
Ответить
+2
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 09:32
и белохвостый...
Ответить
+9
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 09:33
лебеди -кликуны
Ответить
+9
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 09:33
и кроншнеп дальневосточный
Ответить
+10
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 09:34
рябчик -дикуша девочка
Ответить
+9
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 09:35
и чечётки обыкновенные
Ответить
+8
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 09:35
пуночки
Ответить
+8
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 09:36
и крякаши со свиязями
Ответить
+7
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 09:37
сова болотная
Ответить
+8
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 09:41
и снегири...
можно продолжать бесконечно.
Официально, орнитологи подтвердили мой список на сегодня 160 видов пернатых в Александровске.
Ответить
+9
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 13:45
Григорий Смекалов, я знала, что у Вас много таких фото)))) В блогах видела) Наши - родные прям.
Ответить
+5
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 14:05
Татьяна Сергеева, с одной стороны, в полете снять труднее (позировать не хотят), с другой, эта ярмарочная раскраска райских тускнеет при совершенных ДЛЯ НАС красках обитателей Сахалина
Ответить
+2
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано сегодня, в 09:45
Привет! Сегодня день домового!
Фотошопом не могу пользоваться, но эта программа зачем-то у меня есть на ноутбуке, а зачем никому не известно даже.
А ты Т.М.?)
Ответить
+8
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 13:45
Ответить
+2
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 09:45
Вчерашний разговор о продуктовых талонах, натолкнул на эту картинку.
Как же поменялся смысл некоторых слов и выражений.
Ответить
+8
Nektos
Написано сегодня, в 13:00
sasch,
точно
Ответить
+3
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 13:55
Ответить
+2
Mopsik
Написано сегодня, в 09:52
Доброе утро друзья товарищи
урасегодняпятницццца

Тигры
, расплылись по земле. Я вот тоже считаю, что нужно их к весне в форму привести.
Это на сколько должна быть фиговая личная жизнь? Чтоб 4 года обманывать своих близких. Или может она просто была тайно влюблена в незнакомца? Любовь морковь с первого взгляда
или она просто своими обманами вжилась в роль и заигралась? Вообще глупый поступок.
Фотошопом не приходилось пользоватся.
Очень красивая подборочка

К картинке: новый вид флешки.
Флешка-сейф, теперь и в ваших офисах города.
Желаю хорошего дня, успехов, отличного настроения.
Поскорее бы вечер, сегодня пойду на свидание
ехуу
Ответить
+7
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 10:56
Mopsik, не ударь там лицом в салат
хорошего свидания с продолжением
Ответить
+5
Mopsik
Написано сегодня, в 11:17
Ответить
+3
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 11:49
Mopsik, не понЯл: ты разве не замужем?
Ответить
+4
Еще 6 комментариев
Хронос
Написано сегодня, в 14:11 Отредактированно сегодня, в 14:12
Привет всем и каждому прекрасного дня и выходных!
Фотошоп классное приложение, пользуюсь, можно прикольные фотки стряпать, открытки разные и тд.))))
Надпись к картинке :
"Модем для пирамиды Хеопса")))
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+5
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 16:09
Ответить
+1
VLадимир
Написано сегодня, в 16:22
Татьяна Сергеева, с окончанием трудовой недели.Это тебе Татьяна.
Ответить
+3
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 17:03
VLадимир, хороших выходных, Володя!
Ответить
+2
Еще 2 комментария
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 17:06
Победитель дня сегодня багз-банни, а победитель недели BenZziНовая_радуга! Поздравляем! Танцуют все!
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+2
Хронос
Написано сегодня, в 17:23
Татьяна Сергеева,
Вітаю з перемогою дня і тижня!
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+1
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О лете мечтательное художественное доброутреннее)
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