УютноОконное ХудожественноДоброутреннее с конкурсом)
С добрым утром, друзья! С пятницей!
Начну с праздников на выходные
15 апреля Международный день культуры
Международный день цирка
День экологических знаний
И День специалиста по радиоэлектронной борьбе Вооруженных сил России
А в воскресенье православная Пасха
А теперь новости
Изобретены съедобные бутылки, которые в будущем могут заменить пластик
Британские инженеры нашли новый способ бороться с загрязнением окружающей среды. Они изобрели съедобные емкости для воды, которые не представляют никакой опасности для человека и природы. Проект был разработан еще в 2014-м, но только сейчас его готовы запустить в серийное производство, сообщает Fast Company.
Инновационные бутылки сделаны из водорослей методом гелеобразования. Этот прием часто используется в кулинарии. При производстве съедобных бутылок используется смесь хлорида кальция и альгината натрия, взятого из бурых водорослей. На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как выглядят "бутылки будущего". Внешне они немного напоминают медуз.
Ожидаются, что съедобные "воздушные шарики" поступят в продажу до конца 2017-го. Стоимость такой емкости будет составлять около двух центов (одного рубля).
Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2876885&cid=520
Пасхальное яйцо из сыра может стать альтернативой сладким пасхальным яйцам из шоколада
Лондонская сыродельня Wildes Cheese создала необычное пасхальное яйцо из сыра, которое может стать альтернативой традиционным сладким пасхальным яйцам из шоколада. Сырное яйцо под названием Cheester Egg было произведено по «специально разработанному уникальному рецепту» с использованием коровьего молока и вегетарианского сычужного фермента. Так как Cheester Egg сделано из цельного куска сыра, оно не имеет полости в середине в отличие от шоколадных яиц. Сообщается, что яйцо характеризуется кремовой текстурой и слегка острым вкусом. Сырные пасхальные яйца можно приобрести в магазинах Лондона за 18$.
Источник: http://kedem.ru/news/2017/04/12/pashalnoe-yajco-iz-syra/
Вопрос на сегодня:
Что стоит (лежит) на окне в вашей комнате?
А теперь очередь подборочки. Сегодня это уютные работы, в том числе и оконные. Автор - художник-иллюстратор Таня Сытая.
Серия "Окошки"
Весна
Белочка
Василёк
Ласточкина почта
Сирень
Шиповник
Яблочный пирог
Утро
Матрёшка
Зарянка
Кружинки
СнегоВика
Так вот ты какая, Снегурочка!
Фонарик
Серия "Кружева"
Синий вечер
Иллюстрации к сказочным повестям С. Могилевской "Мой папа - волшебник", "И они построили волшебный дом"
Мой папа волшебник
И они построили волшебный дом
Сокровища
Семейство
Май
Печка
Дух печки
Стена
Добывайка
Мухомор
Изгородь
Уголок в саду
Превращение
***
Папа приехал!
Колонка
Сосна
***
Про Кузьку
Про птичку Пик-вили-ви
Гнездо
***
В поле
Дайте порулить!
Дождь
Папа - "волшебник"
Чердак
Сумерки
Однажды вечером
Сюрприз
Скукотень
Уходи от нас, зима!
Всем бояться...
Пришло время собираться на дачу
Кузька едет на дачу
И скучно и грустно
Там, где растут белые рогалики...
Забытая калитка
Анюта
Ухти-тухти
Первый день отпуска. Лето в городе
Со станции...
Смородина
Секрет
На чердаке
О том, как папа снова превратился в волшебника...
Гости на пороге
...строили, строили и, наконец, построили
И они ... покрасили волшебный дом
Нашла тут
А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня и суперских выходных!
Моё окошко см. ниже.
Название: - "Робот Вернер - я кот Мурзер !"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
В данный момент на окне лежит кот
Подборка мультяшная здоровская, люблю мультяшные картинки. В детстве мечтала об окошках со ставнями
Всем удачных выходных!
С Великой Пасхой!
На окошке стоит большое кашпо. А в нем молодой укропчик, лук, и чеснок.
Подборочка очень красочная
Всем самого доброго дня и отличного настроения!
Я писала это сообщение сидя на кухне. Вот и написала то, что прям передо мной.
У меня на окне в зале - цветы, в кухне - поттер и мультиварка, а в спальне - образ Богоматери и две куколки-обереги, мать и дочь... И свеча... Правда, не церковная, а ароматизированная. Запах ванили, ммммм
Подборочка забавная
Подпись: Здравствуйте, коллега, прилетели покорять человечество? Так место уже занято!
А у меня много окон!))) В комнате моей- стоят на окне цветы, фоторамка ( пока пустая ещё, фОто надо распечатать). Хотя в принципе и на кухне, и в зале и в холле на втором этаже-тоже цветы стоят, а ещё кошки там сидят бывают, в комнате у свекрови- цветы с игрушками сидят, в 3-ей комнате- статуэтка эйфелевой башни, в проходной комнате-холле 2- на окне у нас иголки, нитки, ножницы- в общем всякая ерунда для шитья. В ванной на окне у нас-ничего нет. В коридоре возле ванной на окне- там подоконник узкий- кошка даже иногда не помещается ( а я говорю ей- меньше есть надо)))).В прихожей- на окне лежат ключи от авто, дома, освежитель стоит, скотч.)))
Подборка красивая, нравятся мне вот такого рода картинки))
А у тебя Т.М. что на окнах?
PS: Ниже -Это новый вид цветка, называется "Шерстявка")))
С праздниками
Кушать бутылки
Подборока сегодня большая такая и очень чудесная
На подоконике у меня стоит тостер. Думала будет самая бесполезная весчь на кухне, ан нет ни одного дня без дела не стоит. В детской на подоконике большой леопард, а в зале несколько фоторамок с нашими фотографиями.
К картинке: Слушай электроник, а твои батарейки когда нибудь садятся? Мои нет. Как начну летать, ух не остановишь.
С сегодняпятницей всех, хорошего настроения и отличного дня
Блин
На моих окнах всё чисто)), не люблю когда на них что либо лежит)), стоит, висит и т.д )).
Танюша подборочка умилительная!
Улыбок на весь и в предстоящие выходные!
После воскресения Иисуса Христа его ученики сообщали верующим об этом радостном событии, тогда Мария Магдалина отправилась с этой вестью к римскому императору Тиберию. Однако, приходить без даров к императору было не принято и даже неимущие в подарок Тиберию должны были преподнести хотя бы яйцо. Так поступила и Мария Магдалина, но яйцо в качестве подарка она выбрала не случайно, в нем заключен особый смысл. Под мёртвой яичной скорлупой находится скрытая ото всех жизнь, которая вырвется на волю вместе с вылупившимся цыпленком. И когда Мария рассказала Тиберию о том, что и Христос подобным образом вырвался из оков смерти и воскрес, император не поверил, возразив, что это так же невозможно, как и твоему белому яйцу стать красным. И в этот момент на глазах у всех случилось чудо – яйцо в руке императора окрасилось в красный цвет, а пораженный Тиберий воскликнул «Воистину воскрес!». С тех пор верующие в праздник Воскресения Христова дарят друг другу крашеные яйца со словами «Христос воскрес!», а принявший дар отвечает «Воистину воскрес!».))
На подоконниках у меня ничего нет, нигде, в данном вопросе я солидарна с Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
А, вот чeLOVEк NaStRoEniE пора раскулачивать, ни фига себе столько площадей
будет 10 лет, как я украсил окна выпиленными мною из отходов производства наличниками... О-о-очень доволен...Ни морозов, ни воды, ни буранов не боятся, сами моются дождичком...
Подпись к картинке: Ну-ка поворотись-ка, сынку...а хвост у тебя е?
А на окне наличники
Гуляй да пой станичники...
Хм, посмотрел фото, надо пыль вытереть с подставки монитора
На окне стоят цветы,лимон, перец.
Надпись к картинке :"Том, это я Джери! "
Пасхальные яйца из сыра одобрям-с) Из мясы тоже было б хорошо и вкусно)
У меня на подоконниках цветы, рассада помидорок комнатных, Дашкины игрушки. А на работе на подоконнике шикарная глоксиния)
Подборочка сегодня умилительно-расстрогательная! Спасибо огромное! Вспомнился мультик "День рождения бабушки".
Всем отличного настроения и чудесной погоды!
Можно мне всё это?
Я даже на вопрос ответил, и на тебе! Даже в подарок кучку пикселей зажали!
Готовил пакость Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а , но ты первый нарвался.
Пасхальный заяц красящий яйцо Чужого
Спасибо, спасибо, спасибо!
Спасибо ооооооо!