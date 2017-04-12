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Утро с АСТВ
УютноОконное ХудожественноДоброутреннее с конкурсом)

УютноОконное ХудожественноДоброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, друзья! С пятницей!

Начну с праздников на выходные

15 апреля Международный день культуры

Международный день цирка

День экологических знаний

И День специалиста по радиоэлектронной борьбе Вооруженных сил России

А в воскресенье православная Пасха

 

А теперь новости

Изобретены съедобные бутылки, которые в будущем могут заменить пластик

Британские инженеры нашли новый способ бороться с загрязнением окружающей среды. Они изобрели съедобные емкости для воды, которые не представляют никакой опасности для человека и природы. Проект был разработан еще в 2014-м, но только сейчас его готовы запустить в серийное производство, сообщает Fast Company.

Инновационные бутылки сделаны из водорослей методом гелеобразования. Этот прием часто используется в кулинарии. При производстве съедобных бутылок используется смесь хлорида кальция и альгината натрия, взятого из бурых водорослей. На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как выглядят "бутылки будущего". Внешне они немного напоминают медуз.

Ожидаются, что съедобные "воздушные шарики" поступят в продажу до конца 2017-го. Стоимость такой емкости будет составлять около двух центов (одного рубля).

Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2876885&cid=520

Пасхальное яйцо из сыра может стать альтернативой сладким пасхальным яйцам из шоколада

Лондонская сыродельня Wildes Cheese создала необычное пасхальное яйцо из сыра, которое может стать альтернативой традиционным сладким пасхальным яйцам из шоколада. Сырное яйцо под названием Cheester Egg было произведено по «специально разработанному уникальному рецепту» с использованием коровьего молока и вегетарианского сычужного фермента. Так как Cheester Egg сделано из цельного куска сыра, оно не имеет полости в середине в отличие от шоколадных яиц. Сообщается, что яйцо характеризуется кремовой текстурой и слегка острым вкусом. Сырные пасхальные яйца можно приобрести в магазинах Лондона за 18$. 

Источник: http://kedem.ru/news/2017/04/12/pashalnoe-yajco-iz-syra/

 

Вопрос на сегодня:

Что стоит (лежит) на окне в вашей комнате?

 

А теперь очередь подборочки. Сегодня это уютные работы, в том числе и оконные. Автор - художник-иллюстратор Таня Сытая.

Серия "Окошки"

 


Весна


Белочка


Василёк


Ласточкина почта


Сирень

 


Шиповник

 


Яблочный пирог


Утро


Матрёшка


Зарянка


Кружинки


СнегоВика


Так вот ты какая, Снегурочка!

 


Фонарик

 

Серия "Кружева"

 


Синий вечер

Иллюстрации к сказочным повестям С. Могилевской "Мой папа - волшебник", "И они построили волшебный дом"


Мой папа волшебник


И они построили волшебный дом


Сокровища


Семейство

 


Май


Печка


Дух печки


Стена


Добывайка


Мухомор


Изгородь


Уголок в саду


Превращение


***


Папа приехал!


Колонка


Сосна


***


Про Кузьку


Про птичку Пик-вили-ви


Гнездо


***


В поле


Дайте порулить!


Дождь


Папа - "волшебник"


Чердак


Сумерки


Однажды вечером


Сюрприз


Скукотень


Уходи от нас, зима!


Всем бояться...


Пришло время собираться на дачу


Кузька едет на дачу


И скучно и грустно


Там, где растут белые рогалики...


Забытая калитка


Анюта


Ухти-тухти


Первый день отпуска. Лето в городе


Со станции...


Смородина


Секрет


На чердаке


О том, как папа снова превратился в волшебника...


Гости на пороге


...строили, строили и, наконец, построили


И они ... покрасили волшебный дом

Нашла тут

 

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня и суперских выходных!

Автор: Татьяна Сергеева, вчера, в 06:30 +12
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Комментарии
Рыжова Светлана
Написано вчера, в 06:40
Доброе утро!
Моё окошко см. ниже.
Название: - "Робот Вернер - я кот Мурзер !"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
Ответить
+12
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано вчера, в 10:03
Рыжова Светлана, что за цветочек? а у меня такой же есть горшочек))
Ответить
+3
Рыжова Светлана
Написано вчера, в 23:45
чeLOVEк NaStRoEniE, это просто перец! Желтые плоды! Сначала был маленький плод с перепелиное яйцо! С боку был отросточек , думала убрать! А он так хотел ЖИТЬ! Я пожалела и он, в знак благодарности плод принёс с кулак! Это третий раз!!!
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+1
Еще 1 комментарий
Натали)))
Написано вчера, в 06:49
Всех с пятницей! Доброе утро!
В данный момент на окне лежит кот

Подборка мультяшная здоровская, люблю мультяшные картинки. В детстве мечтала об окошках со ставнями
Что-то сказочное в них было...
Всем удачных выходных!
С Великой Пасхой!
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+12
VULKAN
Написано вчера, в 10:01
Натали))),
Напомнили мне о случае из детства, как я закрывала ставни...
Ответить
+6
Еще 1 комментарий
Василиса_Я ^.^
Написано вчера, в 07:31
Доброе утро, и с пятницей!

На окошке стоит большое кашпо. А в нем молодой укропчик, лук, и чеснок.
Подборочка очень красочная
спасибо, Танюша.
Всем самого доброго дня и отличного настроения!
Ответить
+12
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 07:59
Василиса_Я ^.^, картинка супер
Ответить
+5
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано вчера, в 10:04
Василиса_Я ^.^, в комнате лук с укропом?
Ответить
+6
Василиса_Я ^.^
Написано вчера, в 11:37
чeLOVEк NaStRoEniE, нет

Я писала это сообщение сидя на кухне. Вот и написала то, что прям передо мной.
Ответить
+6
Еще 5 комментариев
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 08:05 Отредактированно вчера, в 09:05
Доброе всем утро! Съедобные бутылки
это класс! Попил водички и заодно бутылочкой похрустел.
У меня на окне в зале - цветы, в кухне - поттер и мультиварка, а в спальне - образ Богоматери и две куколки-обереги, мать и дочь... И свеча... Правда, не церковная, а ароматизированная. Запах ванили, ммммм

Подборочка забавная

Подпись: Здравствуйте, коллега, прилетели покорять человечество? Так место уже занято!
Ответить
+12
Татьяна Сергеева
Написано вчера, в 16:59
НюНик_просто_Анна,
Ответить
+3
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 17:08
Татьяна Сергеева, так и будет, и у тебя
Ответить
+2
Катерина90
Написано вчера, в 09:31
Доброе утро! На подоконнике у меня чего только не стоит)) клетка от попугая, ваза, мягкие игрушки, всякие безделушки... Все ни как руки не доходят убрать все не нужное. Подборка сказочная
Название к картинке: "Роботэ на платнете Котэ!" Всем хорошего дня и отличного настроения!)
Ответить
+12
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 10:03
Катерина90, а куда попугай делся?
Ответить
+5
Катерина90
Написано вчера, в 10:50
Ответить
+4
Катерина90
Написано вчера, в 10:51
НюНик_просто_Анна, вместо попугая решили завести котика
Ответить
+7
Еще 2 комментария
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано вчера, в 10:12
Привет!!!
А у меня много окон!))) В комнате моей- стоят на окне цветы, фоторамка ( пока пустая ещё, фОто надо распечатать). Хотя в принципе и на кухне, и в зале и в холле на втором этаже-тоже цветы стоят, а ещё кошки там сидят бывают, в комнате у свекрови- цветы с игрушками сидят, в 3-ей комнате- статуэтка эйфелевой башни, в проходной комнате-холле 2- на окне у нас иголки, нитки, ножницы- в общем всякая ерунда для шитья. В ванной на окне у нас-ничего нет. В коридоре возле ванной на окне- там подоконник узкий- кошка даже иногда не помещается ( а я говорю ей- меньше есть надо)))).В прихожей- на окне лежат ключи от авто, дома, освежитель стоит, скотч.)))
Подборка красивая, нравятся мне вот такого рода картинки))
А у тебя Т.М. что на окнах?
PS: Ниже -Это новый вид цветка, называется "Шерстявка")))
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+10
Татьяна Сергеева
Написано вчера, в 17:01
чeLOVEк NaStRoEniE, в нашей комнате - вазы. У мамы - долго перечислять) Цветы, шкатулочка, стакан с расческами и т.д. На кухне - тоже очень много всего)))
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+3
Mopsik
Написано вчера, в 10:26
Доброе утро друзья.
С праздниками

Кушать бутылки
, я представляю как это смотрелось бы со стороны

Подборока сегодня большая такая и очень чудесная
интересно было посмотреть

На подоконике у меня стоит тостер. Думала будет самая бесполезная весчь на кухне, ан нет ни одного дня без дела не стоит. В детской на подоконике большой леопард, а в зале несколько фоторамок с нашими фотографиями.
К картинке: Слушай электроник, а твои батарейки когда нибудь садятся? Мои нет. Как начну летать, ух не остановишь.
С сегодняпятницей всех, хорошего настроения и отличного дня
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+10
Татьяна Сергеева
Написано вчера, в 17:02
Ответить
+4
Mopsik
Написано вчера, в 17:19
Ответить
+2
Русалка Обыкновенная
Написано вчера, в 11:09
А дай когти погонять!
Ответить
+9
Русалка Обыкновенная
Написано вчера, в 17:10
Ответить
+2
Татьяна Сергеева
Написано вчера, в 17:12
Русалка Обыкновенная, с победой дня! Танцы ниже)
Ответить
+6
Еще 4 комментария
Online
max7676 Online
Написано вчера, в 11:59
День добрый ! Всех с грядущем праздником Пасхи ! На подоконнике у меня чего только нет , и лучок ,укропчик , петрушка , и большой плод лимона , только что то всё зелёный , всё ни как не хочет созревать , ну мы подождём ...
Отличного настроения !!!!
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+11
Василиса_Я ^.^
Написано вчера, в 13:33
max7676, так вот оно что
Макс, да мы с тобой подоконный грядоШники

Блин
у меня петрушки нет
Ответить
+7
Online
max7676 Online
Написано вчера, в 14:28
Василиса_Я ^.^, Это точно , не зря ведь я аграрную тематику поднимал ....
Ответить
+3
Василиса_Я ^.^
Написано вчера, в 16:02
max7676, однозначно не зря
Ответить
+4
Еще 2 комментария
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано вчера, в 12:00
Добрый день друзья! Циркачей с праздником! Так же всех с наступающей пасхой! Воскресением Христовым! А вы знаете почему красят яйца?))
На моих окнах всё чисто)), не люблю когда на них что либо лежит)), стоит, висит и т.д )).
Танюша подборочка умилительная!
С удовольствием окунулась в детство)).
Улыбок на весь и в предстоящие выходные!
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+7
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано вчера, в 13:44
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а, и почему же красят яйца?))
Ответить
+2
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано вчера, в 14:34
чeLOVEк NaStRoEniE, чeLOVEк NaStRoEniE
После воскресения Иисуса Христа его ученики сообщали верующим об этом радостном событии, тогда Мария Магдалина отправилась с этой вестью к римскому императору Тиберию. Однако, приходить без даров к императору было не принято и даже неимущие в подарок Тиберию должны были преподнести хотя бы яйцо. Так поступила и Мария Магдалина, но яйцо в качестве подарка она выбрала не случайно, в нем заключен особый смысл. Под мёртвой яичной скорлупой находится скрытая ото всех жизнь, которая вырвется на волю вместе с вылупившимся цыпленком. И когда Мария рассказала Тиберию о том, что и Христос подобным образом вырвался из оков смерти и воскрес, император не поверил, возразив, что это так же невозможно, как и твоему белому яйцу стать красным. И в этот момент на глазах у всех случилось чудо – яйцо в руке императора окрасилось в красный цвет, а пораженный Тиберий воскликнул «Воистину воскрес!». С тех пор верующие в праздник Воскресения Христова дарят друг другу крашеные яйца со словами «Христос воскрес!», а принявший дар отвечает «Воистину воскрес!».))
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+1
LyiraTula
Написано вчера, в 12:27
Доброе утро, Сахалин!
На подоконниках у меня ничего нет, нигде, в данном вопросе я солидарна с Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
А, вот чeLOVEк NaStRoEniE пора раскулачивать, ни фига себе столько площадей
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+9
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано вчера, в 13:41
LyiraTula, два этажа в доме. на первом этаже: прихожая, бойлерная, зал, кухня, коридорчик в ванную-туалет, второй туалет. Второй этаж: холл, комната проходная (не жилая), и три комнаты. И усё)))А чердак ещё есть))
Ответить
+4
LyiraTula
Написано вчера, в 14:04
чeLOVEк NaStRoEniE, ох...уборка, небось, нелегка?
Ответить
+3
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано вчера, в 14:26
LyiraTula, да в принципе нет))Справляемся)
Ответить
+3
Еще 3 комментария
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 12:32
Всем привет! С Великой пятницей и наступающими праздниками! Что до красивых окон, на следующий год
будет 10 лет, как я украсил окна выпиленными мною из отходов производства наличниками... О-о-очень доволен...Ни морозов, ни воды, ни буранов не боятся, сами моются дождичком...
Подпись к картинке: Ну-ка поворотись-ка, сынку...а хвост у тебя е?
Ответить
+11
sasch
Написано вчера, в 13:17
Григорий Смекалов,
А на окне наличники
Гуляй да пой станичники...
Ответить
+4
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано вчера, в 13:45
Ответить
+1
Еще 3 комментария
sasch
Написано вчера, в 13:18 Отредактированно вчера, в 13:19
А у меня, приблизительно вот так

Хм, посмотрел фото, надо пыль вытереть с подставки монитора
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+6
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано вчера, в 13:46 Отредактированно вчера, в 13:46
sasch, моряк? подводник? надводник?
Ответить
+3
sasch
Написано вчера, в 16:48
чeLOVEк NaStRoEniE, Ага, душа в полоску.
Ответить
+1
Татьяна Сергеева
Написано вчера, в 17:04
Ответить
+4
Еще 3 комментария
Хронос
Написано вчера, в 14:52
Привет всем!
На окне стоят цветы,лимон, перец.
Надпись к картинке :"Том, это я Джери! "
Ответить
+5
Татьяна Сергеева
Написано вчера, в 17:05
Ответить
+3
Хронос
Написано вчера, в 18:11
Татьяна Сергеева, Спасибо Татьяна!
Ответить
+1
Балтийская Килька
Написано вчера, в 16:30
Предвыходного праздничного всем денька! С пятничкой долгожданной!


Пасхальные яйца из сыра одобрям-с) Из мясы тоже было б хорошо и вкусно)

У меня на подоконниках цветы, рассада помидорок комнатных, Дашкины игрушки. А на работе на подоконнике шикарная глоксиния)

Подборочка сегодня умилительно-расстрогательная! Спасибо огромное! Вспомнился мультик "День рождения бабушки".

Всем отличного настроения и чудесной погоды!
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+6
Татьяна Сергеева
Написано вчера, в 17:09
Балтийская Килька, пусть все будет так, как ты захочешь!
Ответить
+4
Балтийская Килька
Написано вчера, в 17:13
Татьяна Сергеева, Ой, спасибки за липисинчик! Вкусненько и сочненько! Танюш, а точно будет всё так, как захочу? Я хочу срочно солнце и тепло. Потому что проливной дождь и холод. Срочно хочу выиграть в лотерею несколько миллионов. Срочно хочу селедку под шубой, окрошку. Срочно хочу помаду за 1500. Срочно хочу подстричься креативно. Срочно хочу джинсы новые.
Можно мне всё это?
Ответить
+4
Татьяна Сергеева
Написано вчера, в 17:52
Балтийская Килька, не. прям все и сразу низя))) Надо постепенно)
Ответить
+3
Еще 12 комментариев
sasch
Написано вчера, в 17:08
Татьяна Сергеева А хде мой подарок на сёдни!
Я даже на вопрос ответил, и на тебе! Даже в подарок кучку пикселей зажали!
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+5
VLадимир
Написано вчера, в 17:15
sasch, Санька-попрошанька.
Ответить
+5
sasch
Написано вчера, в 17:18
VLадимир, Я злорадно усмехаясь шлю тебе вот такую картинку к Пасхе.
Готовил пакость Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а , но ты первый нарвался.

Пасхальный заяц красящий яйцо Чужого
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+3
VLадимир
Написано вчера, в 17:24 Отредактированно вчера, в 17:24
sasch, спасибо друже,хоть здесь я первый.
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+3
Еще 28 комментариев
Татьяна Сергеева
Написано вчера, в 17:11
Победитель дня сегодня Русалка Обыкновенная! А победитель недели - Ostrov15! Поздравляем! Танцуют все!
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+8
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 19:18
Ураааа! Мариша , с победой недели!!!
Ответить
+5
Ostrov15
Написано сегодня, в 01:34
НюНик_просто_Анна,
Спасибо, спасибо, спасибо!
Ответить
0
VULKAN
Написано вчера, в 21:01
С победой недели Ostrov15 !!!
Ответить
+2
Ostrov15
Написано сегодня, в 01:35
VULKAN,
Спасибо ооооооо!
Ответить
0
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