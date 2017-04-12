УютноОконное ХудожественноДоброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, друзья! С пятницей!

Начну с праздников на выходные

15 апреля Международный день культуры

Международный день цирка

День экологических знаний

И День специалиста по радиоэлектронной борьбе Вооруженных сил России

А в воскресенье православная Пасха

А теперь новости

Изобретены съедобные бутылки, которые в будущем могут заменить пластик

Британские инженеры нашли новый способ бороться с загрязнением окружающей среды. Они изобрели съедобные емкости для воды, которые не представляют никакой опасности для человека и природы. Проект был разработан еще в 2014-м, но только сейчас его готовы запустить в серийное производство, сообщает Fast Company.

Инновационные бутылки сделаны из водорослей методом гелеобразования. Этот прием часто используется в кулинарии. При производстве съедобных бутылок используется смесь хлорида кальция и альгината натрия, взятого из бурых водорослей. На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как выглядят "бутылки будущего". Внешне они немного напоминают медуз.

Ожидаются, что съедобные "воздушные шарики" поступят в продажу до конца 2017-го. Стоимость такой емкости будет составлять около двух центов (одного рубля).

Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2876885&cid=520

Пасхальное яйцо из сыра может стать альтернативой сладким пасхальным яйцам из шоколада

Лондонская сыродельня Wildes Cheese создала необычное пасхальное яйцо из сыра, которое может стать альтернативой традиционным сладким пасхальным яйцам из шоколада. Сырное яйцо под названием Cheester Egg было произведено по «специально разработанному уникальному рецепту» с использованием коровьего молока и вегетарианского сычужного фермента. Так как Cheester Egg сделано из цельного куска сыра, оно не имеет полости в середине в отличие от шоколадных яиц. Сообщается, что яйцо характеризуется кремовой текстурой и слегка острым вкусом. Сырные пасхальные яйца можно приобрести в магазинах Лондона за 18$.

Источник: http://kedem.ru/news/2017/04/12/pashalnoe-yajco-iz-syra/

Вопрос на сегодня:

Что стоит (лежит) на окне в вашей комнате?

А теперь очередь подборочки. Сегодня это уютные работы, в том числе и оконные. Автор - художник-иллюстратор Таня Сытая.

Серия "Окошки"



Весна



Белочка



Василёк



Ласточкина почта



Сирень



Шиповник



Яблочный пирог



Утро



Матрёшка



Зарянка



Кружинки



СнегоВика



Так вот ты какая, Снегурочка!



Фонарик

Серия "Кружева"



Синий вечер

Иллюстрации к сказочным повестям С. Могилевской "Мой папа - волшебник", "И они построили волшебный дом"



Мой папа волшебник



И они построили волшебный дом



Сокровища



Семейство



Май



Печка



Дух печки



Стена



Добывайка



Мухомор



Изгородь



Уголок в саду



Превращение



***



Папа приехал!



Колонка



Сосна



***



Про Кузьку



Про птичку Пик-вили-ви



Гнездо



***



В поле



Дайте порулить!



Дождь



Папа - "волшебник"



Чердак



Сумерки



Однажды вечером



Сюрприз



Скукотень



Уходи от нас, зима!



Всем бояться...



Пришло время собираться на дачу



Кузька едет на дачу



И скучно и грустно



Там, где растут белые рогалики...



Забытая калитка



Анюта



Ухти-тухти



Первый день отпуска. Лето в городе



Со станции...



Смородина



Секрет



На чердаке



О том, как папа снова превратился в волшебника...



Гости на пороге



...строили, строили и, наконец, построили



И они ... покрасили волшебный дом

Нашла тут

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня и суперских выходных!