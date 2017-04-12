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Утро с АСТВ
КотоПряточное доброутреннее с конкурсом)

КотоПряточное доброутреннее с конкурсом)

Доброе утро! 

Сегодня День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России 

А еще Всемирный день гемофилии

 

А теперь новости

В США построили кубик Рубика весом 680 килограммов

Выпускники американского Университета Мичигана создали крупнейший кубик Рубика в мире, который весит 680 килограммов. Его грани при этом не менее подвижны, чем в головоломке стандартных размеров. По словам одного из авторов проекта, на сборку обычного кубика Рубика он тратит не более двух минут, сообщает Yahoo!

По словам 22-летнего Райана Куна, собрать 680-килограммовую головоломку он готов чуть более чем за час. Огромную конструкцию выставили в инженерном корпусе университетского кампуса в Энн Арбор.

Кубик Рубика изобрел венгерский скульптор и преподаватель архитектуры Эрне Рубик в 1980-х годах. Эта игрушка очень популярна в мире, ежегодно на планете продаются около 10 миллионов копий головоломки.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2877861&cid=520

Ученые создают препараты для влюбленных

Ученые-нейроэтики из Оксфордского университета работают над созданием таблеток, которые помогут влюбленным пережить разрыв отношений.

 Ученые работают и над созданием «антилюбовных» таблеток, которые помогут влюбленным уменьшить переживания после расставания и легче пережить разрыв отношений, а также «любовных» таблеток, которые помогут обновить отношения тем парам, которые долгое время вместе.

Создатели любовного эликсира уверены, что лекарства будут востребованы, а вот психологи считают, что чувства нужно подавлять или поддерживать без вмешательства химических веществ.

Источник: http://vevby.ru/science/45362-uchenye-sozdayut-preparaty-dlya-vlyublennyh.html

 

Вопрос на сегодня:

А где вы любили прятаться в детстве? Было какое-то особое место?)

 
Всем известно, что когда нужно, кошки могут быть тихими и бесшумными. Наверняка ваш Барсик не раз прятался в каком-нибудь укромном уголке, а вы бегали по дому и не могли его найти. Что ж, этот пост посвящен совершенно другой породе кошек, а именно, тем, которые совершенно не умеют играть в прятки. Нет, серьезно, вы только посмотрите на них!

 

Нашла тут
 

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня и отличного настроения!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:50 +14
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 07:08 Отредактированно сегодня, в 07:08
Доброе всем утро! С праздниками ветеранов перечисленных структур!
В зале на старой родительской квартире стоял стол. Чем он только не побывал в своей жизни: и рубкой корабля, и кабиной самолета, и индейским фигвамом, и многим другим. А уж если приходили гости - святым делом было ползать под ногами и тырить обувь, отдавая за угощение

Согласна с психологами: с любовными удачами и неудачами человек должен справляться сам. Другое дело, нужен все ж либо хороший психотерапевт, а лучше - подруга, добрая, понимающая, поддерживающая, помогающая принять правильное решение, но не навязывающая его. Мне в свое время повезло.
Котеи мои почти все из вышепоказанного перепробовали, особенно кошка, не зря в пословице любопытство сгубило именно ее. Хотя порой прячется так, что сердце выскакивает, пока найду.
Фууууу, устала писать... Подпись уже выше моих сил... Хотя:
Чего ржете? Весь отпуск у бабули провел... Хорошо, хоть не колобком стал.
Всем хорошего понедельника!
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+11
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:40
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+5
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 08:49
Татьяна Сергеева, хорошего дня!
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+3
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:33
Доброе утро!
Пряталась, думаю, в шифоньере!
Название: - "вяжу, вяжу... отвлечься хочу!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
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+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:41
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+5
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 09:05
Татьяна Сергеева, СПАСИБО!!!
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+2
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 08:10
Всегда удивляла и удивляет способность котячих с удовольствием залезать в картонные коробки, пакеты, рюкзаки, сумки и чемоданы



ЗЫ: Найди барсука
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+10
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:42
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+6
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 08:53
sasch,
не нашла
А он там есть?
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+3
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 09:00
Татьяна Сергеева,
Рубелит+лепидолит из Бразилии - "где много диких обезьян"
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+5
Еще 6 комментариев
Mopsik
Написано сегодня, в 08:29 Отредактированно сегодня, в 08:29
Доброе утро друзья

Имеющих отношение к праздникам с праздником

Такс такс такс.
Я любила строить из стульев и одеял шалаш, могла там целый день просидеть с сестренкой.
Подборочка клевенькая
из серии мастер маскировки

К картинке: я еще крестиком вышивать могу и на машинке ммммтоже

Всем отличного понедельника
и чумачечего настроения
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:42
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+6
Mopsik
Написано сегодня, в 08:48
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+3
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 09:11
Доброе утро! С началом новой трудовой недели. Всех причастных к праздникам поздравляю
счастья радости желаю!

В детстве я любила прятаться на чердаке.
Там было столько интересного
светло, и совсем не страшно.

Подборочка классная
Ох уж эти усато-полосатые
где только мы их не искали
Любимое место у них-это шкаф купе. Прозевал, и не закрыл дверцу, все ... ищи потом среди сумок и коробок.

Картинка: Тем временем в наушниках
звучит

Всем самого доброго дня и отличного настроения!
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+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:22
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+2
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 10:27
Татьяна Сергеева, спасибо большое
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+2
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 09:16
Жаль вчера не попалось.... Как раз на Пасху распевать
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+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:22
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+3
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 10:01
Вспомни кота - он тут как тут
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+3
Русалка Обыкновенная
Написано сегодня, в 10:12
Всем привет!
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+3
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:23
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+2
Катерина90
Написано сегодня, в 10:29
Всем доброго утра!) Котейки классные! Наш кот тоже шкодливый , как залезет куда-нибудь, смех да и только)) В детстве пряталась под кровать или в шкаф, в шкафу делала себе уютную штаб квартиру)) а когда стала чуть постарше добрались уже до подъездных штаб квартир)) Название к картинке: " Укушенный бабушкой!"
Всем хорошего дня и отличного настроения!)
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 10:31
Катерина90, подпись
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+1
Катерина90
Написано сегодня, в 10:38
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+2
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 11:27
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0
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 10:36
Всем привет! Во-первых, я наконец, на Сахалине... во-вторых, 17 лет назад награжден медалью "Ветеран МВД РФ"...в- третьих, в детстве любил прятаться в одном интересном месте
со временем понял : это пожизненно

Подпись к картинке: бюджетный вариант реабилитации после "горячих точек"
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 10:40
Григорий Смекалов, ооооо, Г.Н., с праздником и прибытием на Родину
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+3
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VLадимир Online
Написано сегодня, в 10:50
Григорий Смекалов, с возвращением на Родину достойных сынов Отчизны(Сахалина).
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+2
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 11:27
Григорий Смекалов, с праздником и возвращением!!!!!
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+1
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