КотоПряточное доброутреннее с конкурсом)
Доброе утро!
Сегодня День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России
А еще Всемирный день гемофилии
А теперь новости
В США построили кубик Рубика весом 680 килограммов
Выпускники американского Университета Мичигана создали крупнейший кубик Рубика в мире, который весит 680 килограммов. Его грани при этом не менее подвижны, чем в головоломке стандартных размеров. По словам одного из авторов проекта, на сборку обычного кубика Рубика он тратит не более двух минут, сообщает Yahoo!
По словам 22-летнего Райана Куна, собрать 680-килограммовую головоломку он готов чуть более чем за час. Огромную конструкцию выставили в инженерном корпусе университетского кампуса в Энн Арбор.
Кубик Рубика изобрел венгерский скульптор и преподаватель архитектуры Эрне Рубик в 1980-х годах. Эта игрушка очень популярна в мире, ежегодно на планете продаются около 10 миллионов копий головоломки.
Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2877861&cid=520
Ученые создают препараты для влюбленных
Ученые-нейроэтики из Оксфордского университета работают над созданием таблеток, которые помогут влюбленным пережить разрыв отношений.
Ученые работают и над созданием «антилюбовных» таблеток, которые помогут влюбленным уменьшить переживания после расставания и легче пережить разрыв отношений, а также «любовных» таблеток, которые помогут обновить отношения тем парам, которые долгое время вместе.
Создатели любовного эликсира уверены, что лекарства будут востребованы, а вот психологи считают, что чувства нужно подавлять или поддерживать без вмешательства химических веществ.
Источник: http://vevby.ru/science/45362-uchenye-sozdayut-preparaty-dlya-vlyublennyh.html
Вопрос на сегодня:
А где вы любили прятаться в детстве? Было какое-то особое место?)
А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня и отличного настроения!
В зале на старой родительской квартире стоял стол. Чем он только не побывал в своей жизни: и рубкой корабля, и кабиной самолета, и индейским фигвамом, и многим другим. А уж если приходили гости - святым делом было ползать под ногами и тырить обувь, отдавая за угощение
Согласна с психологами: с любовными удачами и неудачами человек должен справляться сам. Другое дело, нужен все ж либо хороший психотерапевт, а лучше - подруга, добрая, понимающая, поддерживающая, помогающая принять правильное решение, но не навязывающая его. Мне в свое время повезло.
Котеи мои почти все из вышепоказанного перепробовали, особенно кошка, не зря в пословице любопытство сгубило именно ее. Хотя порой прячется так, что сердце выскакивает, пока найду.
Фууууу, устала писать... Подпись уже выше моих сил... Хотя:
Чего ржете? Весь отпуск у бабули провел... Хорошо, хоть не колобком стал.
Всем хорошего понедельника!
Пряталась, думаю, в шифоньере!
Название: - "вяжу, вяжу... отвлечься хочу!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
ЗЫ: Найди барсука
Имеющих отношение к праздникам с праздником
Такс такс такс.
Я любила строить из стульев и одеял шалаш, могла там целый день просидеть с сестренкой.
Подборочка клевенькая
К картинке: я еще крестиком вышивать могу и на машинке ммммтоже
Всем отличного понедельника
В детстве я любила прятаться на чердаке.
Подборочка классная
Картинка: Тем временем в наушниках
Всем самого доброго дня и отличного настроения!
Подпись к картинке: бюджетный вариант реабилитации после "горячих точек"