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Дорожите жизнью

Дорожите жизнью

Сидишь одиноко на крыше высотки.
А кто-то сидит на перилах моста.
Кто-то держит в руке горсть таблеток.
Вы разные все,  но цель лишь одна.

Вам жить стало трудно на свете.
Нет  сил  больше  всё  терпеть.
Покончить с болью своей хотите.
Свою жизнь из памяти всех стереть.

Для  того, чтобы больше не мучиться.
Не терпеть униженье от близких людей.
Чтобы  больше  не  изворачиваться.
Не  грустить,  вспоминая  друзей.

"Где  же  вы, близкие люди?
Почему нет вокруг никого ?
Где друзья мои, были что рядом?
Не  осталось  ни  одного.

Я остался один в своей боли.
Грусть моя нарушает  покой.
Им понять меня трудно, я знаю.
Так зачем я им нужен такой?"

"Все хотят от меня совершенства.
Чтобы проворна была, и умна.
Всё, везде и во всём успевала.
Выше  всех  чтобы  я  была.

А мне трудно так жить, под напором
Бесконечных  упрёков  родных.
Я  устала. Мне  так  одиноко.
Так зачем  же мне дальше так жить?"

"Я одна, тебя нету здесь  рядом,
Лишь осталось от рук  тепло.
Ты оставил меня на рассвете.
Твоё  чувство ко мне  ушло.

А моя любовь в сердце, живая.
Хоть и предал меня - я люблю.
Только мир без тебя мне не нужен.
Так  уж  лучше  я  тоже  уйду."

Бесконечные мыслей потоки.
Безудержно текут в голове.
И до боли сжимается сердце.
Пустота и тоска  на  душе.

Я хочу вам сказать, дорогие:
Не свершайте безумный шаг.
На свете найдутся добрые люди.
Они  отогреют  вас.

Хорошие вы и родные,
Хотелось бы всех вас обнять.
И попросить  прощения
За тех, кто не смог вас понять.

Жизнь - это ценный подарок,
Её потерять так легко.
Расставаться вы с ней не спешите.
Прошу об одном вас - живите!

 

Автор: Ptijka1, сегодня, в 16:11 +6
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Комментарии
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Mauzer Online
Написано сегодня, в 17:03
Долгих вам лет жизни!
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Ptijka1 Online
Написано сегодня, в 17:12
Mauzer, Спасибо большое.Очень хочется ,чтобы люди не смотря ни на что ,продолжали жить.
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Mauzer Online
Написано сегодня, в 17:16
Ptijka1,
каждый сам выбирает свой путь....
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sasch Online
Написано сегодня, в 17:14
Мдя... Странные темы. Вроде весна. А потянуло авторов в депрессуху.
Не поддержу только из-за неприятия таких тем. Извиняйте.
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Ptijka1 Online
Написано сегодня, в 17:44
sasch, Я человек далекий от депрессии,даже порой зло разбирает,что не в состоянии понять таких людей.
А стих этот написала еще в январе.Новости были ужасные,день через день кто то повесился,застрелился,вот и родились подобные мысли.Я вообще считала ,что этому стиху не место в блоге" творчество".Просто очередь подошла ,вот и вышло так,грустные мысли весною.
На самом деле настроение уже весеннее.
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Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 17:19 Отредактированно сегодня, в 17:19
Тема произведения понравилась. Всё правильно, жизнью нужно дорожить. Тут боишься как бы раньше времени не умереть,переживаешь за детей, родных, а многие добровольно лишают себя жизни.
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Арктический Воин
Написано сегодня, в 17:27
Не торопись на «тот свет». У тебя еще этот не оплачен!
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Арктический Воин
Написано сегодня, в 17:55
Уйти из жизни- это круто- все будут плакать-горевать...
А сам лежишь в моче, какашках и вся обблевана кровать.
Брезгливо выбросит перчатки с комком у горла медэксперт
И скажет- «приоткройте окна, воняет дико этот смерд»
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