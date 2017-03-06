Дорожите жизнью

Сидишь одиноко на крыше высотки.

А кто-то сидит на перилах моста.

Кто-то держит в руке горсть таблеток.

Вы разные все, но цель лишь одна.

Вам жить стало трудно на свете.

Нет сил больше всё терпеть.

Покончить с болью своей хотите.

Свою жизнь из памяти всех стереть.

Для того, чтобы больше не мучиться.

Не терпеть униженье от близких людей.

Чтобы больше не изворачиваться.

Не грустить, вспоминая друзей.

"Где же вы, близкие люди?

Почему нет вокруг никого ?

Где друзья мои, были что рядом?

Не осталось ни одного.

Я остался один в своей боли.

Грусть моя нарушает покой.

Им понять меня трудно, я знаю.

Так зачем я им нужен такой?"

"Все хотят от меня совершенства.

Чтобы проворна была, и умна.

Всё, везде и во всём успевала.

Выше всех чтобы я была.

А мне трудно так жить, под напором

Бесконечных упрёков родных.

Я устала. Мне так одиноко.

Так зачем же мне дальше так жить?"

"Я одна, тебя нету здесь рядом,

Лишь осталось от рук тепло.

Ты оставил меня на рассвете.

Твоё чувство ко мне ушло.

А моя любовь в сердце, живая.

Хоть и предал меня - я люблю.

Только мир без тебя мне не нужен.

Так уж лучше я тоже уйду."

Бесконечные мыслей потоки.

Безудержно текут в голове.

И до боли сжимается сердце.

Пустота и тоска на душе.

Я хочу вам сказать, дорогие:

Не свершайте безумный шаг.

На свете найдутся добрые люди.

Они отогреют вас.

Хорошие вы и родные,

Хотелось бы всех вас обнять.

И попросить прощения

За тех, кто не смог вас понять.

Жизнь - это ценный подарок,

Её потерять так легко.

Расставаться вы с ней не спешите.

Прошу об одном вас - живите!