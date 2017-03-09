НеАнгел
Когда НеАнгел ты, то это же прекрасно!
Ведь добротой, увы, мир этот не спасти.
Тут даже Дьявол осознал, что все опасно:
Решишься мстить - не смогут ноги унести.
Живу шерифом: я закон, и суд, и исполнитель.
Свет жировых свечей натопленных с врага,
Осветит скромную НеАнгела обитель,
Куда не вхожа добродетелей нога.
Что есть добро? Да то же зло в другой личине.
Проткнешь мечом и, вон, уж масочка сползла.
Не миротворец только лишь по той причине:
Добра не делай - не получишь зла.
Да, я НеАнгел и НеДемон. Кто же?
А вы проверьте, только не оправдан риск.
Нет красных глаз, рогов, вампира бледной кожи,
Не издаю ни грозный рык, ни ультраписк.
Осудите? Ну что ж, то Ваше право.
Я и не ждал оваций бурных шквал.
Не выхожу с поклоном в зал под «браво»,
От лицемерия толпы давно устал.
Война столетий - бьются на смерть воины.
А суть то в чем? Добра победу ждут...
Погибнет Зло под острой стали звоны,
Но победителя убийцей не зовут!
Вот потому НеАнгел и не буду,
Творить добро в сети Гордеева узла.
И пусть меня достанут пересуды -
Не поддержу Добра во имя Зла.
А то, что за плечом нет крыльев, так то не повод горевать.
НеАнгелу свобода действий: без крыльев проще убивать,
И слаще месть, и кровь врага приятнее на вкус.
Я знаю, что пишу...вот, просто опытом делюсь.
Не гложет совесть, словно кости псы - взаймы,
Что после боя свежим мясом набьют брюхо.
К чему быть Ангелом, когда есть вкус войны
И стон врага, ласкающий нам ухо.