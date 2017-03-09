НеАнгел

Когда НеАнгел ты, то это же прекрасно!

Ведь добротой, увы, мир этот не спасти.

Тут даже Дьявол осознал, что все опасно:

Решишься мстить - не смогут ноги унести.



Живу шерифом: я закон, и суд, и исполнитель.

Свет жировых свечей натопленных с врага,

Осветит скромную НеАнгела обитель,

Куда не вхожа добродетелей нога.



Что есть добро? Да то же зло в другой личине.

Проткнешь мечом и, вон, уж масочка сползла.

Не миротворец только лишь по той причине:

Добра не делай - не получишь зла.



Да, я НеАнгел и НеДемон. Кто же?

А вы проверьте, только не оправдан риск.

Нет красных глаз, рогов, вампира бледной кожи,

Не издаю ни грозный рык, ни ультраписк.



Осудите? Ну что ж, то Ваше право.

Я и не ждал оваций бурных шквал.

Не выхожу с поклоном в зал под «браво»,

От лицемерия толпы давно устал.



Война столетий - бьются на смерть воины.

А суть то в чем? Добра победу ждут...

Погибнет Зло под острой стали звоны,

Но победителя убийцей не зовут!



Вот потому НеАнгел и не буду,

Творить добро в сети Гордеева узла.

И пусть меня достанут пересуды -

Не поддержу Добра во имя Зла.



А то, что за плечом нет крыльев, так то не повод горевать.

НеАнгелу свобода действий: без крыльев проще убивать,

И слаще месть, и кровь врага приятнее на вкус.

Я знаю, что пишу...вот, просто опытом делюсь.



Не гложет совесть, словно кости псы - взаймы,

Что после боя свежим мясом набьют брюхо.

К чему быть Ангелом, когда есть вкус войны

И стон врага, ласкающий нам ухо.