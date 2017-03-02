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Феникс

Феникс

Я пытался вернуться Фениксом,

Но Богам моих просьб не слышно.

Пепел ветром раздуло по миру,

Возродиться не смог, не вышло.

 

Афродита звала в пучины,

Шанс давала восстать из пены.

Только были на то причины,

И Судьба полоснула вены.

 

Кровью море моей наполнилось,

Вены сдулись и стали плоскими.

Берега его переполнились,

Острова стали вмиг полосками.

 

Как вернуться на землю грешнику?

Обрести снова тело послушное...

И, подобно лесному орешнику,

Отделить от души ненужное.

 

Шелуху отодрать от ядрышка,

Вместе с плотью, без сожаления.

Отойти хоть на шаг от краешка

И прогнать даже тень сомнения.

 

Мать-сыра Земля дюже вздрогнула,

Представляя мое пришествие.

И заочно тропу мне прокляла,

Не вернулось чтоб тело грешное.

 

Вся броня уж давно ржой съедена,

Меч мой верный где-то потеряный.

Ах, ты жизнь моя, сволочь-вредина...

Среди Ада стою растерянный.

 

Только, батюшка, поздно каяться,

Изначально бы жил как надо...

А теперь будешь вечно маяться -

Все ж героя нашла награда.

 

Автор: Арктический Воин, сегодня, в 14:17 +8
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Комментарии
lvista
Написано сегодня, в 14:47
Дюже? Или все же даже?
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+4
Арктический Воин
Написано сегодня, в 14:51
lvista, Дюже. Именно так
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+1
russkiy
Написано сегодня, в 14:50
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+3
Арктический Воин
Написано сегодня, в 14:52
russkiy, Доброе утро, Командир
Спасибо))
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+2
russkiy
Написано сегодня, в 14:57
Арктический Воин, и вам день добрый! Что б стряхнуть с себя старую пыль нужен повод серьёзный... а просто так не получится. Хорошее стихотворение.
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+3
Арктический Воин
Написано сегодня, в 15:00
russkiy, Время расплачиваться за грехи
Благодарю. Как настроение с утреца? Погодка балует?
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+2
Еще 4 комментария
Online
Ptijka1 Online
Написано сегодня, в 15:42
Стих прочитала на одном дыхании.В таком небольшом стихе так много мыслей уложилось.Понравилось!
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+2
Арктический Воин
Написано сегодня, в 15:51
Ptijka1, Спасибо, Воробейка
Не всегда, правда, получается уложиться в несколько строк. Для меня это редкость
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0
Veronika1211
Написано сегодня, в 16:12
Спасибо, понравилось
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+2
Арктический Воин
Написано сегодня, в 16:19
Veronika1211, Вам спасибо за оценку)))
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0
Русалка Обыкновенная
Написано сегодня, в 17:26
Хорошие рифмы, отточенные, мелодичные.
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+3
Арктический Воин
Написано сегодня, в 17:44
Русалка Обыкновенная, Спасибо, Русалочка
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0
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