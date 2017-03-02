Феникс

Я пытался вернуться Фениксом,

Но Богам моих просьб не слышно.

Пепел ветром раздуло по миру,

Возродиться не смог, не вышло.

Афродита звала в пучины,

Шанс давала восстать из пены.

Только были на то причины,

И Судьба полоснула вены.

Кровью море моей наполнилось,

Вены сдулись и стали плоскими.

Берега его переполнились,

Острова стали вмиг полосками.

Как вернуться на землю грешнику?

Обрести снова тело послушное...

И, подобно лесному орешнику,

Отделить от души ненужное.

Шелуху отодрать от ядрышка,

Вместе с плотью, без сожаления.

Отойти хоть на шаг от краешка

И прогнать даже тень сомнения.

Мать-сыра Земля дюже вздрогнула,

Представляя мое пришествие.

И заочно тропу мне прокляла,

Не вернулось чтоб тело грешное.

Вся броня уж давно ржой съедена,

Меч мой верный где-то потеряный.

Ах, ты жизнь моя, сволочь-вредина...

Среди Ада стою растерянный.

Только, батюшка, поздно каяться,

Изначально бы жил как надо...

А теперь будешь вечно маяться -

Все ж героя нашла награда.