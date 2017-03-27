Нежданность
Неинтересно быть «святым»,
Без искорки и без «однажды»…
И кем ты будешь, и каким –
Предугадать сумеет каждый.
Есть смысл сакральный в простоте…
Но как нас сложность привлекает!
Пусть очаруют нас не те,
Кто «много видел, много знает»…
В мишурной сложности пороки
Так притягательны порой…
И каждый мнит: «И я такой!
Я интересен сам собой!»
И как легко ошеломлять
Всех тех, кто ждет ошеломленья,
Легко, на пальце, преломлять
Простые с детства представленья..
Нежданность – вот великий Бог.
Она так рвет стереотипы,
Что если смог - то Бог. Не смог –
Листвой забвения засыпан…
Не совсем согласен с ":пусть очаруют нас не те, кто "много видел много знает."
Мне интересно с интересным собеседником
Хотя тут какой-то гимн очаровательной простоте. Наверное недопонял
Не знаю почему, но Гребенщикова напомнило.
Ох уж этот мой ассоциативный идиотский ряд
Что толку быть собой...