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Нежданность

Нежданность

Неинтересно быть «святым»,

Без  искорки и без «однажды»…

И кем ты будешь, и каким –

Предугадать сумеет каждый.

 

Есть смысл сакральный в простоте…

Но как нас сложность привлекает!

Пусть очаруют нас не те,

Кто «много видел, много знает»…

 

В мишурной сложности пороки

Так притягательны порой…

И каждый мнит: «И я такой!

Я интересен сам собой!»

 

И как легко ошеломлять

Всех тех, кто ждет ошеломленья,

Легко, на пальце, преломлять

Простые с детства представленья..

 

Нежданность – вот великий Бог.

Она так рвет стереотипы,

Что если смог  - то Бог. Не смог –

Листвой забвения засыпан…

 

Автор: НюНик_просто_Анна, сегодня, в 07:09 +14
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Комментарии
lvista
Написано сегодня, в 08:34
До последних строк гадала, кто автор. Моя смутная догадка подтвердилась! Анечка, красиво
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+5
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 08:48
lvista, спасибо, Оксаночка
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+4
lvista
Написано сегодня, в 09:17
НюНик_просто_Анна, очень редко радуешь нас своим творчеством. Я очень люблю твои стихи
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+5
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 09:28 Отредактированно сегодня, в 09:33
lvista, ну, ты же знаешь, в последнее время было не до творчества... Авторов много, очередь большая. Мариша вот запропала тоже
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+4
Еще 5 комментариев
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 12:44
Надо подумать...
Не совсем согласен с ":пусть очаруют нас не те, кто "много видел много знает."
Мне интересно с интересным собеседником

Хотя тут какой-то гимн очаровательной простоте. Наверное недопонял
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+5
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 12:55
sasch, порой человек только кажется сложным. Потому что его суждения, поступки неожиданны и выбиваются из общего ряда. Это очень привлекает. Но это не есть гарантия, что человек интересен, тем более - что он тот, кому можно верить.
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+4
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 13:12
НюНик_просто_Анна,
Не знаю почему, но Гребенщикова напомнило.
Ох уж этот мой ассоциативный идиотский ряд


Что толку быть собой...
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+4
karsa
Написано сегодня, в 12:58
Анют, супер! И в точку все, без промаха!
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+4
Online
max7676 Online
Написано сегодня, в 16:20
Анна , я наверно что-то упустил , но скажу честно ,что в первый раз прочитал твои стихи , хотя и давно на сайте . Для меня это неожиданно , очень красиво
и легко читается ...
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 16:21
max7676, это - не первые мои стихи... Спасибо за оценку
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+2
Online
max7676 Online
Написано сегодня, в 16:40
НюНик_просто_Анна,
Да я это понял , что не первые , вот почему я их раньше не встречал , вот в чём вопрос ...
Это мне минус .
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