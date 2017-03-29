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Беседа с богом (басня)

Беседа с богом (басня)

От модератора: автор пишет, что эта вещь навеяна последними событиями на Сахалине... какими - догадайтесь сами.

 

Прости мне, Господи, ведь я не без греха...

Вчера стащил опять свиные потроха.

Я знаю, скажешь, столько мне не съесть...

Но для меня почти благая весть,

Что резали вчера соседи старую свинью.

Я известил об этом всю мою семью!

Узри! Ведь что-то же хорошее во мне и есть?

Я полагал, что буду не один все это есть.

Прости мне жадность, я не совладал...

Так эго разрослось!.. один втихушку жрал...

Дай силы одолеть звериную натуру!

Я знаю, ты не зря мне даровал кошачью шкуру.

Ты исполнял, любя, мои желанья жить

Как кот, чтоб без проблем и не тужить.

Теперь могу сколько угодно спа-а-ать,

Вылизывать свой хво-о-ост и мя-я-ясо во-ро-вать...

О Боже! Мне так стыдно, дальше что?

Я взрослый кот, а деградирую... в кого?

 

Ведь воровство и жадность - это грех.

И эта истина касается здесь всех.

Автор: sVamiOlga, сегодня, в 19:55 +8
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Комментарии
sasch
Написано сегодня, в 20:18
Каким боком эта истина касается меня?
Я вор и жадина!? Или всё сообщество АСТВ!?

А более явных претендентов вы побоялись озвучить?
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+2
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 21:30
sasch, кто не вор и не жадина - те просто читают и улыбаются. Мне кажется, неплохо
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+4
Online
lvista Online
Написано сегодня, в 21:32
sasch, все мы не без грешка
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+4
sasch
Написано сегодня, в 22:24
lvista, Колись! Я не буду.
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+1
Online
lvista Online
Написано сегодня, в 20:22
Весьма неожиданно!
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+3
sasch
Написано сегодня, в 20:30
lvista, Ага, неожиданно хорошо. Только вывод меня смущает. Такую басню хорошо в депутатских кругах читать
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+3
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 21:36
sasch, может быть, это и подразумевалось... Автор написала мне - навеяно последними событиями на Сахалине... Сейчас добавлю - станет яснее))) мой косяк
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+3
sasch
Написано сегодня, в 22:25
НюНик_просто_Анна, Всё яснее и яснее
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+1
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 20:53
Мне понравилось!)) Как раз в тему поста, и с юморком!
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+3
Online
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^ Online
Написано сегодня, в 21:03
У кота начали просыпаться совесть, чувство вины, духовные потребности...
В кого же он деградирует? Очевидно!
Басня по Дарвину...
А то что некоторые в тихушку жрут, обуславливается чаще всего не жадностью а совершенно иными трудностями человеческого бытия
.
Спасибо за некую интригу, мне очень понравилась ваша басня!!!
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+1
Инна Фидянина-Зубкова
Написано сегодня, в 21:15
ЧЕГО СТЫДЯТСЯ КОШКИ

Наша кошка скалолаза —
уничтожила припасы:
корюшку, салакушку.
И на нашу матушку
смотрит так сердито,
ничуть не воровито.

Бессовестная кошка,
ты бы понемножку
рыбку то тягала.
Мама б не узнала!

А где у кошек совесть?
Напишу я повесть
про то, как кошкам стыдно,
когда еды не видно
в их кошачьей миске.

Бедные, бедные киски,
стыдно им за хозяев.
А вы и не знали!
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+1
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