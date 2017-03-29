Беседа с богом (басня)
От модератора: автор пишет, что эта вещь навеяна последними событиями на Сахалине... какими - догадайтесь сами.
Прости мне, Господи, ведь я не без греха...
Вчера стащил опять свиные потроха.
Я знаю, скажешь, столько мне не съесть...
Но для меня почти благая весть,
Что резали вчера соседи старую свинью.
Я известил об этом всю мою семью!
Узри! Ведь что-то же хорошее во мне и есть?
Я полагал, что буду не один все это есть.
Прости мне жадность, я не совладал...
Так эго разрослось!.. один втихушку жрал...
Дай силы одолеть звериную натуру!
Я знаю, ты не зря мне даровал кошачью шкуру.
Ты исполнял, любя, мои желанья жить
Как кот, чтоб без проблем и не тужить.
Теперь могу сколько угодно спа-а-ать,
Вылизывать свой хво-о-ост и мя-я-ясо во-ро-вать...
О Боже! Мне так стыдно, дальше что?
Я взрослый кот, а деградирую... в кого?
Ведь воровство и жадность - это грех.
И эта истина касается здесь всех.
Я вор и жадина!? Или всё сообщество АСТВ!?
А более явных претендентов вы побоялись озвучить?
В кого же он деградирует? Очевидно!
Басня по Дарвину...
А то что некоторые в тихушку жрут, обуславливается чаще всего не жадностью а совершенно иными трудностями человеческого бытия
Спасибо за некую интригу, мне очень понравилась ваша басня!!!
Наша кошка скалолаза —
уничтожила припасы:
корюшку, салакушку.
И на нашу матушку
смотрит так сердито,
ничуть не воровито.
Бессовестная кошка,
ты бы понемножку
рыбку то тягала.
Мама б не узнала!
А где у кошек совесть?
Напишу я повесть
про то, как кошкам стыдно,
когда еды не видно
в их кошачьей миске.
Бедные, бедные киски,
стыдно им за хозяев.
А вы и не знали!