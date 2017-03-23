Весеннее...

Ах, как приятно нравиться мальчишке!

Красивому, такому молодому,

Застенчивому милому мальчишке!

Неопытному и смешному...

Ах, как приятно просто улыбаться!

Прохожим, своим мыслям, ветру!

Кружиться под дождем и улыбаться!

И быть как он - смешной и светлой!

Ах, как приятно взглядом прикасаться

К щекам алеющим и хохотать!

И в молодость душою возвращаться,

Пунцовым маком также расцветать!