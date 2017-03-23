Весеннее...
Ах, как приятно нравиться мальчишке!
Красивому, такому молодому,
Застенчивому милому мальчишке!
Неопытному и смешному...
Ах, как приятно просто улыбаться!
Прохожим, своим мыслям, ветру!
Кружиться под дождем и улыбаться!
И быть как он - смешной и светлой!
Ах, как приятно взглядом прикасаться
К щекам алеющим и хохотать!
И в молодость душою возвращаться,
Пунцовым маком также расцветать!
Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 18:00
Чувствую весеннее настроение! У меня такое же с утра было. Иду, улыбаюсь, и мне улыбаются
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lvista
Написано сегодня, в 18:01
НюНик_просто_Анна, легко и весело!
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НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 18:04
lvista, воздушно прямо-таки
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