блоги
блоги
Регистрация
Творчество
Весеннее...

Весеннее...

Ах, как приятно нравиться мальчишке!
Красивому, такому молодому,
Застенчивому милому мальчишке!
Неопытному и смешному...

Ах, как приятно просто улыбаться!
Прохожим, своим мыслям, ветру!
Кружиться под дождем и улыбаться!
И быть как он - смешной и светлой!

Ах, как приятно взглядом прикасаться
К щекам алеющим и хохотать!
И в молодость душою возвращаться,
Пунцовым маком также расцветать!

 

Автор: lvista, сегодня, в 17:56 +4
Еще в этом блоге
Вереск (Арктический Воин feat Ateriya )
Странная
Прощение
НеАнгел
Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 18:00
Чувствую весеннее настроение! У меня такое же с утра было. Иду, улыбаюсь, и мне улыбаются
Ответить
+1
lvista
Написано сегодня, в 18:01
НюНик_просто_Анна, легко и весело!
Ответить
+1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 18:04
lvista, воздушно прямо-таки
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Вереск (Арктический Воин feat Ateriya )
Вереск (Арктический Воин feat Ateriya )
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru