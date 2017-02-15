В предутренней прохладе лета,

В пьянящей полудреме-полусне,

В дрожании ресниц, луны и света

Привиделась беседа ясно мне:

- Кто ты такая, в самом деле?

Зачем пришла? Куда идешь?

- Несу я душу в бренном теле,

Бреду, куда - не разберешь...

- О чем ты грезишь и мечтаешь?

- Лишь о любви хочу молиться -

Живешь тогда, когда летаешь! -

А без нее не жаль разбиться...

- Зачем стихи? Откуда рифмы?

- А Бог их знает... да душа...

Стихи, как сонные молитвы,

Всё льнут к бумаге не спеша.

- Скажи, откуда вдруг картины?

Откуда лес, моря и горы?

- То плод любви кистей с холстиной,

Палитры-свахи заговоры...

- Ну, а тоски откуда столько?

Ведь ты счастливее других...

- Беды чужой остры осколки,

Я всех жалею, как родных...

Кто в том предутреннем тумане

Беседу вел - не разберешь.

Все расплылось. Решите сами,

Что правда здесь, а что здесь ложь...