Беседа
В предутренней прохладе лета,
В пьянящей полудреме-полусне,
В дрожании ресниц, луны и света
Привиделась беседа ясно мне:
- Кто ты такая, в самом деле?
Зачем пришла? Куда идешь?
- Несу я душу в бренном теле,
Бреду, куда - не разберешь...
- О чем ты грезишь и мечтаешь?
- Лишь о любви хочу молиться -
Живешь тогда, когда летаешь! -
А без нее не жаль разбиться...
- Зачем стихи? Откуда рифмы?
- А Бог их знает... да душа...
Стихи, как сонные молитвы,
Всё льнут к бумаге не спеша.
- Скажи, откуда вдруг картины?
Откуда лес, моря и горы?
- То плод любви кистей с холстиной,
Палитры-свахи заговоры...
- Ну, а тоски откуда столько?
Ведь ты счастливее других...
- Беды чужой остры осколки,
Я всех жалею, как родных...
Кто в том предутреннем тумане
Беседу вел - не разберешь.
Все расплылось. Решите сами,
Что правда здесь, а что здесь ложь...
Автор: lvista,
сегодня, в 07:28
+10
Твоя душа давно без кожи.
Осколками и боль, и споры
Ее изранили, похоже.
Ты властелин?
Едва ли!
.................................
Кому продала душу,
Когда талант давали?