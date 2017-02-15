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Беседа

Беседа

В предутренней прохладе лета,
В пьянящей полудреме-полусне,
В дрожании ресниц, луны и света
Привиделась беседа ясно мне:

- Кто ты такая, в самом деле?
Зачем пришла? Куда идешь?
- Несу я душу в бренном теле,
Бреду, куда - не разберешь...

- О чем ты грезишь и мечтаешь?
- Лишь о любви хочу молиться -
Живешь тогда, когда летаешь! -
А без нее не жаль разбиться...

- Зачем стихи? Откуда рифмы?
- А Бог их знает... да душа...
Стихи, как сонные молитвы,
Всё льнут к бумаге не спеша.

- Скажи, откуда вдруг картины?
Откуда лес, моря и горы?
- То плод любви кистей с холстиной,
Палитры-свахи заговоры...

- Ну, а тоски откуда столько?
Ведь ты счастливее других...
- Беды чужой остры осколки,
Я всех жалею, как родных...

Кто в том предутреннем тумане
Беседу вел - не разберешь.
Все расплылось. Решите сами,
Что правда здесь, а что здесь ложь...

Автор: lvista, сегодня, в 07:28 +10
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 07:34
Все правда в этом разговоре...
Твоя душа давно без кожи.
Осколками и боль, и споры
Ее изранили, похоже.
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+5
lvista
Написано сегодня, в 08:38
НюНик_просто_Анна,
красиво написала...
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+2
Online
Ogonek Online
Написано сегодня, в 12:01
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+2
Online
багз-банни Online
Написано сегодня, в 07:58
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+3
lvista
Написано сегодня, в 08:38
багз-банни, спасибо
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+2
Ptijka1
Написано сегодня, в 08:30
Мне очень понравилось.Так все просто и глубоко.Даже сама о своём задумались.Спасибо.
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+3
lvista
Написано сегодня, в 08:39
Ptijka1, спасибо большое
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+2
Online
Angela Online
Написано сегодня, в 08:39
а мне сегодня снилось лето! Не прочитала стишок и не вспомнила бы )))
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+2
lvista
Написано сегодня, в 08:46
Angela, совпадение? А может какой то знак?
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+2
Online
Angela Online
Написано сегодня, в 09:03
lvista, Спасибо за добрый стишок )))) Он тёплый
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+3
lvista
Написано сегодня, в 10:29
Angela, спасибо
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+1
sasch
Написано сегодня, в 09:22
Перу, стиху иль кисти
Ты властелин?
Едва ли!
.................................
Кому продала душу,
Когда талант давали?
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+3
lvista
Написано сегодня, в 10:29
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+2
Online
Ogonek Online
Написано сегодня, в 12:01
Здорово..аж мурашки прискакали)))))
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+3
lvista
Написано сегодня, в 12:27
Ogonek, спасибо, Ирочка
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+1
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