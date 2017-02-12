Не ангел
Я не ангел
Да, я не ангел.
Из рая выгнали и крылья обломали.
В аду не приняли...
Что так? С характером не совладали.
Вот так я и хожу в тенях прошедших лет.
Весь мир, как сон, вся жизнь, как бред.
А ты такой весь позитивный,
Такой весь правильный, педант.
Решил зеленкой смазать раны рваных крыльев
И укротить характер?
Ну, если есть талант...
Решил меня исправить? Что ж, смотри...
Характер буйный, гордый,
Коль сможешь победить, То ждет тебя награда.
Мечта всех мира королей.
Богатство? Нет, не угадал -
Любовь, которой в мире нет сильней.
Весь мир к ногам твоим падет,
Его тебе любовь моя трофеем принесет.
Но платой будет жизнь твоя..
Ну что? Согласен? Пробуй, жду же я...
Но помни...
Я не ангел.
Из рая выгнали и крылья обломали,
В аду не приняли - с характером не совладали.
Я убита
Я убита. Растерзана в клочья, и не вздохнуть.
Я поверженный воин, что ранен
смертельно предательством в грудь.
Я лежу на снегу в ожиданьи последнего взмаха клинка.
Что ж ты медлишь? Во власти твоей моя жизнь.
Я почти что мертва.
Благородный соперник, ты даришь мне жизнь,
Растерзав в клочья душу и сердце разбив?
Уничтожив надежду, веру, любовь,
Ты уверен что я не смогу выжить вновь.
Ты уверен что зверь сделал дело свое,
И что в жизни моей уничтожено светлое все.
Ты с презреньем бросаешь "Живи"
И уходишь в снежную пыль.
Тихим саваном мгла опускается. Вот она.
Мне не страшно совсем, я битвой измотана.
Слабый стон затихнет где-то в ночи. Тут ничем не поможешь – кричи, не кричи…
Смерть? Ах да, вот и она.
Руку дай мне, прошу. Поднимусь осторожно.
Не могу же я лежа встретить тебя.
Гордым воинам так не положено.
Я убита. Растерзана в клочья. И не вздохнуть.
Я поверженный воин, что выжил
после ранения предателем в грудь.