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Не ангел

Не ангел

Я не ангел

Да, я не ангел.
Из рая выгнали и крылья обломали.
В аду не приняли...
Что так? С характером не совладали.

Вот так я и хожу в тенях прошедших лет.
Весь мир, как сон, вся жизнь, как бред.
А ты такой весь позитивный,
Такой весь правильный, педант.
Решил зеленкой смазать раны рваных крыльев
И укротить характер?
Ну, если есть талант...

Решил меня исправить? Что ж, смотри...
Характер буйный, гордый,
Коль сможешь победить, То ждет тебя награда.
Мечта всех мира королей.
Богатство? Нет, не угадал -
Любовь, которой в мире нет сильней.

Весь мир к ногам твоим падет, 
Его тебе любовь моя трофеем принесет.
Но платой будет жизнь твоя..
Ну что? Согласен? Пробуй, жду же я...

Но помни...
Я не ангел. 
Из рая выгнали и крылья обломали,
В аду не приняли - с характером не совладали.

Я убита

Я убита. Растерзана в клочья, и не вздохнуть.
Я поверженный воин, что ранен 
смертельно предательством в грудь.
Я лежу на снегу в ожиданьи последнего взмаха клинка.
Что ж ты медлишь? Во власти твоей моя жизнь.
Я почти что мертва.

Благородный соперник, ты даришь мне жизнь,
Растерзав в клочья душу и сердце разбив?
Уничтожив надежду, веру, любовь,
Ты уверен что я не смогу выжить вновь.

Ты уверен что зверь сделал дело свое,
И что в жизни моей уничтожено светлое все.
Ты с презреньем бросаешь "Живи"
И уходишь в снежную пыль.

Тихим саваном мгла опускается. Вот она.
Мне не страшно совсем, я битвой измотана.
Слабый стон затихнет где-то в ночи.                                                                Тут ничем не поможешь – кричи, не кричи…

Смерть? Ах да, вот и она.
Руку дай мне, прошу. Поднимусь осторожно. 
Не могу же я лежа встретить тебя.
Гордым воинам так не положено.

Я убита. Растерзана в клочья. И не вздохнуть.
Я поверженный воин, что выжил
после ранения предателем в грудь.

Автор: ateriya, сегодня, в 11:55 0
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