Не ангел

Я не ангел

Да, я не ангел.

Из рая выгнали и крылья обломали.

В аду не приняли...

Что так? С характером не совладали.

Вот так я и хожу в тенях прошедших лет.

Весь мир, как сон, вся жизнь, как бред.

А ты такой весь позитивный,

Такой весь правильный, педант.

Решил зеленкой смазать раны рваных крыльев

И укротить характер?

Ну, если есть талант...

Решил меня исправить? Что ж, смотри...

Характер буйный, гордый,

Коль сможешь победить, То ждет тебя награда.

Мечта всех мира королей.

Богатство? Нет, не угадал -

Любовь, которой в мире нет сильней.

Весь мир к ногам твоим падет,

Его тебе любовь моя трофеем принесет.

Но платой будет жизнь твоя..

Ну что? Согласен? Пробуй, жду же я...

Но помни...

Я не ангел.

Из рая выгнали и крылья обломали,

В аду не приняли - с характером не совладали.

Я убита

Я убита. Растерзана в клочья, и не вздохнуть.

Я поверженный воин, что ранен

смертельно предательством в грудь.

Я лежу на снегу в ожиданьи последнего взмаха клинка.

Что ж ты медлишь? Во власти твоей моя жизнь.

Я почти что мертва.

Благородный соперник, ты даришь мне жизнь,

Растерзав в клочья душу и сердце разбив?

Уничтожив надежду, веру, любовь,

Ты уверен что я не смогу выжить вновь.

Ты уверен что зверь сделал дело свое,

И что в жизни моей уничтожено светлое все.

Ты с презреньем бросаешь "Живи"

И уходишь в снежную пыль.

Тихим саваном мгла опускается. Вот она.

Мне не страшно совсем, я битвой измотана.

Слабый стон затихнет где-то в ночи. Тут ничем не поможешь – кричи, не кричи…

Смерть? Ах да, вот и она.

Руку дай мне, прошу. Поднимусь осторожно.

Не могу же я лежа встретить тебя.

Гордым воинам так не положено.

Я убита. Растерзана в клочья. И не вздохнуть.

Я поверженный воин, что выжил

после ранения предателем в грудь.