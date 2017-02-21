Крылья гордости и любви
Взять бы крылья мне у орла
И улететь далеко в небеса,
Но не от проблем и не от себя
А полетать над землей и найти тебя.
Посмотреть на тебя свысока,
Как когда-то ты смотрел на меня.
Но птицей не был ты
И вовсе не летал, а пешком ходил.
Но мысли все твои были очень горды,
И их торжественно над мною ты превозносил.
Но крыльев не было и у меня,
И не смела голову поднять.
Но когда ты эмоционально издевался,
Я хотела лишь тебя обнять
И никогда не отпускать.
Ты был ни рядом и ни далеко,
Но когда встречались мы немного,
Я как будто на крыльях поднималась,
И от тепла сердца твоего загоралась.
А когда мы прощались - я опускалась.
Но, кажется, тебе это было только в радость,
Ведь немного погодя
Твоя ласка растиралась,
Но не на меня.
И порой зарождалась месть...
Видать, моя такая участь.
Целыми ночами постель моя
Покрывалась кровавыми слезами,
А на утро, у окна стоя,
Любовалась твоими фотографиями
Ты все об этом знал,
Но все же больно делать продолжал.
И на вопросы "за что" и "почему"
Ответы так и не были даны.
И прощенья не прося,
Ты ушел навсегда.
Но сердцу не прикажешь -
Я все равно люблю тебя!
Вы высказали откровенные мысли ,ну и малодец.Лучше так чем в себе вариться.Когда высказался легче становится и жизнь продолжается.
Как много в этом слове,
Для сердца женского слилось!
И даже пусть не рифмовалось
Но...
Твоя ласка растиралась
Эмоционально издевалась
В слезах кровавых
Месть рождалась
...................................
Да я туплю, ядрёна вошь!
Тут белый стих
Ну, аффтор - ЖЖёшь!
ЗЫ: Моя месть за "кашу" будет ужасной. Я тоже как- нибудь перепутаю "грустного" с "гнусным".
Вслух!?
О как бы хотелось бы услышать вживую строфу
"Но когда ты эмоционально издевался"
Я страдала
Я бежала
Я упала
Спотыкнулась об ковер
И сломала ногу
Я всегда надеялась
Что будем мы вдвоем
Ты и я
И мы вдвоем
Но ты ушел
Люблю тебя
Молю,
Только в петлю не лезь
Масло в огонь подольют и уйдут
Осмеют, оплюют....
Боли твоей почти не поймут
Молю
Только в петлю не лезь
Корчиться, ржать тут все мастаки
В помощь им разные смайлики
Молю
Только в петлю не лезь
Творческая интеллигенция тут живёт
злой сарказм в головах и сердцах их жжёт
Молю
не обижайся.
34 ржущих смайлика от Великих Талантливых и Гениальных тебе наверно о многом сказали....
корчившихся не подсчитал.
Плачь о любви лучше в подушку
обними намочи подружку.
Молю
только не лезь в петлю......
понять чужую боль очень сложно.100% не дать ,что этот человек из той категории,но мысли в стихе грустные.Стараюсь жить по правилу, во всём поступать с людьми так, как хочу,чтобы они поступали со мной. А у грустного чела просто нервы сдали.