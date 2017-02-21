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Крылья гордости и любви

Крылья гордости и любви

Взять бы крылья мне у орла
И улететь далеко в небеса,
Но не от проблем и не от себя
А полетать над землей и найти тебя.
Посмотреть на тебя свысока,
Как когда-то ты смотрел на меня.

Но птицей не был ты
И вовсе не летал, а пешком ходил.
Но мысли все твои были очень горды,
И их торжественно над мною ты превозносил.

Но крыльев не было и у меня,
И не смела голову поднять.
Но когда ты эмоционально издевался,
Я хотела лишь тебя обнять
И никогда не отпускать.

Ты был ни рядом и ни далеко,
Но когда встречались мы немного,
Я как будто на крыльях поднималась,
И от тепла сердца твоего загоралась.

А когда мы прощались - я опускалась.
Но, кажется, тебе это было только в радость,
Ведь немного погодя
Твоя ласка растиралась,
Но не на меня.
И порой зарождалась месть...
Видать, моя такая участь.

Целыми ночами постель моя
Покрывалась кровавыми слезами,
А на утро, у окна стоя,
Любовалась твоими фотографиями

Ты все об этом знал,
Но все же больно делать продолжал.
И на вопросы "за что" и "почему"
Ответы так и не были даны.

И прощенья не прося,
Ты ушел навсегда.
Но сердцу не прикажешь -
Я все равно люблю тебя!

Автор: macha, вчера, в 08:08 +3
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Комментарии
Ptijka1
Написано вчера, в 09:04
Тема любви либо восторг и радость,либо грусть и боль.Сердце человеческое сложный орган,порой мы не можем идти против него.Но лучше чтобы сёрдце шло с разумом по одной дороге.
Вы высказали откровенные мысли ,ну и малодец.Лучше так чем в себе вариться.Когда высказался легче становится и жизнь продолжается.
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+3
sasch
Написано вчера, в 10:10
Любоффф!!!
Как много в этом слове,
Для сердца женского слилось!
И даже пусть не рифмовалось
Но...
Твоя ласка растиралась
Эмоционально издевалась
В слезах кровавых
Месть рождалась
...................................
Да я туплю, ядрёна вошь!
Тут белый стих

Ну, аффтор - ЖЖёшь!
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+7
lvista
Написано вчера, в 10:42
sasch, что ты, каша, понимаешь в страданиях мачи.
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+3
sasch
Написано вчера, в 10:57
lvista, Что поделать, туповат малость, и деревянный по пояс.
ЗЫ: Моя месть за "кашу" будет ужасной. Я тоже как- нибудь перепутаю "грустного" с "гнусным".
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+4
lvista
Написано вчера, в 11:01
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+3
Еще 8 комментариев
lvista
Написано вчера, в 10:44
Зарифмовано неважно, честно сказать. Но если это помогает автору избавиться от душевной боли, то пусть так будет
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+7
Нина Шалфей
Написано вчера, в 11:08
lvista, а мы тут вслух все это декламируем))
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+5
lvista
Написано вчера, в 11:53
Нина Шалфей, я сейчас мимо буду проезжать. Сердечного завезти чего-нибудь? Спешиал фо Маслаков
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+3
sasch
Написано вчера, в 11:54
Нина Шалфей,
Вслух!?
О как бы хотелось бы услышать вживую строфу
"Но когда ты эмоционально издевался"
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+5
Еще 4 комментария
Online
ЭмДжей Online
Написано вчера, в 11:18
Я любила
Я страдала
Я бежала
Я упала
Спотыкнулась об ковер
И сломала ногу
Я всегда надеялась
Что будем мы вдвоем
Ты и я
И мы вдвоем
Но ты ушел
Люблю тебя
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+8
BenZziНовая_радуга
Написано вчера, в 11:32
ЭмДжей, какие хрупкие у тебя кости
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+5
Online
ЭмДжей Online
Написано вчера, в 11:36
BenZziНовая_радуга, вот знаешь что,бро! сама попробуй срифмовать такой шедевр сначала11!
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+6
BenZziНовая_радуга
Написано вчера, в 11:39
ЭмДжей, человек душу излил,как мог. Мне смысл понравился.
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+8
Еще 7 комментариев
karsa
Написано вчера, в 12:55
Круто, но для моего разума недосягаемо:))))
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+4
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано вчера, в 15:04
karsa, Анюта, крепись)))
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+2
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^
Написано вчера, в 16:32
Мало кто поймёт тебя здесь
Молю,
Только в петлю не лезь

Масло в огонь подольют и уйдут
Осмеют, оплюют....
Боли твоей почти не поймут
Молю
Только в петлю не лезь

Корчиться, ржать тут все мастаки
В помощь им разные смайлики
Молю
Только в петлю не лезь

Творческая интеллигенция тут живёт
злой сарказм в головах и сердцах их жжёт
Молю
не обижайся.
34 ржущих смайлика от Великих Талантливых и Гениальных тебе наверно о многом сказали....
корчившихся не подсчитал.
Плачь о любви лучше в подушку
обними намочи подружку.
Молю
только не лезь в петлю......
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+2
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано вчера, в 18:26
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^, Ваш тоскливый рефрен прям так и толкает на суицид даже того, кто о нем и не думал...
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+6
Ptijka1
Написано вчера, в 19:30
НюНик_просто_Анна, Наверное все грустные и разочарованные подвержены мрачным мыслям,но кто из сломается точно не узнать.Поэтому я к таким стараюсь относится с пониманием насколько могу,хотя
понять чужую боль очень сложно.100% не дать ,что этот человек из той категории,но мысли в стихе грустные.Стараюсь жить по правилу, во всём поступать с людьми так, как хочу,чтобы они поступали со мной. А у грустного чела просто нервы сдали.
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+1
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано вчера, в 19:34
Ptijka1, знали бы вы, какие у меня сейчас нервы... но я на людях это не срываю.
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+4
Еще 4 комментария
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