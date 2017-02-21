Крылья гордости и любви

Взять бы крылья мне у орла

И улететь далеко в небеса,

Но не от проблем и не от себя

А полетать над землей и найти тебя.

Посмотреть на тебя свысока,

Как когда-то ты смотрел на меня.



Но птицей не был ты

И вовсе не летал, а пешком ходил.

Но мысли все твои были очень горды,

И их торжественно над мною ты превозносил.



Но крыльев не было и у меня,

И не смела голову поднять.

Но когда ты эмоционально издевался,

Я хотела лишь тебя обнять

И никогда не отпускать.



Ты был ни рядом и ни далеко,

Но когда встречались мы немного,

Я как будто на крыльях поднималась,

И от тепла сердца твоего загоралась.



А когда мы прощались - я опускалась.

Но, кажется, тебе это было только в радость,

Ведь немного погодя

Твоя ласка растиралась,

Но не на меня.

И порой зарождалась месть...

Видать, моя такая участь.



Целыми ночами постель моя

Покрывалась кровавыми слезами,

А на утро, у окна стоя,

Любовалась твоими фотографиями



Ты все об этом знал,

Но все же больно делать продолжал.

И на вопросы "за что" и "почему"

Ответы так и не были даны.



И прощенья не прося,

Ты ушел навсегда.

Но сердцу не прикажешь -

Я все равно люблю тебя!