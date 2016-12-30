I am back!
I am back!
Да, я нахал, чего и не скрываю.
Наглец, каких не видел свет.
Я крылья ангелам срываю
И ем их тушки на обед.
Я мучаю акул несчастных
И сэлфи с трупом в Instagram.
Моих грехов, к смертям причастных,
Не вынес даже Божий храм.
Я роз кусты топчу ногами,
Меня их бесит красота.
Из Библии наделал оригами:
Журавлик вышел в два листа.
Пью литр спирта натощак
Одним глотком, не дернув бровью.
Я, знайте, тот еще чудак
Спирт разбавляю только кровью.
Пытаю девственниц в подвале
И ем младенцев на обед.
Свожу поклонниц в виртуале
С ума, и это не секрет.
И жаждали взломать страничку,
Но им не подобрать пароль.
Прочесть не дам свою я личку,
Играя дальше свою роль.
Одни меня боготворили,
Другие - видели козла...
Но ни одни не приручили.
Мое добро во имя зла!
Спустя полгода я вернулся.
Как Феникс, пепел с брюк стряхнул.
Вулкан, что спал, опять проснулся.
Не плохо, кстати, отдохнул.
А что, полгода было тихо,
Никто не батлил ( я смотрел ).
Без Воина не было так лихо-
Встряхнуть застой ваш прилетел.
Тщеславный ублюдок
Я- графоман и тщеславный ублюдок.
Вырастил хайп на цветках Незабудок.
Что не затронь во мне- сразу в изъян
Палец упрется, как дуля в карман.
Каждое слово пропитано ядом:
Ложь, лицемерие, все сплошь и рядом.
Да, обаятельный, это не скрою,
Харизматичный бываю порою.
В постели (кто в курсе)- вообще ураган.
Пружинами плачет скрипучий диван.
Но я эгоист: глаз открыв спозаранку,
Резинки, что есть, разверну наизнанку.
Шипами массирую твердую плоть,
Соблазн не делиться- нет сил побороть.
А что вы хотели, мой статус один:
Все королевы, но- я господин!
В погоне за хайпом в средствах не скуплюсь.
Тщеславный ублюдок- за пост удавлюсь.
На минусы пофиг, но малость обидно,
За минусом, просто, мне плюсы не видно.
Админов не ставлю вообще ни во что:
Пишу мимо кассы. Хочу так, и что?
Я право имею, иль тварью дрожу?
Да ладно, есть люди, кем я дорожу.
«Смешались в кучу кони, люди
И залпы тысячи орудий...».
Вот так смешался запах тех,
Кто вел меня сквозь тьму в успех.
Тут и бензин, и дихлофос,
И рыба с лаком для волос...
А лишних- выдул ветер редкий,
Оставив только самых едких.
Да, к трону путь мой был тернист:
Как абразив- крупнозернист.
Сдирал ладони больно, в кровь,
Попутно шла игра в любовь.
Интриги, сплетни и скандалы
Но я, добившись пика славы,
Ушел на время бунта в тень.
Под нож не лез- я что, олень?
А то, что шел по головам,
Судить лишь Богу, но не вам.
Ведь я, развеяв ложь и лесть,
Свершил вынашимую месть.
Вы спросите: а чё-кого?
Ниче. Таков мой статус-кво.
В неделю день- реинкарнация
Шесть остальных- ваяю репутацию.
Я- графоман и тщеславный ублюдок:
Любитель рифмовок и девичьих грудок.
Никто не остался со мною голодным-
Месть это то, что приносят холодным.
А в ворохе текста, что я написал,
Гадайте, где правда, а в чем я соврал.
Про бензинчик не соврал
Только сам ты к славе рвал
Никто сквозь тьму тебя не вел
Ты ж поэт,а не осел.
Но там только обещание вернуться, а ты ужО припёрси.
Привет
Хе-хе-хе!!!
Не вам судить, на кого я похож.
Колючки, как кактус, выпустил еж...
На ваш комментарий отвечу : Ха-Ха.
Воин рожден, просто, в год петуха.
Грехи других вы все судить упорно рветесь.
Начните со своих- и до чужих не доберетесь.©finger up)
Извините за сумбурный экспромт. Мысли ваши огонь, прожигающий и воскрешающий. спасибо. приятно читать. всегда.
Спасибо Вам, о милая ateriya.
Несете радость мне, как кровь несет артерия
Я хам для тех, кто мне хамит,
И графоман для тех- кто лучше пишет.
Я лицемер- для лицемеров
И сотни есть таких примеров.
Прошу, не надо Воина звать «невинностью»
Я не хамлю, я отвечаю взаимностью.
И со штанов его стряхнул.
Но Феникс-Next (избитый символ)
До прежнего не дотянул.
А чем, скажите, отличались
Тот, преждний Феникс от меня?
Ведь оба к небу подбирались,
Попутно пламенем горя
Горели, к небу подбирались,
Но отличались, видно, тем,
Что мелочности не касались,
Был интересней выбор тем.
А этот бред ни дать, ни взять,
И творчеством нельзя назвать.
Как бы там ни было, всем нужно жить.
Любое творение имеет право быть.
Так почему же, и этим вот строкам,
Не прОжить мгновенье, по сжатым, но срокам?
Человек проходящий сквозь стены...