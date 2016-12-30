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I am back!

I am back!

I am back!

Да, я нахал, чего и не скрываю.
Наглец, каких не видел свет.
Я крылья ангелам срываю
И ем их тушки на обед.

Я мучаю акул несчастных
И сэлфи с трупом в Instagram.
Моих грехов, к смертям причастных,
Не вынес даже Божий храм.

Я роз кусты топчу ногами,
Меня их бесит красота.
Из Библии наделал оригами:
Журавлик вышел в два листа.

Пью литр спирта натощак
Одним глотком, не дернув бровью.
Я, знайте, тот еще чудак
Спирт разбавляю только кровью.

Пытаю девственниц в подвале
И ем младенцев на обед.
Свожу поклонниц в виртуале
С ума, и это не секрет.

И жаждали взломать страничку,
Но им не подобрать пароль.
Прочесть не дам свою я личку,
Играя дальше свою роль.

Одни меня боготворили,
Другие - видели козла...
Но ни одни не приручили.
Мое добро во имя зла!

Спустя полгода я вернулся.
Как Феникс, пепел с брюк стряхнул.
Вулкан, что спал, опять проснулся.
Не плохо, кстати, отдохнул.

А что, полгода было тихо,
Никто не батлил ( я смотрел ).
Без Воина не было так лихо-
Встряхнуть застой ваш прилетел.

 

Тщеславный ублюдок

Я- графоман и тщеславный ублюдок.
Вырастил хайп на цветках Незабудок.
Что не затронь во мне- сразу в изъян
Палец упрется, как дуля в карман.

Каждое слово пропитано ядом:
Ложь, лицемерие, все сплошь и рядом.
Да, обаятельный, это не скрою,
Харизматичный бываю порою.

В постели (кто в курсе)- вообще ураган.
Пружинами плачет скрипучий диван.
Но я эгоист: глаз открыв спозаранку,
Резинки, что есть, разверну наизнанку.

Шипами массирую твердую плоть,
Соблазн не делиться- нет сил побороть.
А что вы хотели, мой статус один:
Все королевы, но- я господин!

В погоне за хайпом в средствах не скуплюсь.
Тщеславный ублюдок- за пост удавлюсь.
На минусы пофиг, но малость обидно,
За минусом, просто, мне плюсы не видно.

Админов не ставлю вообще ни во что:
Пишу мимо кассы. Хочу так, и что?
Я право имею, иль тварью дрожу?
Да ладно, есть люди, кем я дорожу.

«Смешались в кучу кони, люди
И залпы тысячи орудий...».
Вот так смешался запах тех,
Кто вел меня сквозь тьму в успех.

Тут и бензин, и дихлофос,
И рыба с лаком для волос...
А лишних- выдул ветер редкий,
Оставив только самых едких.

Да, к трону путь мой был тернист:
Как абразив- крупнозернист.
Сдирал ладони больно, в кровь,
Попутно шла игра в любовь.

Интриги, сплетни и скандалы
Но я, добившись пика славы,
Ушел на время бунта в тень.
Под нож не лез- я что, олень?

А то, что шел по головам,
Судить лишь Богу, но не вам.
Ведь я, развеяв ложь и лесть,
Свершил вынашимую месть.

Вы спросите: а чё-кого?
Ниче. Таков мой статус-кво.
В неделю день- реинкарнация
Шесть остальных- ваяю репутацию.

Я- графоман и тщеславный ублюдок:
Любитель рифмовок и девичьих грудок.
Никто не остался со мною голодным-
Месть это то, что приносят холодным.
А в ворохе текста, что я написал,
Гадайте, где правда, а в чем я соврал.

 

Автор: Арктический Воин. Ясно, Солнышко?, вчера, в 16:20 +10
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Комментарии
евгений
Написано вчера, в 16:28
Хоть и мрачно, но красиво. Молодец.
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+3
Арктический Воин. Ясно, Солнышко?
Написано вчера, в 19:07
евгений, Спасибо, Евгений )
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+4
НКолчина
Написано вчера, в 17:19
Вот это да! Круто!
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+4
BenZziНовая_радуга
Написано вчера, в 17:42
Welcome

Про бензинчик не соврал

Только сам ты к славе рвал
Никто сквозь тьму тебя не вел
Ты ж поэт,а не осел.
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+7
Арктический Воин. Ясно, Солнышко?
Написано вчера, в 19:08
BenZziНовая_радуга, Поговори мне тут...
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+4
BenZziНовая_радуга
Написано вчера, в 19:09
Арктический Воин. Ясно, Солнышко?,
а где поговорим,ясно солнышко?
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+6
Арктический Воин. Ясно, Солнышко?
Написано вчера, в 19:11
BenZziНовая_радуга, Отсюда не видать. Но, от разговора не уйдешь!
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+3
Еще 16 комментариев
Ворчун
Написано вчера, в 17:47
Смысл первого стихотворения до меня дошёл с первого раза, зачем повторять-то было? Чтоб жути побольше нагнать?
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+4
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано вчера, в 18:04
Ворчун, Это модератор так опубликовала.
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+4
BenZziНовая_радуга
Написано вчера, в 18:19
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а, а как надо было?
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+4
Ворчун
Написано вчера, в 18:42
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а, то есть вызов принят?)))
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+5
Еще 8 комментариев
Online
Юрий Анатольевич . Online
Написано вчера, в 18:10
Что за "ясно. Солнышко?
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+3
BenZziНовая_радуга
Написано вчера, в 18:19
Юрий Анатольевич ., зря вы спросили
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+5
Арктический Воин. Ясно, Солнышко?
Написано вчера, в 19:09
Юрий Анатольевич ., хм, Вы правда хотите знать?
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+5
Еще 6 комментариев
sasch
Написано вчера, в 19:34
Ежели Терминатор, то вернее так "I’ll be back."

Но там только обещание вернуться, а ты ужО припёрси.

Привет
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+9
фeрм
Написано вчера, в 19:54
sasch, полагаю, что это отсюда ))
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+5
sasch
Написано вчера, в 20:04
фeрм, Аааа, утер мне нос
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+5
Арктический Воин. Ясно, Солнышко?
Написано вчера, в 20:07
sasch, Здорово, Сань
так и было изначально)))
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+4
Еще 3 комментария
Online
Русалка под шубой Online
Написано вчера, в 20:14
Че за "рыба с лаком для волос"?
Хе-хе-хе!!!
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+5
BenZziНовая_радуга
Написано вчера, в 20:31
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+5
Арктический Воин. Ясно, Солнышко?
Написано вчера, в 20:34
Русалка под шубой, Можно: Руся, в шубе из волос
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+4
Online
Русалка под шубой Online
Написано вчера, в 21:17
BenZziНовая_радуга, у меня вообще лака нет! Уже нет.
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+4
Еще 8 комментариев
Василиса_Я ^.^
Написано вчера, в 20:39 Отредактированно вчера, в 20:40
А Воин нынче не тот...
На птЫц Гамбургского похож очень.
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+7
Арктический Воин. Ясно, Солнышко?
Написано вчера, в 20:48
Василиса_Я ^.^,
Не вам судить, на кого я похож.
Колючки, как кактус, выпустил еж...
На ваш комментарий отвечу : Ха-Ха.
Воин рожден, просто, в год петуха.
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+5
Василиса_Я ^.^
Написано вчера, в 20:52 Отредактированно вчера, в 20:52
Арктический Воин. Ясно, Солнышко?, заметно ПО
"оперению"
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+4
Арктический Воин. Ясно, Солнышко?
Написано вчера, в 20:55
Василиса_Я ^.^,
Грехи других вы все судить упорно рветесь.
Начните со своих- и до чужих не доберетесь.©
finger up)
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+3
Еще 3 комментария
karsa
Написано вчера, в 21:04
Мдяяя... Может и честновато, но как-то мерзковато...
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+5
Арктический Воин. Ясно, Солнышко?
Написано вчера, в 21:11
karsa, Зато без соплей.
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+3
karsa
Написано вчера, в 21:14
Арктический Воин. Ясно, Солнышко?, не угадаю, кому на этот раз подражаешь, "чернуха"- не мое.
Ответить
+4
karsa
Написано вчера, в 21:17
Арктический Воин. Ясно, Солнышко?, и тогда уж не Ясно, Солнышко? , а "Догнала, метелка?" Логичнее
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+4
Еще 11 комментариев
Алёна
Написано вчера, в 21:51
Хм...
Че делать то надо? Бояться?
Ответить
+1
Арктический Воин. Ясно, Солнышко?
Написано вчера, в 21:54
Алёна, Зачем? Вас кто-то пугает?
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+3
ateriya
Написано вчера, в 21:54
вы хам и графоман? О нет я вам не верю! вы просто избалованный мальчишка, который заигрался слишком, но вас винить лишь в том нельзя, на сердце рана у тебя. и под своим ужасным хамством и напускным лишь графоманством, скрываешь ты свой истинный портрет, кто то увидел вас, прочел сюжет, оставив смысл и не найдя его, а кто то, разглядел в секунду, то что скрывается за хамством, за напускной бахвальностью и графоманством. но тот кто разгадал секрет, его оставит при себе. ведь только истинным откроешь то, что спрятано там где то глубоко.
Извините за сумбурный экспромт. Мысли ваши огонь, прожигающий и воскрешающий. спасибо. приятно читать. всегда.
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+4
Арктический Воин. Ясно, Солнышко?
Написано вчера, в 22:01
ateriya,
Спасибо Вам, о милая ateriya.
Несете радость мне, как кровь несет артерия



Я хам для тех, кто мне хамит,
И графоман для тех- кто лучше пишет.
Я лицемер- для лицемеров
И сотни есть таких примеров.
Прошу, не надо Воина звать «невинностью»
Я не хамлю, я отвечаю взаимностью.
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+3
ateriya
Написано вчера, в 22:05
Арктический Воин. Ясно, Солнышко?, и все же знайте, вы кумир, для той кто в ваших строках видит мир.
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+4
Арктический Воин. Ясно, Солнышко?
Написано вчера, в 22:08
ateriya, Спасибо за слова добрые. Мне очень приятно. Правда
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+2
Еще 2 комментария
Марийка
Написано вчера, в 23:09
Эм, пару раз сбилась с ритма... тема явно не мне по душе, первое уже читала, но что-то не люблю пафос, люблю стихи попроще.
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+2
Арктический Воин. Ясно, Солнышко?
Написано вчера, в 23:13
Марийка, Попроще будут скоро.
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+1
Ostrov15
Написано вчера, в 23:40 Отредактированно вчера, в 23:41
И пеплом голову посыпал,
И со штанов его стряхнул.
Но Феникс-Next (избитый символ)
До прежнего не дотянул.
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+3
Арктический Воин. Ясно, Солнышко?
Написано сегодня, в 00:02
Ostrov15,
А чем, скажите, отличались
Тот, преждний Феникс от меня?
Ведь оба к небу подбирались,
Попутно пламенем горя
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+1
Ostrov15
Написано сегодня, в 01:31
Арктический Воин. Ясно, Солнышко?,
Горели, к небу подбирались,
Но отличались, видно, тем,
Что мелочности не касались,
Был интересней выбор тем.
А этот бред ни дать, ни взять,
И творчеством нельзя назвать.
Ответить
+2
Арктический Воин. Ясно, Солнышко?
Написано сегодня, в 04:14
Ostrov15,
Как бы там ни было, всем нужно жить.
Любое творение имеет право быть.
Так почему же, и этим вот строкам,
Не прОжить мгновенье, по сжатым, но срокам?
Ответить
+1
VULKAN
Написано сегодня, в 00:59
Дааа...
Человек проходящий сквозь стены...
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+1
Арктический Воин. Ясно, Солнышко?
Написано сегодня, в 04:11
VULKAN, Всего лишь, сквозь бури
Куда там, сквозь стены...
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