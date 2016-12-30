I am back!

I am back!

Да, я нахал, чего и не скрываю.

Наглец, каких не видел свет.

Я крылья ангелам срываю

И ем их тушки на обед.

Я мучаю акул несчастных

И сэлфи с трупом в Instagram.

Моих грехов, к смертям причастных,

Не вынес даже Божий храм.

Я роз кусты топчу ногами,

Меня их бесит красота.

Из Библии наделал оригами:

Журавлик вышел в два листа.

Пью литр спирта натощак

Одним глотком, не дернув бровью.

Я, знайте, тот еще чудак

Спирт разбавляю только кровью.

Пытаю девственниц в подвале

И ем младенцев на обед.

Свожу поклонниц в виртуале

С ума, и это не секрет.

И жаждали взломать страничку,

Но им не подобрать пароль.

Прочесть не дам свою я личку,

Играя дальше свою роль.

Одни меня боготворили,

Другие - видели козла...

Но ни одни не приручили.

Мое добро во имя зла!

Спустя полгода я вернулся.

Как Феникс, пепел с брюк стряхнул.

Вулкан, что спал, опять проснулся.

Не плохо, кстати, отдохнул.

А что, полгода было тихо,

Никто не батлил ( я смотрел ).

Без Воина не было так лихо-

Встряхнуть застой ваш прилетел.