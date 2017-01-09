Я лёд...

Ты - мечтатель,

Ты стремишься в полет!

Ты небес почитатель.

А у меня вместо крыльев - лёд...



Ты - добродетель!

Твоя душа никогда не умрёт!

Ты прекрасен и светел!

А у меня впереди - лёд...



Ты - романтик,

В тебе нежность живёт.

Ты счастья фанатик.

А моё сердце - лёд...



Ты меня любишь.

В тебе пламя страсти поёт!

Зря... ты нас этим погубишь.

Ведь только с тобой я лёд...