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Я лёд...

Я лёд...

Ты - мечтатель,
Ты стремишься в полет!
Ты небес почитатель.
А у меня вместо крыльев - лёд...

Ты - добродетель!
Твоя душа никогда не умрёт!
Ты прекрасен и светел!
А у меня впереди - лёд...

Ты - романтик,
В тебе нежность живёт.
Ты счастья фанатик.
А моё сердце - лёд...

Ты меня любишь.
В тебе пламя страсти поёт!
Зря... ты нас этим погубишь.
Ведь только с тобой я лёд...

Автор: lvista, сегодня, в 16:20 +12
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 16:24
Что-то лукавите вы, леди
трудно сопоставить тебя и лед...
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+8
lvista
Написано сегодня, в 17:00
НюНик_просто_Анна, а я с тобой не лёд
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 17:08
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+1
Online
Марийка Online
Написано сегодня, в 16:32
Растрогало и зацепило...
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+4
lvista
Написано сегодня, в 17:00
Марийка, спасибо
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+3
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 17:29 Отредактированно сегодня, в 17:30
Нуваааащеее - Королева Снеж... Ледяная.


Холод и зима вокруг
И ты лЕдышка!
Захотел мечтатель приобнять,
И замёрз подмышкой.

Брррр!
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+7
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 17:45
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+4
lvista
Написано сегодня, в 18:16
sasch,

А нечего тем, кто с подмышку,
Мечтать меня приобнять!
Ищите такую ж малышку!
А у меня мой рост не отнять!
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+3
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 18:20
lvista, а можно подпрыгивать?
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+2
Еще 5 комментариев
max7676
Написано сегодня, в 18:24
Творческие люди прекрасны во всём , хоть в поэзии , хоть в искусстве .
Недавно видел твои картины" космос" , это очень круто , супер !!!!
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+2
lvista
Написано сегодня, в 18:28
max7676, Максим, спасибо за добрые слова
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+2
max7676
Написано сегодня, в 18:33
lvista, Да на здоровье ! Оксана , а вот картина у тебя ещё одна есть , это затерянный город на другой планете ?
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+2
lvista
Написано сегодня, в 18:39
max7676, на фото плохо видно, вживую надо смотреть. Там скалы. Какой то космический пейзаж.
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+2
Еще 10 комментариев
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