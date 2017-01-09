Я лёд...
Ты - мечтатель,
Ты стремишься в полет!
Ты небес почитатель.
А у меня вместо крыльев - лёд...
Ты - добродетель!
Твоя душа никогда не умрёт!
Ты прекрасен и светел!
А у меня впереди - лёд...
Ты - романтик,
В тебе нежность живёт.
Ты счастья фанатик.
А моё сердце - лёд...
Ты меня любишь.
В тебе пламя страсти поёт!
Зря... ты нас этим погубишь.
Ведь только с тобой я лёд...
Холод и зима вокруг
И ты лЕдышка!
Захотел мечтатель приобнять,
И замёрз подмышкой.
Брррр!
А нечего тем, кто с подмышку,
Мечтать меня приобнять!
Ищите такую ж малышку!
А у меня мой рост не отнять!