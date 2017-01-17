Хорошему коту и в январе март...
Уже не время для потехи,
Хотя не кончился январь.
Ещё буран свистит за дверью,
И солнца мало, и дубарь.
Но - чую я!
За горизонтом,
Вон там, чуть-чуть за февралём,
Пендярит Март!
В его авоське:
Весна, капель и песнь котов!
И никаких гвоздёв!!!
В сахалинском холоде
Скучаю по жаре...
Ага, я такой недалёкий, самому порой неудобно.
Но как-то приходится мирится с собой.
То что вы приняли за критику, ей не было никогда, так что зря расстраиваетесь.
Снегом укрытой земле,
Спели коты не дождавшись
Песни свои в феврале?