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Хорошему коту и в январе март...

Хорошему коту и в январе март...

 

Уже не время для потехи,
Хотя не кончился январь.
Ещё буран свистит за дверью,
И солнца мало, и дубарь. 

Но - чую я! 
За горизонтом,
Вон там, чуть-чуть за февралём,
Пендярит Март!
В его авоське:
Весна, капель и песнь котов!

 

 

Автор: sasch, сегодня, в 19:59 +12
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 20:00
Хочу тепло... Хочу уже апрель сразу
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+10
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 21:26
НюНик_просто_Анна, Аня спасибо...не мог ответить., был занят.
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+3
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 20:07
Александр Владимирович ты встречал аргентинское танго под Высоцкого? по....скрытой страсти вполне адекватно...
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+7
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 21:36
Григорий Смекалов, Интересно... не скажу что прям "Браво!", но что-то есть бесспорно.
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+2
lvista
Написано сегодня, в 20:14
Пиндярит март
. А хде гитара??? Я в предвкушении уже такая вся...а тут облом!
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+8
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 20:48
lvista, не в кого горшок запустить?
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+5
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 21:27
lvista, Дай я тя пАцалую!
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+4
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 21:30
lvista, А гитара тута
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+3
Андрей Кузьмин
Написано сегодня, в 20:18
В тему
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+3
Ogonek
Написано сегодня, в 20:34
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+4
Online
Марийка Online
Написано сегодня, в 20:40
так, норм, я жду февраль, а потом, что хотите!:)))
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+5
lvista
Написано сегодня, в 20:43
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+5
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 21:28
Марийка, Мааааааааааааааааааааааарт!!!
И никаких гвоздёв!!!
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+2
Online
Марийка Online
Написано сегодня, в 21:48
sasch, не ну торг то хоть будет, март март, ну февраль до 25 и март...
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+4
Еще 3 комментария
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 20:44
и для тебя А.В. у меня есть аватарка...
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+6
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 21:33
Григорий Смекалов, Этот более
похож
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+3
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 20:45
даешь март!
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+5
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 20:46
Хотя... если с другой стороны....То и отсюда хорошо видно
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+6
Online
Алёна Online
Написано сегодня, в 20:50
Тепла хочется уже...)))
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+6
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 21:29
Алёна, Точно


В сахалинском холоде
Скучаю по жаре...
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+5
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 21:34
Теперь понятно почему вы раскритиковывали, и никогда не понимали моих произведений.)
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+1
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 21:40 Отредактированно сегодня, в 21:40
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а,
Ага, я такой недалёкий, самому порой неудобно.
Но как-то приходится мирится с собой.
То что вы приняли за критику, ей не было никогда, так что зря расстраиваетесь.
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+4
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 22:57
sasch, Да я и не расстраиваюсь, с чего вы решили. Ну если это не критика, тогда что? Наверно это я глупая.)
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0
Ostrov15
Написано сегодня, в 22:07 Отредактированно сегодня, в 22:07
Так тяжело просыпаться
Снегом укрытой земле,
Спели коты не дождавшись
Песни свои в феврале?
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+2
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