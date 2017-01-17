Хорошему коту и в январе март...

Уже не время для потехи,

Хотя не кончился январь.

Ещё буран свистит за дверью,

И солнца мало, и дубарь.

Но - чую я!

За горизонтом,

Вон там, чуть-чуть за февралём,

Пендярит Март!

В его авоське:

Весна, капель и песнь котов!