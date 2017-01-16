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Борьба

Борьба

Когда лечение одно, без трав и без таблеток,
И лишь борьба огня с прозрачным льдом,
Борьба листвы, с пучком гниющих веток,
И человека со своим нутром.

Когда не важно как будет все смотреться,
Со стороны чужим раствором век,
Впервые в жизни до души раздеться,
И прыгнуть в воду,как в огонь, как в снег.

Хватило бы удачи не сгореть замерзнув,
Должно быть что-то рядом, где-то тут...
Теперь не время лить впусттую слезы,
В глухой надежде - вдруг они уйдут.

Нужна борьба за место под луною,
Теперь под солнцем очень мало их,
И ты держись, и я вместе с тобою,
В строю несломленных, отчаянно живых.

Жизнь непроста, но смерть еще сложнее,
А та болезнь - как черный проводник,
Сегодня все мы бешено болеем,
А завтра снова оживаем вмиг.

Тогда зачем в окно стучится та старушка?
Как будто мало всех распахнутых дверей,
Ей нечего шепнуть сегодня мне на ушко,
Мне нечего сказать, и не ему, не ей,

Мне б только выплыть в жизнь вместе с тобою,
И наплевать поймет ли нас толпа,
Вот только что-то с нами, иль со мною,
Ведь ты не тот, и я уже не та.

Автор: Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а, сегодня, в 10:48 +15
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Комментарии
sasch
Написано сегодня, в 11:03
Раствор век - это как!?
Гимн эгоизму, а верней эгоцентризму!
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 11:05
sasch, а мне кажется, очень грустное стихотворение, о борьбе с жизнью... Метафоры спорны, но в целом интересно...
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+7
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 11:18
sasch, Каждый видит и понимает как он этого хочет.
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+5
sasch
Написано сегодня, в 11:20
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а, это про "раствор век"?
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+3
Еще 7 комментариев
евгений
Написано сегодня, в 11:05
Вот только что-то с нами, иль со мною,
Ведь ты не тот, и я уже не та.

Моё сегодняшнее состояние.
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+6
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 11:19
Прочла и удивилась увидев автора.Не узнала.Понравилось.
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+6
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 11:27
BenZziНовая_радуга, BenZziНовая_радуга
Наверно потому что давно не писала? Не? Хотя это из старых.
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+2
Андрей Кузьмин
Написано сегодня, в 12:44
Пойдет. Вполне для вступления в должность Трампа подходит.
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+3
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 13:57
Андрей Кузьмин, Интересная ассоциация.)
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+1
Андрей Кузьмин
Написано сегодня, в 15:57
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а, Так Трамп явно борец. Прошел на мизерных шансах.
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0
Online
Veronika1211 Online
Написано сегодня, в 14:13
Красивые стихи, понравилось. Спасибо автору.
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+2
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 15:32
Veronika1211,
Я рада, что вам понравилось.)
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+1
Ptijka1
Написано сегодня, в 15:14
Красиво.А некоторые строки очень глубокомысленны.
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+1
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 15:33
Ptijka1, Спасибо!)
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+2
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 16:30
Туфелька молодец,рукоплещу от души.
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