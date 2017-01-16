Борьба

Когда лечение одно, без трав и без таблеток,

И лишь борьба огня с прозрачным льдом,

Борьба листвы, с пучком гниющих веток,

И человека со своим нутром.



Когда не важно как будет все смотреться,

Со стороны чужим раствором век,

Впервые в жизни до души раздеться,

И прыгнуть в воду,как в огонь, как в снег.



Хватило бы удачи не сгореть замерзнув,

Должно быть что-то рядом, где-то тут...

Теперь не время лить впусттую слезы,

В глухой надежде - вдруг они уйдут.



Нужна борьба за место под луною,

Теперь под солнцем очень мало их,

И ты держись, и я вместе с тобою,

В строю несломленных, отчаянно живых.



Жизнь непроста, но смерть еще сложнее,

А та болезнь - как черный проводник,

Сегодня все мы бешено болеем,

А завтра снова оживаем вмиг.



Тогда зачем в окно стучится та старушка?

Как будто мало всех распахнутых дверей,

Ей нечего шепнуть сегодня мне на ушко,

Мне нечего сказать, и не ему, не ей,



Мне б только выплыть в жизнь вместе с тобою,

И наплевать поймет ли нас толпа,

Вот только что-то с нами, иль со мною,

Ведь ты не тот, и я уже не та.