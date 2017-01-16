Борьба
Когда лечение одно, без трав и без таблеток,
И лишь борьба огня с прозрачным льдом,
Борьба листвы, с пучком гниющих веток,
И человека со своим нутром.
Когда не важно как будет все смотреться,
Со стороны чужим раствором век,
Впервые в жизни до души раздеться,
И прыгнуть в воду,как в огонь, как в снег.
Хватило бы удачи не сгореть замерзнув,
Должно быть что-то рядом, где-то тут...
Теперь не время лить впусттую слезы,
В глухой надежде - вдруг они уйдут.
Нужна борьба за место под луною,
Теперь под солнцем очень мало их,
И ты держись, и я вместе с тобою,
В строю несломленных, отчаянно живых.
Жизнь непроста, но смерть еще сложнее,
А та болезнь - как черный проводник,
Сегодня все мы бешено болеем,
А завтра снова оживаем вмиг.
Тогда зачем в окно стучится та старушка?
Как будто мало всех распахнутых дверей,
Ей нечего шепнуть сегодня мне на ушко,
Мне нечего сказать, и не ему, не ей,
Мне б только выплыть в жизнь вместе с тобою,
И наплевать поймет ли нас толпа,
Вот только что-то с нами, иль со мною,
Ведь ты не тот, и я уже не та.
Гимн эгоизму, а верней эгоцентризму!
Ведь ты не тот, и я уже не та.
Моё сегодняшнее состояние.
Наверно потому что давно не писала? Не? Хотя это из старых.
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