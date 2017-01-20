Ночь в объятьях Смерти

Ты нежданно пришла, душу сжала мне холодом.

Посмотрела в глаза, улыбнулась, повесив пальто.

Сердце билось, подобно кузнечному молоту.

Ты не вовремя, ждал тебя, правда, давно.



Проходи, коль пришла, уже точно не выгоню.

Чайник вон, закипел, или, может, покрепче чего?

Коньячок на столе, погоди, кружку вымою.

Разговор, говоришь, рановато, не ждал я его.



Мне за тридцать слегка, а тут ты, рановато...

А хотя - не бывает того, что не вовремя ты.

Видно, прожил свое, только ты в этом не виновата.

Что иссохлись, прождав, серых мраморных плиток листы.



Ну, давай, утешай, или все ж позлорадствуешь?

Перечислив весь список моих бесконечных грехов.

Хоть квартира моя, но сейчас только ты в ней и властвуешь.

По сто грамм, и давай, не тяни, к разговору готов.



Что ты лыбишься, пей же, налил, видит Бог, просто лечимся.

Покури, если хочешь, прости, дамских нет, не держу.

Я купил бы, коль знал, что с тобой скоро встретимся,

Но в ночник не пойду, я ночами один не брожу.



Ну, а с кем мне бродить, Смерть, я в шоке, какая ты странная.

Где же девушку взять, коли проклял меня Купидон...

Мне же Муза нужна, а не кошка какая-то драная.

Я забытый поэт, графоман, а не Бог Аполлон.



Кстати, ты ничего! Говорю как мужчина, серьезно.

Вот немного косметики Avon - и сразу на бал.

Только косу оставь, а то вдруг кто-то неосторожно

Подойдет и наткнется, и, вон уже, в ад побежал...



Ты не смейся, я трезвый, и знаю о той поговорке,

Что нет страшных на свете, когда переполнен бокал.

Да сними капюшон, а то спряталась вся в своей шторке.

Хоть с тобой и знакомы, ни разу в лицо не видал.



Погоди, ты чего? Я не понял, ты плачешь, серьезно?

Вот дела, ну давай, от души, подойди - обниму.

За окном минус тридцать, ужасно морозно.

Нет не спорь, оставайся, на холод тебя не пущу.



Вон постель, пусть пуста и не видела нежных объятий,

Ты ложись и поспи, до рассвета еще далеко.

Нереально остры стали грани моих восприятий...

Мне, живому пока, и бездушной тебе - нелегко.



Посижу у окна, покурю, и о жизни немного подумаю.

Может, стоит пить бросить и с чистой страницы начать?

А то годы промчались в угаре изящною пумою,

Снова не проживешь, но есть шанс мир вокруг поменять.



Звезды скрылись в лучах, восходящего красного солнца.

Мы, обнявшись со Смертью, на смятой постели сидим.

Зайчик скачет на толще пустого коньячного донца.

Ночь прошла, значит, рано еще умирать молодым.