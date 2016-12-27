Даем дрозда

Вчера мы на морозце били чечётку с обыкновенными чечётками, а сегодня я предлагаю дать дрозда... Тем более, что дрозды (особенно бурые) больше чем наши земляки. Они проводят с нами сложные зимние месяцы. Вот уже несколько лет я наблюдаю их жизнь в условиях зимнего Александровска. Дело в том, что и бузина, и рябина имеют обыкновение заканчиваться, а дрозды ещё и любят лакомиться корешками растений...и большую часть времени проводят на земле.

Проходим эту красоту, пустующую утром (всё-таки рань 2 января...)

и берем курс на... помойку...Вот так бывает не редко...в ста метрах настоящая помойка...

Вот он красавец дрозд... Что для человека беда, дроздам очень даже на пользу... Многие годы несанкционированный слив городской канализации почти в центре города, дает пищу бурым дроздам...

Корешки живые и теплые...такой деликатес...