Вот так, с гордо поднятой головой входим в 2017

Ура с отступающим!

И главная тема отступающего...ещё столько предстоит съесть... Поэтому, в леса и поля...в морозный искрящийся снежок...

Дрозд присматривается к нетвердой походке...

а куропатки обходят стороной,..

по-прежнему радуют веселые чечётки... их прибавилось.... Сытная жизнь на всю зиму...

чем не петушок?

праздник победил многих стойких....