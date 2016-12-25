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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Вот так, с гордо поднятой головой входим в 2017

Вот так, с гордо поднятой головой входим в 2017

Ура с отступающим!

И главная тема отступающего...ещё столько предстоит съесть... Поэтому, в леса и поля...в морозный искрящийся снежок...

Дрозд присматривается к нетвердой походке...

а куропатки обходят стороной,..

по-прежнему радуют веселые чечётки... их прибавилось.... Сытная жизнь на всю зиму...

                     

чем не петушок?

праздник победил многих стойких....

 

Автор: Григорий Смекалов, сегодня, в 01:16 +9
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Комментарии
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 01:28
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+7
Veronika1211
Написано сегодня, в 02:30 Отредактированно сегодня, в 02:32
Григорий Смекалов, Новый год в "лучших" русских традициях)))))... Радует, что у тарелки, а не в тарелке))))...
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+2
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 01:28
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+7
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 01:33
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+7
Poseidon
Написано сегодня, в 01:42
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+6
Veronika1211
Написано сегодня, в 02:34
Григорий Смекалов, какой импозантный котяра))))
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+2
Veronika1211
Написано сегодня, в 02:36
Poseidon, ух ты, какое грозное секьюрити))))
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+2
Еще 2 комментария
багз-банни
Написано сегодня, в 03:16
С Новым Годоооом!
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+3
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