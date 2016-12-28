Оттенки белого...

Ксюша как то обмолвилась : "Кстати, очень красиво у вас! Снежно и чисто!"...Вот что значит взгляд художника... Я так же не перестаю любоваться снежком ....особенно утренним свежим с морозца... Сколько оттенков белого может увидеть художник?

Добавьте к этому белоснежному серебру снежного полотна золото высохшей травы и... получите богатую цветовую гамму...

У александровцев в эти замечательные дни масса удовольствий: кто на рыбалке, кто на лыжах, кто на снегоходах....

Я же продолжаю искать встречи с Лизкой... Место нашей встречи то же, подкормку продолжает брать, но сближения пока не предвидится... Может год не тот, может охотники активизировались (один мне хвастал двух взял до Нового года), может снегу мало, рыбаки бегают на море через Лизкины владения... Очень надеюсь, что начинается гон у лис...Лизка, как девушка на выданье, будет не так осторожна.... Вот и первый ухажер появился...

Многие знают о лисах по наслышке...И считают что их всего две разновидности:огневка и чернобурка... Если добавить экзотическую полярную особь белую, этим перечень не закончится. У нас очень часто встречаются лисы с оригинальным темным окрасом крестовки (помеси чернобурки и огневки) и сиводушки (с сединой на шее и брюхе)... Этот лисовин, по-моему, как раз из этих... Красивые лисята будут (если что)...