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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Оттенки белого...

Оттенки белого...

Ксюша как то обмолвилась : "Кстати, очень красиво у вас! Снежно и чисто!"...Вот что значит взгляд художника... Я так же не перестаю любоваться снежком ....особенно утренним свежим с морозца... Сколько оттенков белого может увидеть художник?

Добавьте к этому белоснежному серебру снежного полотна золото высохшей травы и... получите богатую цветовую гамму...

У александровцев в эти замечательные дни масса удовольствий: кто на рыбалке, кто на лыжах, кто на снегоходах....

Я же продолжаю искать встречи с Лизкой... Место нашей встречи то же, подкормку продолжает брать, но сближения пока не предвидится... Может год не тот, может охотники активизировались (один мне хвастал двух взял до Нового года), может снегу мало, рыбаки бегают на море через Лизкины владения... Очень надеюсь, что начинается гон у лис...Лизка, как девушка на выданье, будет не так осторожна.... Вот и первый ухажер появился...

Многие знают о лисах по наслышке...И считают что их всего две разновидности:огневка и чернобурка... Если добавить экзотическую полярную особь белую, этим перечень не закончится. У нас очень часто встречаются лисы с оригинальным темным окрасом крестовки (помеси чернобурки и огневки) и сиводушки (с сединой на шее и брюхе)... Этот лисовин, по-моему, как раз из этих... Красивые лисята будут (если что)...

 

Автор: Григорий Смекалов, вчера, в 15:45 +13
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Комментарии
max7676
Написано вчера, в 15:56 Отредактированно вчера, в 15:57
Отличные есть фотографии , особенно первая и третья , очень завораживают .
Будем надеяться на то, что сезон этой охоты минует Лизку , и у этой красавицы будут не менее красивые лисята .
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+7
Veronika1211
Написано вчера, в 18:16
Григорий, спасибо за блог и фантастически красивые фотографии! Очень надеюсь на скорую встречу с Лизаветой...
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+4
LediOven Тула
Написано вчера, в 18:17
замечательные фото, чудесгый рассказ
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+3
Балтийская Килька
Написано вчера, в 18:55
Спасибо, Григорий Николаич!
Это что за новый друг? Не Лизкин ли жОних?
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+3
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 18:56
Балтийская Килька, претендент...
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+4
Балтийская Килька
Написано вчера, в 19:05
Григорий Смекалов, красивый парень)) А детки Лизкины где?
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+3
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 19:08 Отредактированно вчера, в 19:08
Балтийская Килька, ну они уже самостоятельные и нашли себя в других полях... (о печальном не хочется думать)

Вот от этого бы смуглявенькие ....прелесть
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+5
Еще 1 комментарий
lvista
Написано вчера, в 19:28
Красота
. Да, у снега невероятно много оттенков. Я это поняла впервые только тогда, когда зиму пробовала писать. Белого снега нет! Он серебристый, голубоватый, сиреневатый, розоватый, золотистый, с фиолетцой! Снег удивительно разноцветная штука! Спасибо за красоту!
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+5
ateriya
Написано вчера, в 20:04
крестовки очень красивые! ну лизавета не промахнись на охоте за женихом. спасибо за блог очень интересно. я прям переживаю уже за лисичку. как она там живет, не погибла ли от рук охотников.
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+2
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 20:07
ateriya, не... Лизка жива...только опыта не радостного за год, видимо, хватанула...
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+3
ateriya
Написано вчера, в 20:10
Григорий Смекалов, вы уж там осторожнее с ней. а то привыкнет еду брать и потеряет инстинкт. подойдет и попадет к кому нибудь на воротник.
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+3
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 20:12
ateriya, у нас с нею отточены отношения
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+3
Еще 1 комментарий
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