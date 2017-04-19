Тропикана-женщина

Она река моя я посреди нее

Стою на якоре не видя берегов

Лишь небо синее невыносимое

Четыре танца с ней танцуют демоны

Но этот пятый танец мой

Уже за облако зашла луна

Игра окончена

Вместо слов про мою любовь

Я кричу от боли

Тропикана-женщина горяча и бешена

А внутри соленая

Словно кровь текила-любовь

Меладзе В.

За окном холод и слякоть... Самое время поставить точку в моем повествовании о затерянном рае на земле. Я буду банален и хочу признаться в поклонении филиппинской женщине. Слава Богу, что это меня ещё волнует... Да, как и тысячи представителей сильной половины человечества, не могу равнодушно пройти мимо выдающихся особенностей местных красавиц. По европейцам понятно...феминизм достиг таких уродливых моментов, что представители современной цивилизации толпами пребывают на острова, чтобы увидеть (а если посчастливится и стать обладателями) явления Женщины. Встретил в интернете такое определение филиппинки:

Меган Янг - Мисс Мира (Филиппины)2013 г.

Настоящая Филиппинка - это вулкан Пинатубо. Для тех, кто на него не залезал, короткие пояснения. Он всегда влажный, большую часть времени спит, но если проснется - становится по настоящему горячо. Время от времени происходят извержения с тяжелыми последствиями. Жизнь с филиппинкой не может быть "размеренной". Либо ты будешь абсолютно счастлив, либо твоя жизнь превратится в натуральный кошмар.

Внешность - один из главных факторов, на который "залипают" мужчины. Потомки Магеллана, в течении пяти веков разгоняли горячую испанскую кровь до уровня коллайдера. Но они мирно уживались и с потомками самураев, китайских и малайских купцов...Смешение кровей, рас и национальностей. Вы можете найти филиппинку, которая практически не отличима внешне от испанки. А можете и от китаянки. И даже от африканки. Гавайские женщины, считающиеся одними из самых сексуальных на планете, зачастую наполовину оказываются по крови филиппинками.

Иногда чувствуешь себя на ривьере, столько креолок окружают. И ловишь себя на мысли, но они же все говорят на английском...ура!

Филиппинка всегда готова к любви. Важен акцент - готова быть любимой и наслаждаться состоянием того, что она любима. Филиппинки точно знают чего любят и что им не нравится, быстро учатся как получать удовольствие от жизни и какие вещи/события/действия приносят им счастье.

В то время как большинство европейских женщин испытывают депрессняки и головняки на любом этапе жизни, филиппинки умеют насладиться любой ситуацией - будучи беременной или больной, филиппинка с той же радостью будет улыбаться и принимать знаки внимания. Много детишек - не препятствие! Филиппинка все равно остается женщиной и ей надо еще... Если в европейских странах мужчины сталкиваются с холодным сердцем, прячущейся душой и недосягаемым телом, то на Филиппинах все наоборот: творение бога прекрасно, значит филиппинка прекрасная и все время ждет подтверждения этой мысли, в которой нет ни минутного сомнения.

По сравнению с европейскими женщинами, филиппинки много спят. Помимо беспробудного сна, филиппинки достаточно ленивы и не всегда любят готовить. Особенно что-нибудь новое. Как только филиппинка проснулась - она готова ко всему - к разговору, к еде и к сексу. Достаточно нескольких секунд, и можно начинать.

Вот так с пакетиками в руках они умудряются быть привлекательными. А зонтики...это от солнца, чтобы сохранить , полученную от Магеллана светлую кожу...

А кому-то бронзовый загар даже более подходит...Эх...

Филиппинка всеми силами старается избежать развода. Что бы не случилось, филиппинка будет стараться сохранить семью. Ведь развод - это позор, это сплетни соседей и родственников. Это определенное "клеймо". Кому она после этого будет нужна? На Филиппинах католические традиции очень сильны. Считается, что женщина должна идти под венец девственницей. Если это не так, ее никто не возьмет и это позор на всю жизнь. В жизни всяко может случиться, и что же делать филиппинке, потерявшей девственность, но не вышедшей замуж? Приехать в большой город, где ее никто "не знает" и начинать жизнь заново. Желательно с иностранцем, который снисходительнее отнесется к тому, что она уже "не девочка". На Филиппинах существует странное поверье, что первый мужчина в жизни женщины становится для нее самым главным, самым значимым и женщина отдает ему свое сердце на всю жизнь.

Наша женщина ещё подумает, сесть ли в джипни...а филиппинки и здесь принцессы.

7 достоинств филиппинской женщины:

1) Филиппинки обычно красивы, загорелы, невысоки и прекрасно сохраняют фигуру

2) Филиппинки могут каждый день готовить еду

3) Филиппинки очень "семейно-ориентированы" . Семейные ценности - самые важные.

4) Филиппинки могут получить удовольствие от домашней работы

5) Филиппинки любят детей и любят ими заниматься.

6) Филиппинки достаточно трудолюбивы при некоторых условиях

7) Филиппинки, будучи замужем, крайне редко ищут мужского общества

Дабы быть объективными до конца, необходимо признать, что среди множества смешанных пар : европеец-филиппинка, пожилой-молодая, я почти не видел улыбающихся пар. И в этом " ложка дёгтя"...Филиппинки любят быть любимыми, любят получать внимание, но не очень-то любят отдавать. Если на первом этапе отношений филиппинка готова к любви всегда и везде (что вскруживает головы неопытным европейцам) , то на последующих этапах жизни энтузиазм островитянок резко падает. Европейская женщина, любя и будучи любимой, всегда что-то придумает, освежит отношения, внесет "свежую струю". Филиппинка наслаждается, только получая. Креативность и работоспособность - это не к филиппинке. Простые домашние обязанности, простая еда - пожалуйста. А вот любое творчество в семейной сфере - это дается филиппинке очень трудно.

Но ведь настоящему мужчине это не помеха?

А уж если Вы приехали на острова не с целью обзавестись семейством... Вам вообще читать последний абзац нет смысла....

Наслаждайтесь обществом тропикана-женщины...они того стоят.

И крайнее, существует мнение, что красавицами филиппинок делает проживание в центрах цивилизации (Европа,США), близость к косметическим салонам и наличие средств на приобретение достижений индустрии моды... Я считаю, это надуманное мнение. Просто его обладатели не бывали на отдаленных островах Филиппин. Вот, например, красавицы одного из более чем 7000 островов: