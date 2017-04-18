Остров Бохоль. "В шоколаде"...

Если Себу в моем воображении тесно связан с темой Магеллана и общением с китовыми акулами, то остров Бохоль из информации, почерпнутой в интернете, обещал мне прекрасные виды Шоколадных холмов и встречу с удивительными долгопятами... Да, здесь тот самый городок Сан Мигель, пивом с именем которого я упиваюсь каждый день.

Уходим мы из морского порта Себу на современном пароме. Цены? Знаете, даже не хочу привязывать их к поездке (всё приемлемо, отвечу отдельно). А уж для меня всё, что связано с морем бесценно.

на верхней палубе довольно жарко, но есть ещё и вторая палуба с кондишн, телевизорами и баром...

переход чуть больше двух часов

Остров Бохоль нельзя назвать большим. С площадью 4117 кв. км он является лишь десятым по величине в Филиппинском архипелаге. Однако по количеству природных и рукотворных чудес и достопримечательностей он превосходит практически любую провинцию на Филиппинах.

На острове Бохоль находятся уникальные "шоколадные холмы", которые в засушливый сезон похожи на шоколадные трюфели - 1268 известняковых холмов правильной формы с крутыми склонами.

Их высота - от 30 до 50 метров, и они все покрыты травой, что создает резкий контраст с буйным тропическим лесом острова. Холмы эти покрыты травой, которая к концу сухого сезона выгорает и становится коричневой, сильно выделяясь на фоне яркой зелени окружающих лесов, растущих в низинах – отсюда и название «шоколадные холмы». Трудно поверить, что холмы эти - не дело рук человека, а природное образование.

Отправились на машине дальше к центру изучения долгопятов... Но мой водитель подготовил сюрприз.

Бесплатно посещаем небольшой зоопарк с местными видами животных.

Этот кот так же является диким, но какой милейший экспонат. Чем то напоминает кота Бегемота, созданного Михаилом Афанасьевичем...

Вот не люблю я пресмыкающихся... Но снова на "слабо". Ох, уж этот русский менталитет...

И... вот они долгопяты... Эти очаровательные животные живут в небольшом огороженном саду. За вход с вас не возьмут денег, однако рекомендуем оставить немного в специальном ящике для пожертвований, ведь средства из него идут на питание долгопятов. В саду живут несколько животных разных поколений. Но имейте в виду, что днем зверьки спят (с полуприкрытыми глазами они напоминают маленьких гремлинов из одноименного фильма. Я бы вспомнил одного героя из "Звездных войн"), поэтому не нужно их трогать, а тем более брать на руки. Вы и так сможете сделать хорошие фотографии для своего семейного альбома.

Вес долгопята достигает от 70 до 150 грамм. Тело имеет длину от 8 до 16 см. Имеет хвост длинною 13-27 см, без шерстный покров, с кисточкой на конце. Крепкое тело, небольшая шея, крупная голова, длинные конечности, передние лапы короче задних ног. Мордочка круглая с большими закругленными ушками, чувствительными к звукам, без покрытия меха.

Тут я "поймал" даже выражение лица :0))

Маленький носик. Огромные глаза, неподвижные, увеличиваются при испуге. Поскольку долгопят ведет ночной образ жизни, глаза должны иметь хорошую чувствительность, наверно поэтому еще они и такие большие.

В отличии от глаз, шея подвижна и имеет способность поворачиваться примерно на 360 градусов, это дает неплохие привилегии-обширный обзор, так как зрачки неподвижны. Глаза могут достигать диаметра 20 см, глазная орбита защищена с помощью кости, причем один глаз больше его мозга.

Рот широковатый, ощущение что он слегка улыбается. Передние резцы крупные, похожи на зубы приматов-стальные-мелкие.

Лапы у долгопяты толстые и длинноватые. Выделяются тоненькие длинные пальцы, имеющие уплотнения на кончиках, с маленькими коготками. Передние лапы похожи на руки человека. В отличии от остальных приматов, долгопят замечательно ,лучше всех держится на деревьях вертикально, с помощью утолщений-подушечки на пальцах. Что касается задних лапок, то они характерны удлинением пятки на ступне. При прыжке имеется замечательная опора, прыжок может достигнуть 250 см в длину, 175 см -в высоту. Если подробнее рассмотреть этот момент, то можно понять как ему это удается: в момент прыжка, он втягивает лапы, напоминает лягушку.

Живут долгопяты парами или небольшими группами. Днем прячется в дуплах и расщелинах, реже-зацепившись лапами за ветку. Так у него проходит отдых или сон, а вот ночью-охота. На землю они не спускаются.

Питается насекомыми и мелкими позвоночными. Любимый деликатес-сверчок. Маскируясь под ветками, высматривает жертву, увидев ее незамедлительно прыжком хватает добычу, после этого он ее кусает, только потом ест. Между собой долгопяты умеют переговариваться звуками, похожими на свист.

Беременность у самки длится 6 мес. Рождённый один детеныш, одетый в мех, с открытыми и видящими глазами. Вес около 24-25 грамм, рот-70 мм. Хвост длинною до 115 мм. У новорождённого есть коготки, он хватается ими за мамин теплый живот. Питание молоком. После рождения, через три дня, малыш уже может перемещаться. Мама переносит его зубами, держа за шкирку. Уже через 20 дней, детеныш станет более самостоятельным. Остальные жители группы берут участие в воспитании малыша и помогают родителям, кормят его, приносят еду.

Продолжительность жизни долгопят в дикой природе приблизительно 10 лет. Долгопяты занесены в красную книгу.

Река всегда играла архиважную роль в жизни обитателей этого острова. Первые жители строили свои жилища на её берегах, добывали пищу в её водах. Сейчас же она стала способом привлечения внимания туристов.

Круиз по реке начинается либо от моста Лоай, либо от центрального микрорайона провинции Loboc. Чтобы совершить прогулку по реке можно арендовать моторную лодку за минимальную плату или посетить плавающий ресторан, где можно насладится как пейзажем, так и блюдами филиппинской кухни.

Плавучий ресторан представляет собой крытую платформу из двух связанных между собой лодок. В такой конструкции могут разместиться до 50 человек. Во время обедов здесь играют музыкальные коллективы, которые могут исполнить песню по заказу гостей. Попели и попили...оторвались по полной китайцы.Ну , их не перекричишь...

по пути вы навестите "дикое племя ням-ням"...Надо же опустошить кошельки туристов...

Это Вам не цыгане...такая красотка оставляет впечатление, что ты ещё должен...

а чтобы чего не вышло, воины приезжим мужикам делают принудительную эпиляцию... Жуть...

А мы чё, мы не чё... Мы и с собою привезли....

на всякий случай подружусь с будущей королевой племени...

китаянки здесь прям землячки сахалинцам

с несколько полегчавшими кошельками отправляемся в обратный путь

по плану турфирмы я должен был вернуться в Себу затемно на комфортабельном пароме

но я решил сэкономить время, и выскочил на этом конкуренте обычном скоростном пароме...Время в пути всего час, а на палубе мне даже больше понравилось...Вернулся засветло.

вокруг всё так же много островков с жилыми домами... Мечта...

В принципе, это мой крайний репортаж с Филиппин...За две недели ни капли дождя, ни шторма, ни даже волнений моря.... Приветливые добрые люди и...улыбающиеся, даже, когда у них проблемы...Мне очень понравилась открытая мною страна. В этом плане, я немного Магеллан. А филиппинки А.В....если созрею напишу отдельную песню :0))