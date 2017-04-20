Одна ласточка не делает весны
Говорят, одна ласточка не делает весны; но неужели от того, что одна ласточка не делает весны, не лететь той ласточке, которая уже чувствует весну, а дожидаться. Так дожидаться надо тогда и всякой почке и травке, и весны не будет.
Лев Толстой
Нельзя сказать весне: «Наступи немедленно и длись столько, сколько нужно». Можно лишь сказать: «Приди, осени меня благодатью надежды и побудь со мной как можно дольше».
Пауло Коэльо. Одиннадцать минут
дорогая, куда же Вы? я весь в Вашей власти....
маршрутка для местных бесплатно
серый сорокопут
каждую весну канюки борются с воронами за право произвести потомство в наших местах
обычные скворцы не обычные сахалинские птицы
а вот серые скворцы, вроде, как дома
жаворонки полевые уже совсем освоились
а зимние чечетки ещё не улетели
камчатские трясогузки уже пару недель, как прилетели, в основном самцы выбирают место для гнезд
утки, в предчувствии весенней охоты, жмутся к домам
радость глазам мандаринки