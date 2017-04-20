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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Одна ласточка не делает весны

Одна ласточка не делает весны

Говорят, одна ласточка не делает весны; но неужели от того, что одна ласточка не делает весны, не лететь той ласточке, которая уже чувствует весну, а дожидаться. Так дожидаться надо тогда и всякой почке и травке, и весны не будет. 
Лев Толстой

Нельзя сказать весне: «Наступи немедленно и длись столько, сколько нужно». Можно лишь сказать: «Приди, осени меня благодатью надежды и побудь со мной как можно дольше». 
Пауло Коэльо. Одиннадцать минут

 

дорогая, куда же Вы? я весь в Вашей власти....

маршрутка для местных бесплатно

серый сорокопут

каждую весну канюки борются с воронами за право произвести потомство в наших местах

обычные скворцы не обычные сахалинские птицы

а вот серые скворцы, вроде, как дома

жаворонки полевые уже совсем освоились

а зимние чечетки ещё не улетели

камчатские трясогузки уже пару недель, как прилетели, в основном самцы выбирают место для гнезд

утки, в предчувствии весенней охоты, жмутся к домам

            

радость глазам мандаринки

Автор: Григорий Смекалов, сегодня, в 07:18 +11
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Комментарии
lvista
Написано сегодня, в 08:36
Не надо охотиться
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+2
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 10:13
lvista, Так говорит только тот кто ни разу не был на охоте
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+4
lvista
Написано сегодня, в 12:14
sasch, не поверишь , но я обожаю рыбалку...да и не вегетарианка...вот как так, сама не понимаю. Избирательная жалость какая то...
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+2
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 12:44
lvista, нормально, женский взгляд на такой жестокий мир
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+1
Online
НКолчина Online
Написано сегодня, в 09:20
Шикарно! такое обилие птичек
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+2
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