Эль Нидо. Послевкусие. Часть третья
Позволю себе продолжить...После вечерних розливаний пива на пуфиках в полосе прибоя, охрипших голосов в караоке барах, таящих надежду взглядов с чертинкой местных креолок (а то, я им старину Фрэнка Синатра в лучшем виде), после боя с местными леди-боями, от которых меня в качестве трофея отбили те самые креолки... :0))
В просторы океана....
Я то уже красный , как рак...Все пиндосы мажутся всякими мазями и цокают языками глядя на меня...что им русским сделается...мол. Державу не опозорим...
А хорошее засасывает...Уже вроде как "бывалый" , лодка та же, кэп, споеный надысь, в завязке..говорит стоп, нужен релакс...На правах "своего" приобнял филиппинку из Швейцарии Кими и сербку с именем моей дочери...
главное действо этого маршрута опыт езды на каноэ...
катакомбы под скалами где можно пройти только лежа...в Секретные лагуны...
а иногда даже упираясь руками в скалы и подпрыгивая вместе с каноэ...
"Кормчим" я себе выбрал Мэла...ох уж отыгрался на нем за пошлости первого дня...
здесь много диких обезьян, которые таки кусаются и нападают на людей...Я даже не знал как правильно действовать, когда она погналась за ребенком...Слава Богу передумала...
Всё равно взял палку и отогнал от греха...
а вокруг идеалистическая картина...в эти часы, конечно, сиеста...А представьте вечером на закате, при шелесте волн, звенящей тишине (цикады только днем и на больших островах), возлежа на удобном шезлонге, приобняв шоколадную красотку, потягиваешь прохладное местное пиво "Сан Мигель"....
С продуктами здесь вааще нет проблем...Протянул руку вытянул рыбу, протянул руку сорвал кокос...Чунго-чанга , одним словом...
жалко по этой жаре животных...очень. Каждый выживает как может
собачка роет песок в надежде добраться до прохлады...
чаще всего они просто заходят в воду и сбивают температуру тела часами стоя в глубине....
в этой кафедральной пещере рассказывают жути об акулах обычно...А я то собрался с ними подружиться...
то что гостям здесь комфортно, видно и по оставленным "петроглифам"...
Не станем и мы исключением...Как там у Владимира Семеновича...
Проникновенье наше по планете
Особенно заметно вдалеке:
В общественном парижском туалете
Есть надписи на русском языке!
и снова ласковое море, огненный закат, чарующий вид и приветливые люди...Я непременно вернусь...говорю себе.