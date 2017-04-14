Эль Нидо. Послевкусие. Часть третья

Позволю себе продолжить...После вечерних розливаний пива на пуфиках в полосе прибоя, охрипших голосов в караоке барах, таящих надежду взглядов с чертинкой местных креолок (а то, я им старину Фрэнка Синатра в лучшем виде), после боя с местными леди-боями, от которых меня в качестве трофея отбили те самые креолки... :0))

В просторы океана....

Я то уже красный , как рак...Все пиндосы мажутся всякими мазями и цокают языками глядя на меня...что им русским сделается...мол. Державу не опозорим...

А хорошее засасывает...Уже вроде как "бывалый" , лодка та же, кэп, споеный надысь, в завязке..говорит стоп, нужен релакс...На правах "своего" приобнял филиппинку из Швейцарии Кими и сербку с именем моей дочери...

главное действо этого маршрута опыт езды на каноэ...

катакомбы под скалами где можно пройти только лежа...в Секретные лагуны...

а иногда даже упираясь руками в скалы и подпрыгивая вместе с каноэ...

"Кормчим" я себе выбрал Мэла...ох уж отыгрался на нем за пошлости первого дня...

здесь много диких обезьян, которые таки кусаются и нападают на людей...Я даже не знал как правильно действовать, когда она погналась за ребенком...Слава Богу передумала...

Всё равно взял палку и отогнал от греха...

а вокруг идеалистическая картина...в эти часы, конечно, сиеста...А представьте вечером на закате, при шелесте волн, звенящей тишине (цикады только днем и на больших островах), возлежа на удобном шезлонге, приобняв шоколадную красотку, потягиваешь прохладное местное пиво "Сан Мигель"....

С продуктами здесь вааще нет проблем...Протянул руку вытянул рыбу, протянул руку сорвал кокос...Чунго-чанга , одним словом...

жалко по этой жаре животных...очень. Каждый выживает как может

собачка роет песок в надежде добраться до прохлады...

чаще всего они просто заходят в воду и сбивают температуру тела часами стоя в глубине....

в этой кафедральной пещере рассказывают жути об акулах обычно...А я то собрался с ними подружиться...

то что гостям здесь комфортно, видно и по оставленным "петроглифам"...

Не станем и мы исключением...Как там у Владимира Семеновича...

Проникновенье наше по планете

Особенно заметно вдалеке:

В общественном парижском туалете

Есть надписи на русском языке!

и снова ласковое море, огненный закат, чарующий вид и приветливые люди...Я непременно вернусь...говорю себе.