Эль Нидо. Затерянный рай. Часть вторая

Лучший подарок к своему юбилею поездка в это замечательное место. И сегодня я могу отметить, что это один из самых весомых подарков (главный жду от дочери). Я не стану описывать отличия маршрутов Эль Нидо. Не вижу смысла. Вы будете не менее трех дней в этой сказке, берите все три. Цены ОЧЕНЬ комфортные. Менее насыщен, на мой взгляд тур D...Но это ни о чем не говорит. Первым мне следовал большой тур В-С

Грузимся в 9.00 на моторную лодку-паук. Её имя "Wave uno". Капитан (он на снимке) говорит, что так назвал своего первого сына.

сразу начинаются "союзы по интересам"...язык ваааще не преграда...сегодня мы с немцами.

по бортам причудливые островки...

а на корме шкварчит на углях замечательное блюдо...

всё, как я люблю: морепродукты и фрукты свежак... Наш ланч будет включать в себя жареную свинину и курицу, рыбу и крабов, мидии и креветки...

а пока нагуливаем аппетит - снорклинг в этой воде замечательный

Сколько же здесь укромных пляжей и лагун...Многие так и называются Секретный пляж, Секретная лагуна...Для уединения обалденное место.

на лодке есть спиртное, но в малых количествах и не на продажу...зато к ней подплывают лодочки мелких торговцев ромом и пивом (холодными) После соленой воды холодное пиво "Сан Мигель" самое то...

Экипаж лодки вытворяет милые штучки: вот капитан мастерит что-то из обыкновенной травы...

в результате появляется такая вот ласточка бренд этих мест

Уединения ищут здесь многие...Даже дома ставят на необитаемых островах...Владельца этой затеряной в океане усадьбы филиппинцы называю крейзи... Интересно, как сам он считает?

Это мой товарищ по Эль Нидо Мэл Гутиеррес (подпольная кличка "Гибсон", ) он был гидом в моих маршрутах. Сначала мы чуть не подрались из-за трудностей перевода и неприличных намеков на тему нетрадиционности... Бывает такое у филиппинцев веселье носит несколько пошловатый характер....Мне хватило терпения поставить Мэла на место и ...мы подружились. Он даже мой друг по Фэйсбуку (обращайтесь, если, что)... Нет сам он , что ни на есть традиционной ориентации и я понял, почему так мы с ним сцепились (в Эль Нидо таки процветают леди-бои, правда больше по темноте :0))

но ...лучше о хорошем...

хотел уложиться с маршрутами в один блог...не получилось. Потерпите ещё немного...Продолжение следует...