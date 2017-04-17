Себу. Ошибка Магеллана

Пляжный отдых не для меня. И, даже в таком райском уголке, как Эль Нидо, недельки вполне хватает... Жажда новых открытий, новых встреч и впечатлений гонит меня вперед. Ещё на Сахалине я себе поставил задачу по любому посетить Себу (правильное ударение на последнем слове) последнее пристанище Магеллана. Помните...

И вновь ветер дальних странствий

Для мальчишки, как привет от Магеллана

500 лет назад в Севильский порт прибыл всеми забытый корабль. Его экипаж состоял из восемнадцати изможденных и умирающих от жажды и голода людей. Но этот корабль вернулся из путешествия огромной важности. Он изменил ход истории и повлиял на то, как мы живем сейчас.

современная копия корабля Магеллана каракки "Виктория

Каракка «Виктория» стало первым судном в истории мира, которое обогнуло земной шар. В ходе этого морского путешествия был пересечен великий океан, были проложены новые торговые пути и выяснены истинные размеры нашей планеты. Это был триумф человеческого духа, история смелости и преодоление трудностей, голода и мятежа, героизма и смерти. Она превратила моряка и солдата Фернана Магеллана в одного из самых великих и легендарных людей на планете .... И уже мало кого интересует, что фактически обогнул земной шар капитан одного из судов Магеллана Хуан Себастьян Элькано. "Безумству храбрых"... нашими словами Фернан тоже был из буйных...

Магеллан начал с того, что провозгласил Филиппины собственностью Испании, главным орудием которого было христианство. Уверенный в себе и своем оружии капитан принял роковое решение, чтобы укрепить свой авторитет у местного крещеного вождя. Он решил напасть на его соперника с соседнего острова, который отказался принять христианство. На борту «Виктории» в ночь перед атакой испанские моряки веселились. Они были уверены в себе, но Лапу-Лапу вождь племени острова Мактан (сегодня на Мактане международный аэропорт на который (и с которого)прилетают самолеты с Сахалина через Сеул) воспринял угрозу мореплавателей всерьез. Он собрал самых сильных воинов, и вызвал духов войны.

На рассвете 27 апреля Магеллан и 50 моряков высадились на побережье Мактан, чтобы сразиться с непокорными вождем и сотнями воинов. Хотя враги превосходили в численности, Магеллан верил в победу - он рассчитывал на испанское оружие и доспехи. Но капитан совершил раковую ошибку - он прибыл во время отлива, и мореплавателям пришлось километр грести до берега, а для пушечных выстрелов было далеко. Вначале битвы испанцы быстро израсходовали боеприпасы, и орда Лапу-Лапу пошла в атаку. Враги узнали Магеллана, и один из них всадил ему в левую ногу копьё. Капитан упал. Затем туземцы бросились на него с железными пиками и бамбуковыми палками. Магеллан долго держался, но его задавили количеством.