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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Себу. Ошибка Магеллана

Себу. Ошибка Магеллана

    Пляжный отдых не для меня. И, даже в таком райском уголке, как Эль Нидо, недельки вполне хватает... Жажда новых открытий, новых встреч и впечатлений гонит меня вперед. Ещё на Сахалине я себе поставил задачу по любому посетить Себу (правильное ударение на последнем слове) последнее пристанище Магеллана. Помните...
И вновь ветер дальних странствий
Для мальчишки, как привет от Магеллана
     500 лет назад в Севильский порт прибыл всеми забытый корабль. Его экипаж состоял из восемнадцати изможденных и умирающих от жажды и голода людей. Но этот корабль вернулся из путешествия огромной важности. Он изменил ход истории и повлиял на то, как мы живем сейчас.

 

современная копия корабля Магеллана каракки "Виктория

      Каракка «Виктория» стало первым судном в истории мира, которое обогнуло земной шар. В ходе этого морского путешествия был пересечен великий океан, были проложены новые торговые пути и выяснены истинные размеры нашей планеты. Это был триумф человеческого духа, история смелости и преодоление трудностей, голода и мятежа, героизма и смерти. Она превратила моряка и солдата Фернана Магеллана в одного из самых великих и легендарных людей на планете .... И уже мало кого интересует, что фактически обогнул земной шар капитан одного из судов Магеллана Хуан Себастьян Элькано. "Безумству храбрых"... нашими словами Фернан тоже был из буйных...

 

   Магеллан начал с того, что провозгласил Филиппины собственностью Испании, главным орудием которого было христианство. Уверенный в себе и своем оружии капитан принял роковое решение, чтобы укрепить свой авторитет у местного крещеного вождя. Он решил напасть на его соперника с соседнего острова, который отказался принять христианство. На борту «Виктории» в ночь перед атакой испанские моряки веселились. Они были уверены в себе, но Лапу-Лапу вождь племени острова Мактан (сегодня на Мактане международный аэропорт на который (и  с которого)прилетают самолеты с Сахалина через Сеул) воспринял угрозу мореплавателей всерьез. Он собрал самых сильных воинов, и вызвал духов войны.

    На рассвете 27 апреля Магеллан и 50 моряков высадились на побережье Мактан, чтобы сразиться с непокорными вождем и сотнями воинов. Хотя враги превосходили в численности, Магеллан верил в победу - он рассчитывал на испанское оружие и доспехи. Но капитан совершил раковую ошибку - он прибыл во время отлива, и мореплавателям пришлось километр грести до берега, а для пушечных выстрелов было далеко. Вначале битвы испанцы быстро израсходовали боеприпасы, и орда Лапу-Лапу пошла в атаку. Враги узнали Магеллана, и один из них всадил ему в левую ногу копьё. Капитан упал. Затем туземцы бросились на него с железными пиками и бамбуковыми палками. Магеллан долго держался, но его задавили количеством.

место на окраине острова Мактан, где Магеллан принял смерть

вот они действующие лица нашей истории... Одно лицо, блин...

Мне магнолии, почему-то больше всех нравятся цветов...совершенны...

    а убийца Магеллана Лапу-Лапу национальный герой...не надо было доводить приветливый народ до греха...

историческая информация интересует не только меня...

хотя в музеи очереди не наблюдал...

утверждают, что экспонаты тех времен...

Зато в музеях можно познакомиться с настоящими красавицами и умницами. Здесь мы познакомились с Розой, а Лев Николаевич нас благословил...

В Себу несколько мест связанных с ранней испанской конкистой. Один из самых знаменитых форт Сан Педро. У них этих Педро....

Тут туристов наблюдается побольше...Ба...Слышу знакомые аккорды...The Beatles - Yesterday !  Слепой старичок на гитаре в тенечке (не совсем чисто) лабает....Это так удивительно, так же примерно, как я исполнил в караоке баре в Эль Нидо Deep Purple Soldier of Fortune.... Я подошел , подтянул вокалом и дуэтом спели до конца...Потом выгреб всю свою мелочевку и высыпал деду за The Beatles....

и ещё одно памятное место, связанное с Магелланом....

          

 Ну вот, несколько утолили исторический зуд, а теперь к акулам... Ещё планируя поездку на Филиппины я натолкнулся на информацию, что предоставляется возможность поплавать с огромными китовыми акулами в открытом море в их естественной среде обитания... Упустить такую возможность я никак не мог...

 

Автор: Григорий Смекалов, сегодня, в 07:51 +10
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Комментарии
lvista
Написано сегодня, в 09:49
Ох. Смелый вы человек!
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+4
sasch
Написано сегодня, в 10:22
А мы лучше в том блоге, где нет "андроидов" поговорим о прекрасном
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+3
Online
ritupe Online
Написано сегодня, в 15:15
В море..с акулами..
НИ ЗА ЧТО!!!
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+2
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Эль Нидо. Послевкусие. Часть третья
Эль Нидо. Послевкусие. Часть третья
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