Вишневый сад - больной природы гений

О, скорее бы все это прошло, скорее бы

изменилась наша нескладная, несчастливая жизнь...

(Лопахин)

Я без ума от чеховского "Вишневого сада". А вы? В этой пьесе, на мой взгляд, отражена практически вся палитра актерской эволюции. Есть что поиграть актеру в любом возрасте. Начиная от семнадцатилетней Ани, заканчивая сентиментальной Раневской. Начиная от вечного студента Пети Трофимова, заканчивая преданным лакеем Фирсом... "Вишневый сад", как произведение, нужен не только лицедеям, но и зрителям. И если вы хоть раз видели постановку этой пьесы (не важно — плохая она была или хорошая) — вы можете гордиться этим.

Свою версию чеховской печальной элегии труппа московского театра "Сфера" представила на зрительский суд еще в январе 2013 года. За это время спектакли обычно становятся только лучше, крепче, а актеры в своих образах живут, что называется "как рыба в воде". "Вишневый сад" сферовцев — нежная и в то же время жесткая постановка, заставившая лично меня по-новому взглянуть на главных героев, на их характеры, и иначе задуматься о происходящем...

До сих пор под впечатлением от финальной сцены. Вроде бы ничего для меня нового — все давно уже прочитано и по нескольку раз увидено. Но режиссеру Александру Коршунову удалось разбередить мою душу и вывернуть ее наизнанку. Какой был лакей-старик в исполнении Вячеслава Кузнецова! Как он "забылся" своими хозяевами в закрытом доме! Как он пытался выйти... Как его руки, одетые в белые перчатки, отстукивали последние мгновения жизни! Ох... Я пытался снять старика, оставшегося одного в доме, но не смог — в эти минуты дрожали пальцы, а глаза были мокрыми. И только мысль в голове: "Они его оставили... Оставили так же, как и оставили (забыли!) свое прошлое..."

Очень хорош был и вечный студент Петя Трофимов в исполнении актера Дениса Береснева. Его герой получился таким, каким я его себе и представлял — говорит много, красиво, критикует всех и вся, ругает российские грязь, пошлость, интеллигенцию... Но сам при этом и палец о палец не ударит... Яркий представитель не только чеховской эпохи, но и сегодняшних дней. Вон их сколько таких Петь по стране шарахается...

Напряженной получилась сцена прощания Раневской и Гаева с домом. Актеры Татьяна Филатова и Александр Алексеев, стоя посреди театрального зала, пустого и уже заброшенного, молча, без слов, прощались с прошлым (навсегда!), в последний раз оглядывая родные стены. Читая их внутренние монологи, можно было лишь посочувствовать им обоим.

Вообще, Раневская очень хороша в этом спектакле. То она как та самая стрекоза, которая "лето красное пропела", не отказывая себе в удовольствиях и соря деньгами, то она сидит и рыдает: "Не надо обманывать себя, надо хоть раз в жизни взглянуть правде прямо в глаза".

Если честно, много писать не хочется... Хочется, чтоб каждый из вас увидел постановку этого театра и пережил то, что пережил я. Испытать ту боль и ту кручину, смех сквозь слезы на протяжении трех часов, которые передаются от актеров зрителю. А вторые в свою очередь играют немаловажную роль, кстати — я бы сказал, главную. Ведь зал театра "Сфера" расположен таким образом, что зрители сидят по кругу, а все действие в основном происходит в центре — как на арене. И такой прием, заложенный еще основателем театра Екатериной Еланской тридцать пять лет назад, удачно сработал в "Вишневом саде". Лично я иногда ощущал себя частью этого самого сада, внутри которого и развернулась трагедия. Я был тем прекрасным, что пыталась сохранить Раневская (его традиции, обычаи, внешний облик), но стремился разрушить, превратить в капиталистическое предприятие Лопахин, убив сад раз и навсегда. Сидишь и думаешь: "А ведь в жизни точно так же..."

P.S.

По воспоминаниям К. С. Станиславского, Чехов однажды сообщил ему, что нашел чудесное название для пьесы — "Вишнёвый сад": "Из этого я понимал только, что речь шла о чем-то прекрасном, нежно любимом: прелесть названия передавалась не в словах, а в самой интонации голоса Антона Павловича". Через несколько дней Чехов Станиславскому объявил: "Послушайте, не Вишневый, а Вишнёвый сад". "Антон Павлович продолжал смаковать название пьесы, напирая на нежный звук “ё” в слове Вишнёвый, точно стараясь с его помощью обласкать прежнюю красивую, но теперь ненужную жизнь, которую он со слезами разрушил в своей пьесе. На этот раз я понял тонкость: Вишневый сад — это деловой, коммерческий сад, приносящий доход. Такой сад нужен и теперь. Но "Вишнёвый сад" дохода не приносит, он хранит в себе и в своей цветущей белизне поэзию былой барской жизни. Такой сад растет и цветет для прихоти, для глаз избалованных эстетов. Жаль уничтожать его, а надо, так как процесс экономического развития страны требует этого".