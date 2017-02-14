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Блог Сергея Омшенецкого
Вишневый сад - больной природы гений

Вишневый сад - больной природы гений

О, скорее бы все это прошло, скорее бы
изменилась наша нескладная, несчастливая жизнь...
(Лопахин)
 
 
Я без ума от чеховского "Вишневого сада". А вы? В этой пьесе, на мой взгляд, отражена практически вся палитра актерской эволюции. Есть что поиграть актеру в любом возрасте. Начиная от семнадцатилетней Ани, заканчивая сентиментальной Раневской. Начиная от вечного студента Пети Трофимова, заканчивая преданным лакеем Фирсом... "Вишневый сад", как произведение, нужен не только лицедеям, но и зрителям. И если вы хоть раз видели постановку этой пьесы (не важно плохая она была или хорошая) вы можете гордиться этим.
 

Свою версию чеховской печальной элегии труппа московского театра "Сфера" представила на зрительский суд еще в январе 2013 года. За это время спектакли обычно становятся только лучше, крепче, а актеры в своих образах живут, что называется "как рыба в воде". "Вишневый сад" сферовцев — нежная и в то же время жесткая постановка, заставившая лично меня по-новому взглянуть на главных героев, на их характеры, и иначе задуматься о происходящем...
 

До сих пор под впечатлением от финальной сцены. Вроде бы ничего для меня нового — все давно уже прочитано и по нескольку раз увидено. Но режиссеру Александру Коршунову удалось разбередить мою душу и вывернуть ее наизнанку. Какой был лакей-старик в исполнении Вячеслава Кузнецова! Как он "забылся" своими хозяевами в закрытом доме! Как он пытался выйти... Как его руки, одетые в белые перчатки, отстукивали последние мгновения жизни! Ох... Я пытался снять старика, оставшегося одного в доме, но не смог — в эти минуты дрожали пальцы, а глаза были мокрыми. И только мысль в голове: "Они его оставили... Оставили так же, как и оставили (забыли!) свое прошлое..."
 

Очень хорош был и вечный студент Петя Трофимов в исполнении актера Дениса Береснева. Его герой получился таким, каким я его себе и представлял — говорит много, красиво, критикует всех и вся, ругает российские грязь, пошлость, интеллигенцию... Но сам при этом и палец о палец не ударит... Яркий представитель не только чеховской эпохи, но и сегодняшних дней. Вон их сколько таких Петь по стране шарахается...
 

Напряженной получилась сцена прощания Раневской и Гаева с домом. Актеры Татьяна Филатова и Александр Алексеев, стоя посреди театрального зала, пустого и уже заброшенного, молча, без слов, прощались с прошлым (навсегда!), в последний раз оглядывая родные стены. Читая их внутренние монологи, можно было лишь посочувствовать им обоим.
 

Вообще, Раневская очень хороша в этом спектакле. То она как та самая стрекоза, которая "лето красное пропела", не отказывая себе в удовольствиях и соря деньгами, то она сидит и рыдает: "Не надо обманывать себя, надо хоть раз в жизни взглянуть правде прямо в глаза".
 

Если честно, много писать не хочется... Хочется, чтоб каждый из вас увидел постановку этого театра и пережил то, что пережил я. Испытать ту боль и ту кручину, смех сквозь слезы на протяжении трех часов, которые передаются от актеров зрителю. А вторые в свою очередь играют немаловажную роль, кстати я бы сказал, главную. Ведь зал театра "Сфера" расположен таким образом, что зрители сидят по кругу, а все действие в основном происходит в центре — как на арене. И такой прием, заложенный еще основателем театра Екатериной Еланской тридцать пять лет назад, удачно сработал в "Вишневом саде". Лично я иногда ощущал себя частью этого самого сада, внутри которого и развернулась трагедия. Я был тем прекрасным, что пыталась сохранить Раневская (его традиции, обычаи, внешний облик), но стремился разрушить, превратить в капиталистическое предприятие Лопахин, убив сад раз и навсегда. Сидишь и думаешь: "А ведь в жизни точно так же..."
 

 
P.S.
По воспоминаниям К. С. Станиславского, Чехов однажды сообщил ему, что нашел чудесное название для пьесы — "Вишнёвый сад": "Из этого я понимал только, что речь шла о чем-то прекрасном, нежно любимом: прелесть названия передавалась не в словах, а в самой интонации голоса Антона Павловича". Через несколько дней Чехов Станиславскому объявил: "Послушайте, не Вишневый, а Вишнёвый сад". "Антон Павлович продолжал смаковать название пьесы, напирая на нежный звук “ё” в слове Вишнёвый, точно стараясь с его помощью обласкать прежнюю красивую, но теперь ненужную жизнь, которую он со слезами разрушил в своей пьесе. На этот раз я понял тонкость: Вишневый сад — это деловой, коммерческий сад, приносящий доход. Такой сад нужен и теперь. Но "Вишнёвый сад" дохода не приносит, он хранит в себе и в своей цветущей белизне поэзию былой барской жизни. Такой сад растет и цветет для прихоти, для глаз избалованных эстетов. Жаль уничтожать его, а надо, так как процесс экономического развития страны требует этого".
 

Автор: Сергей Омшенецкий, сегодня, в 06:56 +3
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Комментарии
Online
Любовь Барабашова Online
Написано сегодня, в 09:20
Все же наше преподавание литературы это ужас и вредительство. Я в школе Чехова не понимала вообще. Да и кто из детей его поймет? И только сейчас я осознаю, что он не просто гений, он высоко над всем. Он дает столько возможности для размышления и осмысления.
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+3
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sasch Online
Написано сегодня, в 09:23 Отредактированно сегодня, в 09:23
Любовь Барабашова, Согласен. Натолкнулся в инете на вот такое мнение. Наверное, спорное, но тем не менее.
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+1
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Любовь Барабашова Online
Написано сегодня, в 09:26
sasch, https://www.facebook.com/vguriev/posts/10154560610..
вот под этим постом подпишусь.
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+1
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sasch Online
Написано сегодня, в 09:34
Любовь Барабашова, Понятная мысль, читать нужные книги в нужное время. Как бы объяснить 30 летнему э-э-э индивиду, что учиться быть человеком надо всю жизнь. Что и в 30 лет стоит прочесть некоторые книги, которые ему не стоило читать в 14 лет. Боюсь не получится, а жаль.
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