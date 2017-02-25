Оскар возвращается...

Да! Дааа! Даааааааа!

Это свершиться, дорогие мои. Я вновь сыграю ваш и мой любимый спектакль, который стал мне дорог, и без которого, как оказалось, я не могу жить...

Так уж сложилось, что и я, будучи здесь в Москве, и Оля помреж Сахалинского театра кукол, и худрук Антонина Добролюбова - все мы практически в одно время думали об одном и том же. Когда в театре узнали,что в апреле я прилетаю на остров, родилась мысль: "Может сыграем Оскара?" И поставили в репертуар.

Я так рад!!! Вы не представляете как я счастлив. Я не буду много писать, потому что уже много говорил об этом спектакле. Можете почитать ТУТ, ТУТ, и ТУТ...

Анонс:

Знаменитый современный французский драматург Эрик-Эмманюэль Шмитт создал необычную по форме пьесу. Она представляет собой письма десятилетнего мальчика Оскара к Господу Богу. Их посоветовала ребенку ежедневно писать Розовая Дама — одна из дам, одетых в специальную розовую одежду, которые приходят навещать детей в больницу. Мальчишеские строчки, трогательные, смешные и поэтичные, описывают несколько дней, заполненных забавными сюжетами и персонажами. Благодаря Розовой Даме и той любви, которая связала их, мальчик проживает каждый день, как десять лет жизни, успевает повзрослеть, полюбить, постареть, испытать все, что суждено каждому человеку в течение жизни, и примириться с неизбежным.

К сожалению, я не отвечаю ни за билеты, ни за места в зале, но думаю если уж очень захотеть, то можно попасть. Сегодня созванивался с Сахалином, - билеты уже в продаже. И между прочим активная продажа идет...

Так что, мои дорогие. Я вас приглашаю. Не пожалейте времени, приходите всей семьей. Погрустим все вместе... Проживем жизнь маленького человека, жить которому осталось немного, вместе... Я вас всех буду ждать. Приходите с цветами и без, с конфетами и без - я кстати, люблю батончики Рот-Фронт (пхахахах)...

Вот сайт Сахалинского театра кукол - там вроде как можно сделать бронь. Я вас буду ждать. До встречи)))

P.S. Кстати, блогеры. Может БАДАБУМ еще устроим))) Я на острове с 12 апреля, и пока не знаю до какого мая)))