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Блог Сергея Омшенецкого
Оскар возвращается...

Оскар возвращается...

Да! Дааа! Даааааааа!

Это свершиться, дорогие мои. Я вновь сыграю ваш и мой любимый спектакль, который стал мне дорог, и без которого, как оказалось, я не могу жить... 

Так уж сложилось, что и я, будучи здесь в Москве, и Оля помреж Сахалинского театра кукол, и худрук Антонина Добролюбова - все мы практически в одно время думали об одном и том же. Когда в театре узнали,что в апреле я прилетаю на остров, родилась мысль: "Может сыграем Оскара?" И поставили в репертуар. 

Я так рад!!! Вы не представляете как я счастлив. Я не буду много писать, потому что уже много говорил об этом спектакле. Можете почитать ТУТ, ТУТ, и ТУТ...

 

Анонс: 

Знаменитый современный французский драматург Эрик-Эмманюэль Шмитт создал необычную по форме пьесу. Она представляет собой письма десятилетнего мальчика Оскара к Господу Богу.  Их посоветовала ребенку ежедневно писать  Розовая Дама — одна из дам, одетых в специальную розовую одежду, которые приходят навещать детей в больницу. Мальчишеские строчки, трогательные, смешные и поэтичные, описывают несколько дней, заполненных забавными сюжетами и персонажами. Благодаря Розовой Даме и  той любви, которая связала их, мальчик проживает каждый день, как десять лет жизни, успевает повзрослеть, полюбить, постареть, испытать все, что суждено каждому человеку в течение жизни, и примириться с неизбежным.

 

К сожалению, я не отвечаю ни за билеты, ни за места в зале, но думаю если уж очень захотеть, то можно попасть. Сегодня созванивался с Сахалином, - билеты уже в продаже. И между прочим активная продажа идет... 

Так что, мои дорогие. Я вас приглашаю. Не пожалейте времени, приходите всей семьей. Погрустим все вместе... Проживем жизнь маленького человека, жить которому осталось немного, вместе... Я вас всех буду ждать. Приходите с цветами и без, с конфетами и без - я кстати, люблю батончики Рот-Фронт (пхахахах)... 

Вот сайт Сахалинского театра кукол - там вроде как можно сделать бронь. Я вас буду ждать. До встречи)))

 

P.S. Кстати, блогеры. Может БАДАБУМ еще устроим))) Я на острове с 12 апреля, и пока не знаю до какого мая)))

Автор: Сергей Омшенецкий, вчера, в 19:14 +10
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Комментарии
Татьяна Сергеева
Написано вчера, в 21:07
Я ЗА!!!!!!
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+5
Online
lvista Online
Написано вчера, в 21:38
Серёга! Здорово! А ты грустил, что тот спектакль был последним!
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+5
Online
Сергей Омшенецкий Online
Написано вчера, в 23:41
lvista, кстати, тот спектакль мы играли тоже в апреле. 9-го числа. Ровно год назад)))
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+2
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Сергей Сергеевич М Online
Написано вчера, в 21:39
У кого-то будет новая роль, кажется кто-то ее очень хочет
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+2
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Сергей Омшенецкий Online
Написано вчера, в 22:30
Сергей Сергеевич М, у кого новая роль?
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+2
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Сергей Сергеевич М Online
Написано вчера, в 22:32
Сергей Омшенецкий, у вас, новая роль, новая постановка (вроде так повтор называют) и новая роль - не отдадут никому
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+1
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Сергей Омшенецкий Online
Написано вчера, в 22:34
Сергей Сергеевич М, ничего не понимаю. Где новая роль и новая постановка? Оскара я уже давно играю. Просто в связи с переездом был перепыв. Про какие повторы вы говорите, не понимаю
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+2
Еще 17 комментариев
Online
Сергей Сергеевич М Online
Написано вчера, в 21:40 Отредактированно вчера, в 21:40
У театра кукол убийственный фон))) Я просто в восторге, супер!
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+3
Катерина Раченко
Написано вчера, в 22:38 Отредактированно вчера, в 22:40
Пока на сайте только есть репертуар на март, на него и можно бронь сделать, а вот на апрель еще нельзя. Надеюсь, в этот раз я наконец-то попаду на этот спектакль. Надеюсь, если на выходных в кассу пойду, то можно будет купить билеты будет. Прям хочу-хочу, не упущу такую возможность.
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+2
Online
Сергей Омшенецкий Online
Написано вчера, в 23:43
Катерина Раченко, ох. на сайт я не знаю когда выложат. Но мне сегодня по телефону сказали что билеты раскупаются. и люди уже бронируют места. позвоните в кассу театра - там можно вроде как и по телефону забронировать. просто потом за день до спектакля надо купить
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+2
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 07:21
Ураааа!!!! Бегу бронировать! Я это точно не пропущу! Хочу еще раз пережить эти чувства!
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+1
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