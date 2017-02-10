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Блог Сергея Омшенецкого
Про любовь к говнюкам...

Про любовь к говнюкам...

Московский маленький театр #StrelerTheatre расположился в подвальном съемном помещении обычного жилого дома недалеко от ВДНХ. Под одной крышей трудятся одиннадцать актеров, главреж Макс Стрелер и улыбчивый директор Анастасия. Своих цехов по производству декораций и костюмов (пошивочного и бутафорского) не имеют заказывают все на стороне. Но это не мешает труппе ставить спектакли, в чьей афише пока только три постановки: Чеховская "Чайка", "Дом Бернарды Альбы" Гарсии Лорка и новоиспеченная премьера "Пока ты здесь..." по мотивам пьесы Джона Осборна "Оглянись во гневе"...

Главный герой Осборна молодой человек  бесстижий циник и самолюбивый охальник. Но такой красивый, и с такими грустными глазами... Сам автор так описывает своего персонажа: "Джимми представляет собой раздражающую смесь искренности и насмешливой злости, мягкости и беззастенчивой жестокости... Одним он покажется чувствительным до неприличия, другим просто крикуном..." Согласитесь, на такие типажи современные девушки клюют куда активнее. Им нравятся подобные говнюки (а-ля "плохие парни") с ними и жить веселее, и не так скучно, чем с "просто хорошим человеком"...

По мне так, Джимми в исполнении Артема Минчука, подобен тем образам, которые в литературе принято называть "лишними людьми". Молодой, неуверенный в себе человек живет в послевоенное время. Время, когда ты не можешь найти себе места в этом мире, принести себя в жертву во имя великой идеи. А ведь он так полон страсти и с таким горячим сердцем.

Похожий на шекспировского Гамлета ранимого и с тонкой кожей юношу Джимми, вроде бы взрослый, но ведет себя как ребенок, полный горечи, обиды и боли, оказывается в центре "любовно-треугольнических" отношений: с одной стороны парень Клиф (полная противоположность Джимми), с другой Элисон (актриса Анна Могуева), отказавшаяся от всего, что у нее было (даже от собственных родителей) ради него. Она словно разрядка для Джимми, необходимая ему, чтобы тот окончательно не взорвался и не наложил на себя руки... И все они друг друга любят. И эта любовь видится в спектакле не вооруженным глазом: взгляды, жесты, диалоги, обнимания...

Психологическая драма "Оглянись во гневе" в принципе лишена сценического действия как такового. Но благодаря мастерству режиссера, авторский текст приобрел физику: материал, написанный шестьдесят лет назад хорошо ложится на современные уши молодежи, и усваивается так легко и понятно, будто написан он про нас вот-вот вчера.

Интересно обыгран и быт персонажей с художественной стороны: пастельные тона в одежде героев символизируют их внутреннюю преданность друг к другу, надежность, и в то же время являют собой рабскую одежонку они все окованы в узы любви. А разбросанные по площадке белые листы бумаги явно намекающие на то, что еще что-то можно изменить, "начать с чистого листа" будто отражение реальной действительности, внутренней мятежности души и беспокойства.

Грустно становится, когда понимаешь, насколько все эти люди одиноки и требуют любви. Но увы... Никто ее по-настоящему так и не получает. Ни Джимми со своими плебейскими замашками, ни женственная Элисон, использующая обоих парней (одного как "теплую кровать", другого как того единственного, без которого ее жизнь казалось пустой), ни Клиф (Давид Степанян), мечтающий о гармонии и симметрии... Страшно и больно!

Невозможность примирения с собой. Вот главная тема спектакля театра #StrelerTheatre. Такой маленький театрик поднимает такие болшие проблемы: невозможность существования с человеком, которого ты любишь и отказ от себя в пользу другого. Ох, как близки эти слова многим, в том числе и автору этой статьи.

Но настоящая любовь в постановке все-таки есть. Она в Елене единственной героини, которая сумела сделать то, что не смогли другие. Будучи актрисой, она начала жить по-настоящему, не играя. И в этом большая заслуга Ирины Скрипкиной.

А финал спектакля – счастливый. Главный герой находит в себе силы принять и простить. Автор настолько нежно относится к своему Джимми, что прощает ему все ошибки, оправдывая его и награждая самым настоящим и страстным чувством – любовью. Но не исключено, что пройдет время и неуравновешенный тиран примется за старое. И все вернется на круги своя. Но это уже другая история...

 

Автор: Сергей Омшенецкий, сегодня, в 09:36 +19
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Комментарии
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 10:00
Сереж спасибо! Прочитала на одном дыхании. Захотелось посмотреть.))
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+5
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 10:01
Любовь стоит того,чтобы ради нее совершать ошибки.
Душевная рецензия.Я бы с удовольствием сходила.
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+7
Сергей Омшенецкий
Написано сегодня, в 10:03
BenZziНовая_радуга, ты же любишь "плохих" парней. Ну таких чтоб немного с придурью, жесткостью... И в этом их сексуальность))))

Госпади - и об этом пишу я
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+4
Online
Сергей Сергеевич М Online
Написано сегодня, в 10:06 Отредактированно сегодня, в 10:06
Сергей Омшенецкий, он с грусными глазами, циник в стадии кризиса и поисках
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+2
Сергей Омшенецкий
Написано сегодня, в 10:10
Сергей Сергеевич М, точно про меня Осборн писал. Немного циник, веду себя часто как дитя, беззащитен, с грустными глазами... С придурью...
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+2
Еще 7 комментариев
Online
Сергей Сергеевич М Online
Написано сегодня, в 10:03 Отредактированно сегодня, в 10:04
Интересно, эротика то оказывается в моде
и фотки хорошие
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+3
Сергей Омшенецкий
Написано сегодня, в 10:06
Сергей Сергеевич М, эротика всегда была в моде. Эротика - наше все. Мне нравится как Пелевин сказал про эротику...

— Знаешь, какая у меня любимая эротическая книга?
Напор незнакомца ошеломлял.
— Нет, — сказал я.
— «Незнайка на Луне». Там вообще нет ни слова об эротике. Именно поэтому «Незнайка» — самый эротический текст двадцатого века. Читаешь и представляешь, что делали коротышки в своей ракете во время долгого полета на Луну...
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+3
Online
Сергей Сергеевич М Online
Написано сегодня, в 10:09
Сергей Омшенецкий, да да, надо ее искать. Нашелся говнюк - а оказалось он очень эротичный
Да еще и просто у него бабы нет, они это поняли и решили что хотя бы весело будет как минимум
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+1
sasch
Написано сегодня, в 10:14
Сергей Сергеевич М, Открою тебе секрет, страшный секрет (тока никому, тс-с-с) - эротика в моде со времён когда Ева совратила Адама.
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+3
Еще 9 комментариев
MrFreeman
Написано сегодня, в 10:52
Спасибо, было интересно.
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