Про любовь к говнюкам...

Московский маленький театр #StrelerTheatre расположился в подвальном съемном помещении обычного жилого дома недалеко от ВДНХ. Под одной крышей трудятся одиннадцать актеров, главреж Макс Стрелер и улыбчивый директор Анастасия. Своих цехов по производству декораций и костюмов (пошивочного и бутафорского) не имеют – заказывают все на стороне. Но это не мешает труппе ставить спектакли, в чьей афише пока только три постановки: Чеховская "Чайка", "Дом Бернарды Альбы" Гарсии Лорка и новоиспеченная премьера "Пока ты здесь..." по мотивам пьесы Джона Осборна "Оглянись во гневе"...

Главный герой Осборна – молодой человек – бесстижий циник и самолюбивый охальник. Но такой красивый, и с такими грустными глазами... Сам автор так описывает своего персонажа: "Джимми представляет собой раздражающую смесь искренности и насмешливой злости, мягкости и беззастенчивой жестокости... Одним он покажется чувствительным до неприличия, другим – просто крикуном..." Согласитесь, на такие типажи современные девушки клюют куда активнее. Им нравятся подобные говнюки (а-ля "плохие парни")– с ними и жить веселее, и не так скучно, чем с "просто хорошим человеком"...

По мне так, Джимми в исполнении Артема Минчука, подобен тем образам, которые в литературе принято называть "лишними людьми". Молодой, неуверенный в себе человек живет в послевоенное время. Время, когда ты не можешь найти себе места в этом мире, принести себя в жертву во имя великой идеи. А ведь он так полон страсти и с таким горячим сердцем.

Похожий на шекспировского Гамлета – ранимого и с тонкой кожей юношу – Джимми, вроде бы взрослый, но ведет себя как ребенок, полный горечи, обиды и боли, оказывается в центре "любовно-треугольнических" отношений: с одной стороны парень Клиф (полная противоположность Джимми), с другой Элисон (актриса Анна Могуева), отказавшаяся от всего, что у нее было (даже от собственных родителей) ради него. Она словно разрядка для Джимми, необходимая ему, чтобы тот окончательно не взорвался и не наложил на себя руки... И все они друг друга любят. И эта любовь видится в спектакле не вооруженным глазом: взгляды, жесты, диалоги, обнимания...

Психологическая драма "Оглянись во гневе" – в принципе лишена сценического действия как такового. Но благодаря мастерству режиссера, авторский текст приобрел физику: материал, написанный шестьдесят лет назад хорошо ложится на современные уши молодежи, и усваивается так легко и понятно, будто написан он про нас вот-вот вчера.

Интересно обыгран и быт персонажей – с художественной стороны: пастельные тона в одежде героев символизируют их внутреннюю преданность друг к другу, надежность, и в то же время являют собой рабскую одежонку – они все окованы в узы любви. А разбросанные по площадке белые листы бумаги – явно намекающие на то, что еще что-то можно изменить, "начать с чистого листа" – будто отражение реальной действительности, внутренней мятежности души и беспокойства.

Грустно становится, когда понимаешь, насколько все эти люди одиноки и требуют любви. Но увы... Никто ее по-настоящему так и не получает. Ни Джимми со своими плебейскими замашками, ни женственная Элисон, использующая обоих парней (одного как "теплую кровать", другого как того единственного, без которого ее жизнь казалось пустой), ни Клиф (Давид Степанян), мечтающий о гармонии и симметрии... Страшно и больно!

Невозможность примирения с собой. Вот главная тема спектакля театра #StrelerTheatre. Такой маленький театрик поднимает такие болшие проблемы: невозможность существования с человеком, которого ты любишь и отказ от себя в пользу другого. Ох, как близки эти слова многим, в том числе и автору этой статьи.

Но настоящая любовь в постановке все-таки есть. Она в Елене – единственной героини, которая сумела сделать то, что не смогли другие. Будучи актрисой, она начала жить по-настоящему, не играя. И в этом большая заслуга Ирины Скрипкиной.

А финал спектакля – счастливый. Главный герой находит в себе силы принять и простить. Автор настолько нежно относится к своему Джимми, что прощает ему все ошибки, оправдывая его и награждая самым настоящим и страстным чувством – любовью. Но не исключено, что пройдет время и неуравновешенный тиран примется за старое. И все вернется на круги своя. Но это уже другая история...