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Фотоконкурс «Дива корпоратива» - голосуй!

Фотоконкурс «Дива корпоратива» - голосуй!

Вот и пронеслись новогодние праздники, остались лишь приятные воспоминания зимних каникул, запечатленные на ярких снимках. Шумно отгремели новогодние корпоративы, которые так же славятся праздничными фотографиями счастливых мужчины и, главное, очаровательных женщин!
Всем давно известно, что в новогоднюю ночь все девушки становятся еще более прекрасными и превращаются в настоящих королев бала. Для того. чтобы вы поделились своей красотой, коллектив «Русского Радио-Сахалин» организовал для вас чудесный, новогодний фотоконкурс.

Прием фотографий закончен, и сейчас мы призываем принять участие в голосовании за лучшую фотографию. Голосуйте за красавиц и выберите свою «Диву корпоратива»!

Голосование продлится до 15 января включительно.

Подведение итогов и вручение призов - 16 января.

По итогам голосования определяться ТРИ победительницы, которые получат отличные призы,  предоставленные партнером фотоконкурса - магазином модной женской одежды:
1 место - сертификат на 5000 руб.
2 место - сертификат на 3000 руб.
3 место - сертификат на 1000 руб.

Проголосовать вы можете ЗДЕСЬ.

вчера, в 11:19 +7
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Комментарии
VLадимир
Написано вчера, в 11:37
Проголосил за всех,все девушки прекрасны.
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+8
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано вчера, в 11:52
VLадимир, Ты тоже прекрасен
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+3
Vaska
Написано вчера, в 17:25
держите все от меня по +
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 20:47
Почти за всех проголосовала. Все замечательные
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+3
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Фотоконкурс «Новогоднее чудо». Голосуем!
Фотоконкурс «Новогоднее чудо». Голосуем!
Фотоконкурс «Дива корпоратива» - финишная прямая
Фотоконкурс «Дива корпоратива» - финишная прямая
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