Фотоконкурс «Дива корпоратива» - финишная прямая
Дорогие красавицы, коллектив «Русского радио-Сахалин» искренне уверен, что у вас есть множество прекрасных фотографий с новогодних праздников, где вы блистательны и очаровательны. Поделитесь с нами с своей красотой! Учувствуйте в нашем фотоконкурсе «Дива корпоратива»!
Фотографии принимаются до 8 января включительно, а это значит, у вас осталось 3 дня, чтобы не только похвастаться своими новогодними фотографиями с корпоратива в шикарных образах, но, может быть, даже получить отличные призы от партнера конкурса.
Три победительницы определятся по итогам голосования пользователей сайта.
Приём фотографий до 8 января (включительно), голосование с 9 до 15 января. Подведение итогов и вручение призов - 16 января.
Победители получат сертификаты от магазина модной женской одежды:
1 место - сертификат на 5000 руб.
2 место - сертификат на 3000 руб.
3 место - сертификат на 1000 руб.
Загрузить фото прямо сейчас
Полные правила Конкурса можно скачать здесь
Комментарии
Online
евгений Online
Написано сегодня, в 17:10
А я уже выбрал свою фаворитку.
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+3
Елена Кириченко
Написано сегодня, в 18:48
Ух за первое место резня будет . Пусть первое место выберет жюри
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+5
Online
евгений Online
Написано сегодня, в 18:57
Елена Кириченко, Я против. Так как **ДИВА*, это понятие женское, должны выбирать мужчины, самые объективные и заинтересованные в таких конкурсах.
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+4
Online
Русалка под шубой Online
Написано сегодня, в 19:01
евгений, об'ективность - это вообще чисто мужской конёк!
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+4
Online
евгений Online
Написано сегодня, в 19:03
Русалка под шубой, Особенно с глазами 3 размера.
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+4
Белый Мишка
Написано сегодня, в 20:19
Да уж.... "модная одежда"... 5000, 3000 и 1000 р. Смешно!
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+1