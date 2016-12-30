Фотоконкурс «Дива корпоратива» - финишная прямая

Дорогие красавицы, коллектив «Русского радио-Сахалин» искренне уверен, что у вас есть множество прекрасных фотографий с новогодних праздников, где вы блистательны и очаровательны. Поделитесь с нами с своей красотой! Учувствуйте в нашем фотоконкурсе «Дива корпоратива»!

Фотографии принимаются до 8 января включительно, а это значит, у вас осталось 3 дня, чтобы не только похвастаться своими новогодними фотографиями с корпоратива в шикарных образах, но, может быть, даже получить отличные призы от партнера конкурса.

Три победительницы определятся по итогам голосования пользователей сайта.

Приём фотографий до 8 января (включительно), голосование с 9 до 15 января. Подведение итогов и вручение призов - 16 января.

Победители получат сертификаты от магазина модной женской одежды:

1 место - сертификат на 5000 руб.

2 место - сертификат на 3000 руб.

3 место - сертификат на 1000 руб.

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