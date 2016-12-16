блоги
блоги
Регистрация
Конкурсы АСТВ
Промежуточные итоги игры "Горный воздух"

Промежуточные итоги игры "Горный воздух"

Ох и задали вы нам работы ))) Честно признаемся, что не ожидали такого ажиотажа с игрой.
Увидев сегодня количество присланных вами результатов, стало аж немного не по себе, когда я представил сколько результатов придётся перелопатить и перепроверить.
 
Сначала по традиции о грустном. Мы конечно привыкли, что люди у нас не любят играть честно, но не настолько же?!
Кое-какие предприимчивые товарищи отправляли нам десятки своих результатов, вставляя отличающиеся почтовые ящики. Видимо собрали ящики со всех друзей и родственников, в надежде, что хоть кто-то выиграет. А кто-то решил усложнить нам работу и отправлял результаты, не достаточные ни для какого приза. Кто-то отправлял и вовсе без почтовых ящиков. Люди, соберитесь в конце концов! ) Ну а были и те, кто пытался накрутить себе баллы мошенническим путём. Этих людей мы также вынуждены будем отсеять.
 
Итак, первые письма я начну отправлять участникам уже сейчас. Просьба ко всем: наберитесь терпения, у нас тысяча результатов, которые мы должны просеять. 
 
Все, получившие письма, должны будут отправить нам в ответ свои имена, чтобы мы при вручении призов точно знали кто есть кто и какой приз вручается участнику. Каждого приехавшего за призом мы сфотографируем и через неделю опубликуем пост с фотографиями счастливчиков. Не забудьте взять документы, удостоверяющие личность! Также напоминаем, что за призом нужно приехать в течение 7 дней со дня отправки нами письма, иначе приз снова уходит в игру.
 
Ну а самая первая участница, приехавшая к нам за призом, попала под прицел видеокамеры:

Автор: Сергей Маслаков, вчера, в 21:34 +2
Еще в этом блоге
Фотоконкурс «Новогоднее чудо» продолжается!
Фотоконкурс «Блестящие» продолжается!
Выиграй ски-пасс и множество других призов в совместной игре АСТВ.РУ и "Горного воздуха"
Голосуем за лучшие фото в "Ёлочном настроении"!
Комментарии
Станислав Ри
Написано вчера, в 23:47
Интрижка! Надеюсь меня не отсели, за то, что прислал несколько результатов) Изначально не внимательно прочел правила)
Ответить
+1
Ярославчик
Написано сегодня, в 00:37
Таня молодец. Поздравляю.
И в этой игре нечестные люди отметились
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Фотоконкурс «Новогоднее чудо» продолжается!
Фотоконкурс «Новогоднее чудо» продолжается!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru