Промежуточные итоги игры "Горный воздух"

Ох и задали вы нам работы ))) Честно признаемся, что не ожидали такого ажиотажа с игрой.

Увидев сегодня количество присланных вами результатов, стало аж немного не по себе, когда я представил сколько результатов придётся перелопатить и перепроверить.

Сначала по традиции о грустном. Мы конечно привыкли, что люди у нас не любят играть честно, но не настолько же?!

Кое-какие предприимчивые товарищи отправляли нам десятки своих результатов, вставляя отличающиеся почтовые ящики. Видимо собрали ящики со всех друзей и родственников, в надежде, что хоть кто-то выиграет. А кто-то решил усложнить нам работу и отправлял результаты, не достаточные ни для какого приза. Кто-то отправлял и вовсе без почтовых ящиков. Люди, соберитесь в конце концов! ) Ну а были и те, кто пытался накрутить себе баллы мошенническим путём. Этих людей мы также вынуждены будем отсеять.

Итак, первые письма я начну отправлять участникам уже сейчас. Просьба ко всем: наберитесь терпения, у нас тысяча результатов, которые мы должны просеять.

Все, получившие письма, должны будут отправить нам в ответ свои имена, чтобы мы при вручении призов точно знали кто есть кто и какой приз вручается участнику. Каждого приехавшего за призом мы сфотографируем и через неделю опубликуем пост с фотографиями счастливчиков. Не забудьте взять документы, удостоверяющие личность! Также напоминаем, что за призом нужно приехать в течение 7 дней со дня отправки нами письма, иначе приз снова уходит в игру.

Ну а самая первая участница, приехавшая к нам за призом, попала под прицел видеокамеры: