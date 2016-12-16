Розыгрыш! Розыгрыш! Розыгрыш! Закрыто!
И снова о подарках. Самая, пожалуй, популярная тема последних предновогодних дней.
Помните осенний проект, когда пользователи нашего сайта присылали фотографии видов Сахалина и Курил? Мы еще тогда обещали сделать календарь на 2017 год, в оформлении которого будут задействованы лучшие кадры. Календарь есть и его обязательно получат все, чьи фото были в нем использованы. По вопросам получения пишите мне в личку.
Однако в канун праздника хочется порадовать гораздо большее количество наших пользователей, и особенно блогеров. Поэтому мы решили разыграть календари среди вас. Именно благодаря вам наш сайт живет и развивается, имеет свое «лицо». Ваша активность подвигла нас на этот конкурс. Почему мы выделили блогеров? Им будет проще ответить на наши вопросы, которые составлены на основе их блогов, постов, комментариев и обсуждений. Огромная просьба: те, кто знают или догадываются, как найти правильный ответ - не подсказывайте остальным! С нашими несложными вопросами справятся и новички сайта.
Теперь конкретика:
В течение шести рабочих дней – 23, 26,27,28,29 и 30 декабря мы будем задавать вопрос или задание. ДВОЕ правильно ответивших каждый день будут получать в подарок фирменный календарь сайта.
Вопрос сегодняшнего розыгрыша:
Как назваются штуки, которые "на голень пялятся, шоб на 1 сентября ребенком выглядеть, а не супер тёлкой, как всё лето"?
Ответы пишите в личку. Розыгрыш - сегодня в 17.30. Победители будут выбраны с помощью генератора случайных чисел среди всех, кто правильно ответит.
Внимание! Один календарь в одни руки!
Вы можете неоднократно принимать участие в розыгрыше, но если генератор выберет вас один раз, все последующие верные ответы в розыгрыше участие не примут. Успехов)
1. Masha1988
2. Александра Копылова
3. Сашенька
4. Наливочка
5. Lvista
6. багз-банни
7. Svyatochek
8. karsa
9. ЭмДжей
10. Arbuzik
11. ИринаХ
12. Sade
13. точка_G
Победители, которым сегодня достаются календари, стали: Сашенька и Sade.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Забрать подарки можно в медиахолдинге АСТВ по адресу: ул. Комсомольская, 213 б. Телефон: 49-16-06.
Следующий розыгрыш календарей уже в понедельник - 26 декабря. Не пропустите!