блоги
блоги
Регистрация
Конкурсы АСТВ
Розыгрыш! Розыгрыш! Розыгрыш! Закрыто!

Розыгрыш! Розыгрыш! Розыгрыш! Закрыто!

И снова о подарках. Самая, пожалуй, популярная тема последних предновогодних дней.

Помните осенний проект, когда пользователи нашего сайта присылали фотографии видов Сахалина и Курил? Мы еще тогда обещали сделать календарь на 2017 год, в оформлении которого будут задействованы лучшие кадры. Календарь есть и его обязательно получат все, чьи фото были в нем использованы. По вопросам получения пишите мне в личку.

Однако в канун праздника хочется порадовать гораздо большее количество наших пользователей, и особенно блогеров. Поэтому мы решили разыграть календари среди вас. Именно благодаря вам наш сайт живет и развивается, имеет свое «лицо». Ваша активность подвигла нас на этот конкурс. Почему мы выделили блогеров? Им будет  проще ответить на наши вопросы, которые составлены на основе их блогов, постов, комментариев и обсуждений. Огромная просьба: те, кто знают или догадываются, как найти правильный ответ - не подсказывайте остальным! С нашими несложными вопросами справятся и новички сайта.

Теперь конкретика:

В течение шести рабочих дней – 23, 26,27,28,29 и 30 декабря мы будем задавать вопрос или задание. ДВОЕ правильно ответивших каждый день будут получать в подарок фирменный календарь сайта.

Вопрос сегодняшнего розыгрыша: 

Как назваются штуки, которые "на голень пялятся, шоб на 1 сентября ребенком выглядеть, а не супер тёлкой, как всё лето"?

Ответы пишите в личку. Розыгрыш - сегодня в 17.30. Победители будут выбраны с помощью генератора случайных чисел среди всех, кто правильно ответит.

Внимание! Один календарь в одни руки!

Вы можете неоднократно принимать участие в розыгрыше, но если генератор выберет вас один раз, все последующие верные ответы в розыгрыше участие не примут. Успехов)

Автор: Соловьева Светлана, сегодня, в 14:21 +11
Еще в этом блоге
Выиграй ски-пасс и множество других призов в совместной игре АСТВ.РУ и "Горного воздуха"
Промежуточные итоги игры "Горный воздух"
Фотоконкурс «Новогоднее чудо» продолжается!
Фотоконкурс «Блестящие» продолжается!
Комментарии
точка_G
Написано сегодня, в 16:43
классный розыгрыш
Ответить
+4
Online
Соловьева Светлана Online
Написано сегодня, в 16:49
точка_G, стараемся
Ответить
+1
Online
Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 17:23
А я знаю ответ! Мооожно мне календарь, Света? )
Ответить
+4
Online
Соловьева Светлана Online
Написано сегодня, в 17:25
Сергей Маслаков, сотрудникам не положено
Ответить
+1
Online
Соловьева Светлана Online
Написано сегодня, в 17:24
Розыгрыш окончен. Правильный ответ - ГОЛЬФЫ. Его дали:
1. Masha1988
2. Александра Копылова
3. Сашенька
4. Наливочка
5. Lvista
6. багз-банни
7. Svyatochek
8. karsa
9. ЭмДжей
10. Arbuzik
11. ИринаХ
12. Sade
13. точка_G

Победители, которым сегодня достаются календари, стали: Сашенька и Sade.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Забрать подарки можно в медиахолдинге АСТВ по адресу: ул. Комсомольская, 213 б. Телефон: 49-16-06.
Следующий розыгрыш календарей уже в понедельник - 26 декабря. Не пропустите!
Ответить
+1
Online
Соловьева Светлана Online
Написано сегодня, в 17:24
и еще один номер
Ответить
+1
Online
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^ Online
Написано сегодня, в 17:30 Отредактированно сегодня, в 17:30
А просто купить календарь можно?
Ответить
+2
Online
Соловьева Светлана Online
Написано сегодня, в 17:49
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^, к сожалению - нет(
Ответить
+1
Online
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^ Online
Написано сегодня, в 18:01
Соловьева Светлана, Ну на нет и спроса нет!!!
Ответить
0
Masha1988
Написано сегодня, в 17:42
Мне как Всегда не везёт
Ответить
+1
Online
Соловьева Светлана Online
Написано сегодня, в 17:50
Masha1988, еще ПЯТЬ дней и ПЯТЬ попыток. Удачи!
Ответить
+1
Online
Б_о_с_о-Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 17:55
Эх не успела! ))
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Выиграй ски-пасс и множество других призов в совместной игре АСТВ.РУ и "Горного воздуха"
Выиграй ски-пасс и множество других призов в совместной игре АСТВ.РУ и "Горного воздуха"
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru