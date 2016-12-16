Розыгрыш! Розыгрыш! Розыгрыш! Закрыто!

И снова о подарках. Самая, пожалуй, популярная тема последних предновогодних дней.

Помните осенний проект, когда пользователи нашего сайта присылали фотографии видов Сахалина и Курил? Мы еще тогда обещали сделать календарь на 2017 год, в оформлении которого будут задействованы лучшие кадры. Календарь есть и его обязательно получат все, чьи фото были в нем использованы. По вопросам получения пишите мне в личку.

Однако в канун праздника хочется порадовать гораздо большее количество наших пользователей, и особенно блогеров. Поэтому мы решили разыграть календари среди вас. Именно благодаря вам наш сайт живет и развивается, имеет свое «лицо». Ваша активность подвигла нас на этот конкурс. Почему мы выделили блогеров? Им будет проще ответить на наши вопросы, которые составлены на основе их блогов, постов, комментариев и обсуждений. Огромная просьба: те, кто знают или догадываются, как найти правильный ответ - не подсказывайте остальным! С нашими несложными вопросами справятся и новички сайта.

Теперь конкретика:

В течение шести рабочих дней – 23, 26,27,28,29 и 30 декабря мы будем задавать вопрос или задание. ДВОЕ правильно ответивших каждый день будут получать в подарок фирменный календарь сайта.

Вопрос сегодняшнего розыгрыша:

Как назваются штуки, которые "на голень пялятся, шоб на 1 сентября ребенком выглядеть, а не супер тёлкой, как всё лето"?

Ответы пишите в личку. Розыгрыш - сегодня в 17.30. Победители будут выбраны с помощью генератора случайных чисел среди всех, кто правильно ответит.

Внимание! Один календарь в одни руки!

Вы можете неоднократно принимать участие в розыгрыше, но если генератор выберет вас один раз, все последующие верные ответы в розыгрыше участие не примут. Успехов)