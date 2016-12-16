Фотоконкурс «Новогоднее чудо» продолжается!

Напоминаем, что фотоконкурс «Новогоднее чудо» мы проводим совместно с ООО «Сахалинский кондитер».

Размещайте на сайте фотографии, на которых изображены дети. Главное условие - чтобы фото передавало НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ. Напоминаем, что фотографии, не соответствующие тематике конкурса не смогут участвовать в голосовании!

Помните, как в детстве мы ждали утренник в саду или школе, получали подарок от Деда Мороза и Снегурочки под ёлкой и тут же его открывали, чтобы попробовать сладости? Прошли года, но ничего не изменилось. Современные дети так же, как и мы когда-то, ждут наступления праздника и подарков. И без кондитерского набора никак не обойтись! Можно собрать сладкий подарок самостоятельно, а можно купить уже готовый - ООО «Сахалинский кондитер» приготовил целую коллекцию новогодних сладких сюрпризов на любой вкус. Красочно оформленные подарочные наборы порадуют не только маленьких сахалинцев, но и взрослых.

Один победитель определится по итогам голосования пользователей сайта АСТВ. Двоих выберут представители партнера фотоконкурса - ООО «Сахалинский кондитер».

Фотографии принимаются до 09.01.2017 г. Голосование пройдет с 09.01 по 12.01.2017 г. Подведение итогов – 13.01.2017 г.

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Полные правила Конкурса можно скачать здесь