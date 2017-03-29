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Лучшие блогеры АСТВ - итоги марта

Лучшие блогеры АСТВ - итоги марта

Дорогие наши блогеры!

По традиции выбираем среди вас лучших за март. Задача, как обычно, непростая, но не потому, что выбрать было не из чего. Наоборот - интересных, ярких и содержательных блогов опубликовано в этом месяце немало. Но у нас должно быть только трое победителей. Представляем их вам.

3-е место в тройке «Лучших блогеров марта» занимает Илона Ан за блог «Гейша».

Как призналась сама Илона, она получила огромное удовольствие от процесса съемки. Признаёмся, что и редакция сайта и пользователи получили ровно такое же ощущение, если не большее.  Илона, спасибо за обозначенные точки для съемок!

2-е место присуждается Сергею Омшенецкому за блог Нани Ева: «Раньше я была меломаном, теперь - музыкант».

Сережа долго пытался встретиться с певицей и наконец-то это ему удалось. Замечательное интервью, читать которое вдвойне интересно, потому как речь идет о нашей землячке.

1-е место в этом месяце мы отдаем блогу Вики Сенивой «Любим, мечтаем, творим. По-особенному».

Мы все единодушны - проект «Кино и жизнь» получился мега замечательным! Рады за его героев, которые так преобразились и тоже надеемся, что будет если не продолжение проекта, то что-то новое, необычное, что позволит постояльцам дома-интерната раскрыться по-новому.

Поздравляем победителей!  И ждём за призами! Согласовать время можно в личке.

P.S.  Ждём в редакции победителей прошлого месяца. Подарки ждут: Изобретательную, Сергея Макарова и Якова Максимова.

сегодня, в 18:36 +12
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Комментарии
Яков Максимов
Написано сегодня, в 18:57
Поздравляю победителей! Молодцы и умнички!
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+7
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 19:09
Ура победителям!
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+5
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 19:47
Илона должна сама "доплатить" за уникальную возможность
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+2
Online
lvista Online
Написано сегодня, в 20:07
Поздравляю!!!
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+3
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 20:08
Викуша , Сережка , Илонушка , с заслуженной победой! От души!
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+6
Сергей Омшенецкий
Написано сегодня, в 20:12
Ого! Спасибо. Аня Нюник... еду в метро, от тебя приходит уведомление, мол чето прокомментила. Захожу, а я тут с девчонками в тройке лидеров. Тебе спасибо, так бы узнал только поздно вечером. Ну и аств. Спасиб тож))))
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+6
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 21:41
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+1
Илона Ан
Написано сегодня, в 20:14
Серьезно, неожиданно))) Спасибо большое!
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+4
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 22:27
Поздравления лучшим!!!
Вика поздравляю,ты умничка. Фотосессия Илоны это жесть. Красиво,классно,прелестно.
Всем удачи.
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+1
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Продолжается фотоконкурс «Мои любимые места»
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