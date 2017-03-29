Лучшие блогеры АСТВ - итоги марта
Дорогие наши блогеры!
По традиции выбираем среди вас лучших за март. Задача, как обычно, непростая, но не потому, что выбрать было не из чего. Наоборот - интересных, ярких и содержательных блогов опубликовано в этом месяце немало. Но у нас должно быть только трое победителей. Представляем их вам.
3-е место в тройке «Лучших блогеров марта» занимает Илона Ан за блог «Гейша».
Как призналась сама Илона, она получила огромное удовольствие от процесса съемки. Признаёмся, что и редакция сайта и пользователи получили ровно такое же ощущение, если не большее. Илона, спасибо за обозначенные точки для съемок!
2-е место присуждается Сергею Омшенецкому за блог Нани Ева: «Раньше я была меломаном, теперь - музыкант».
Сережа долго пытался встретиться с певицей и наконец-то это ему удалось. Замечательное интервью, читать которое вдвойне интересно, потому как речь идет о нашей землячке.
1-е место в этом месяце мы отдаем блогу Вики Сенивой «Любим, мечтаем, творим. По-особенному».
Мы все единодушны - проект «Кино и жизнь» получился мега замечательным! Рады за его героев, которые так преобразились и тоже надеемся, что будет если не продолжение проекта, то что-то новое, необычное, что позволит постояльцам дома-интерната раскрыться по-новому.
Поздравляем победителей! И ждём за призами! Согласовать время можно в личке.
P.S. Ждём в редакции победителей прошлого месяца. Подарки ждут: Изобретательную, Сергея Макарова и Якова Максимова.
Вика поздравляю,ты умничка. Фотосессия Илоны это жесть. Красиво,классно,прелестно.
Всем удачи.