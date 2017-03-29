Лучшие блогеры АСТВ - итоги марта

Дорогие наши блогеры!

По традиции выбираем среди вас лучших за март. Задача, как обычно, непростая, но не потому, что выбрать было не из чего. Наоборот - интересных, ярких и содержательных блогов опубликовано в этом месяце немало. Но у нас должно быть только трое победителей. Представляем их вам.

3-е место в тройке «Лучших блогеров марта» занимает Илона Ан за блог «Гейша».

Как призналась сама Илона, она получила огромное удовольствие от процесса съемки. Признаёмся, что и редакция сайта и пользователи получили ровно такое же ощущение, если не большее. Илона, спасибо за обозначенные точки для съемок!

Сережа долго пытался встретиться с певицей и наконец-то это ему удалось. Замечательное интервью, читать которое вдвойне интересно, потому как речь идет о нашей землячке.

Мы все единодушны - проект «Кино и жизнь» получился мега замечательным! Рады за его героев, которые так преобразились и тоже надеемся, что будет если не продолжение проекта, то что-то новое, необычное, что позволит постояльцам дома-интерната раскрыться по-новому.

Поздравляем победителей! И ждём за призами! Согласовать время можно в личке.

P.S. Ждём в редакции победителей прошлого месяца. Подарки ждут: Изобретательную, Сергея Макарова и Якова Максимова.