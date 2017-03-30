Народный журналист. Март-2017

На Сахалин пришла весна. Основные темы прошедшего месяца - дороги. А также ямы, грязь и лужи на них.

Дорог не стало везде: и в Корсакове, и в Синегорске, и в Холмске. Нет их, конечно же, в большинстве случаев, и в Южно-Сахалинске. Но самый бездорожный район областного центра - Дальнее.

Год назад блогеры АСТВ проводили там даже «Грязевые старты». Если хотите вспомнить, как это было: "Победа команды вице-мэра Нью-Йорка над грязью в Дальнем" и "Первые ВсеСахалинские грязевые старты!!!" В этом году их можно с успехом повторить. В качестве доказательства - блог «Нам любые дороги дороги» от Cyrus_the_Great.

Именно этот автор за свой блог получает звание «Народного журналиста» и 1000 рублей на баланс сотового телефона.

Поздравляем победителя!

P.S. Хочется так же выделить Григория Смекалова за пост «И в горе, и в радости...» о корсаковском каюре Николае Чалкине. Если пропустили - рекомендуем к прочтению.