Продолжается фотоконкурс «Мои любимые места»

Сколько на свете мест, с которыми связаны самые лучшие воспоминания и ощущения… И совсем не обязательно, что эти места на другом конце света, в другой стране. Для многих из нас такое место - это любимое кресло или диван, необычно оформленная гостиная, кухня или спальня, лавочка в сквере рядом с подъездом, беседка на даче. А может быть это оригинально оформленная лоджия, или необычный фасад здания. Все эти места объединяет одно - сюда мы готовы возвращаться снова и снова.

Участвуйте в фотоконкурсе «Мои любимые места», партнером которого является группа компаний «Сектор». Здесь вы можете приобрести не только металлопрокат, трубы, строительные материалы, но и изящные предметы интерьера, композиции и элементы ландшафтного дизайна, изготовленные посредством художественной ковки.

Не забывайте что конкурс - АРХИТЕКТУРНО-ИНТЕРЬЕРНЫЙ. На кадрах должны быть изображены виды креативного ИНТЕРЬЕРА жилья, либо виды необычных, интересных АРХИТЕКТУРНЫХ решений. По правилам конкурса организатор и партнер конкурса имеют право не допустить фотографии, не соответствующие тематике, до голосования.

В прошлом блоге мы показали вам, какие подарки достанутся победителям. Их приготовили мастера группы компаний «Сектор» и очень скоро кто-то из вас станет счастливым обладателем кованой этажерки, подсвечника или подставки под кашпо.

Один победитель определится по итогам голосования пользователей сайта АСТВ. Двоих выберут представители партнера фотоконкурса – группы компаний «Сектор».

Напомним, что фотографии на АРХИТЕКТУРНО-ИНТЕРЬЕРНЫЙ конкурс «Мои любимые места» принимаются до 19 апреля включительно. Голосование с 20 по 25 апреля. Подведение итогов -25 апреля.

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Полные правила Конкурса можно скачать здесь