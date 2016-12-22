Розыгрыш-5
Предпоследняя попытка! Фирменные календари от сайта ждут своих счастливых обладателей)
Такие календари есть только у нас, и они достанутся победителям. Сегодня - 29-го и завтра 30 декабря с нас – вопрос, с вас - ответ. Победители, их каждый день ДВОЕ, получат календари.
Вопрос этого розыгрыша, который «возник» благодаря нашим пользователям)))
- Какой эротичный орган есть у людей?
Подсказка: Четыре буквы и никакой пошлости!
Ответы пишите в личку. Розыгрыш - сегодня в 17.00. Победители будут выбраны с помощью генератора случайных чисел среди всех, кто правильно ответит.
Авторы фотографий, которые были использованы в календаре, получают экземпляр безвозмездно. По вопросам получения пишите мне.
Внимание! Один календарь в одни руки!
Вы можете неоднократно принимать участие в розыгрыше, но если генератор выберет вас один раз, все последующие верные ответы в розыгрыше участие не примут. Успехов)
P.S. Завтра, 30 декабря - последний розыгрыш состоится в 16.00.
А как узнать чьи фотографии в нем использованы, если не видели календаря?)))