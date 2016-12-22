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Розыгрыш-5

Розыгрыш-5

Предпоследняя попытка! Фирменные календари от сайта ждут своих счастливых обладателей)

Такие календари есть только у нас, и они достанутся победителям. Сегодня - 29-го и завтра 30 декабря с нас – вопрос, с вас - ответ. Победители, их каждый день ДВОЕ, получат календари.

 

Вопрос этого розыгрыша, который «возник» благодаря нашим пользователям)))

- Какой эротичный орган есть у людей?

Подсказка: Четыре буквы и никакой пошлости!

Ответы пишите в личку. Розыгрыш - сегодня в 17.00. Победители будут выбраны с помощью генератора случайных чисел среди всех, кто правильно ответит.

Авторы фотографий, которые были использованы в календаре, получают экземпляр безвозмездно. По вопросам получения пишите мне.

 

Внимание! Один календарь в одни руки! 

Вы можете неоднократно принимать участие в розыгрыше, но если генератор выберет вас один раз, все последующие верные ответы в розыгрыше участие не примут. Успехов)

P.S. Завтра, 30 декабря - последний розыгрыш состоится в 16.00. 

 

 

 

сегодня, в 10:12 +6
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Комментарии
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 10:14
Что-то мне подсказывает, что знаю ответ на этот вопрос!
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+6
Online
Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 10:27
Василиса_Я ^.^, это то, о чем я думаю?
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+3
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Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 10:30
Игорь Иванов, очень надеюсь, что да!
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+3
Online
Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 10:31
Василиса_Я ^.^, отлично
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+3
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Cneгуroчka Online
Написано сегодня, в 10:42
Интересный вопрос. Надо подумать
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0
Online
Алёна Online
Написано сегодня, в 11:37
Авторы фотографий, которые были использованы в календаре, получают экземпляр безвозмездно.

А как узнать чьи фотографии в нем использованы, если не видели календаря?)))
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+7
lvista
Написано сегодня, в 11:54
Ой, знакомое что - то!
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+6
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 12:07
lvista, правда?
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+3
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 13:12
lvista, твоя перловка
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+3
Masha1988
Написано сегодня, в 11:56
Я не знаю. Так всегда
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 12:22
Я снова знаю
подарила календарь папе, сидит теперь, гадает, какие места изображены на фото
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+5
Olga_23
Написано сегодня, в 12:33 Отредактированно сегодня, в 12:34
Я, кажется, тоже догадалась)))
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+4
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