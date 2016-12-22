Промежуточные итоги игры "Горный воздух". Продолжение.

Здравствуйте, друзья! Всей нашей дружной командой АСТВшников поздравляем вас с наступающим Новым годом!

Сегодня вечером истекает неделя с тех пор, как мы начали рассылать вам первые письма о выигрышах. А значит пора подводить вторые промежуточные итоги: на данный момент за призами пришли 5 участников, итого из нашего игрового марафона выбыли три "вечерних" скипасса, один рюкзак и одна флешка. Сегодня обещаем отправить не менее десяти писем, сколько бы времени не потребовалось на проверку результатов.

Для тех, кто не из Южно-Сахалинска и не имеет возможности приехать за призом, напоминаем, что вы можете в ответном письме прислать Ф.И.О. человека, кто сможет забрать за вас приз. Человеку нужно лишь иметь при себе удостоверение личности, чтобы подтвердить, что мы отдаём приз в нужные руки )

За прошедшую неделю вы прислали нам почти две сотни новых результатов, которые стремительно подрастают. Не буду говорить конкретные цифры, но скажу, что более 1000 очков набрали 26 человек.

Немного о призах:

А рюкзак вот такой:

Так как на носу у нас Новый год и мы тоже отдыхаем, то на следующей неделе промежуточных итогов не будет. Работать наш офис будет с 9 января, а следующие промежуточные мы подведём 12 числа, соответственно те, кто получит письма в ближайшее время, могут забрать свои призы до 12 числа, иначе они отправятся обратно на розыгрыш.